Seinfeld (1989–1997)

Jeg så nylig 90-tallets desidert beste komiserie på nytt i kronologisk rekkefølge, og kan trygt slå fast at den har tålt tidens tann. Mange av hverdagsutfordringene som Jerry, George, Elaine og Kramer havner i er like morsomme, pinlige og kleine som de ville vært om serien hadde vært skrevet i dag. Det eneste som fremstår litt gammeldags i vår moderne tidsalder er at mange av de komiske situasjonene i de første sesongene er bygget rundt karakterenes stadige jakt på en telefon. For millenials som er oppvokst med mobilen sveiset fast i hånden måtte dette rett og slett virke litt eksotisk.

Strømmes på TV2 Sumo/ Amazon Prime Video, Viaplay, C More

THE WB/RICHARD CARTRIGHT

Buffy the Vampire Slayer (1996–2003)

Mens skuespillerne fra True Blood og The Vampire Diaries fortsatt gikk i bleier regjerte vampyrjegeren Buffy Summers i skolegården. Livet hennes som en vanlig amerikansk tenåring tok brått slutt da hun skjønte at hun hadde skjulte evner som vampyrjeger. Deretter går det slag i slag med vampyrer, lekser og demoner. Selv om serien følger oppskriften for en vanlig ungdomsserie fikk den mye fortjent skryt for å portrettere komplekse og utradisjonelle kvinneroller.

Strømmes på Netflix/ Viaplay

MARK SELIGER

My So-Called Life (1994–1995)

Før Claire Danes gjorde suksess som den tøffe, dyktige og nevrotiske FBI-agenten Carrie Mathieson i den politiske thrilleren Homeland var hun for mange mest kjent som den identitetssøkende tenåringen Angela Chase i ungdomsserien My So-Called Life. Serien har fått et stort plass i hjertet til mange fordi den tok opp viktige temaer som homofobi, skolevold, mobbing, alkolisme, barnemishandling og narkotikamisbruk. Samtidig som den også tok hverdagsproblemer for hormonelle tenåringer som vennskap, kjærlighetssorg, drama og angst, på alvor. Kjærlighetshistorien mellom Angela og skolens badboy Jordan Catalano var forøvrig 90-tallets svar på William & Noora.

Strømmes på Hulu

Picasa

Freaks and Geeks (1999–2000)

I utgangspunktet virker det ikke lovende å anbefale en serie som ble tatt av plakaten etter bare en sesong. Men Freaks and Geeks er likevel en lite serieperle verdt å sjekke ut. Rammene er kjente, livet til to gjenger på high school på 80-tallet, hvor den ene består av «freaks» og den andre av «geeks». Rollelisten er spekket med kjente navn som fikk sitt store gjennombrudd her: Jason Segel, Seth Rogen og James Franco er bare noen av dem. Musikken og 80-tallsomgivelsene er andre gode grunner. Serien er forøvrig produsert av Judd Apatow, som har hatt suksess med alt fra bromance-filmer til TV-serien Girls.

Strømmes på HBO Nordic/ Netflix/ C More