Fire utstillinger verdt å sjekke ut i Oslo i juni

Kammer av Merete Røstad på Munchmuseet

Kammer er en del av utstillingsprosjektet «Munchmuseet i bevegelse». Prosjektet består av ulike utstillingsformater som pågår frem til det nye Munchmuseet i Bjørvika åpner i 2020. Denne gangen er det kunstner Merete Røstad som presenterer en lydskulptur utenfor museet. På en spesialbygd transportsykkel har hun nemlig reist rundt i Oslo og samlet inn historier fra byens østkant. Røstad presenterer ti personlige fortellinger som hun har samlet gjennom samtaler med lokalbefolkningen og studier av historie og protokoller i byarkivet i Oslo. Kammer er en påminnelse om glemte stemmer og gir en plattform for byhistoriens usynlige skikkelser.

Verket står fra 17. juni til 17. september.

Munchmuseet

Laffy Taffy av Charlie Roberts på Rod Bianco Gallery

Galleriet Rod Bianco åpnet sin første soloutstilling med kunstneren Charlie Roberts tidligere denne måneden. Roberts har et lekent uttrykk og arbeider med maleri og skulptur – og maleri på skulptur. Kunstneren trekker på illusjonen av det gode liv, og er fascinert av hipp-hop-kulturen. Verkene er moderne, banale og hverdagslige, noe som strider med delikatessen til mediet de er laget i. Roberts, som er utdannet kunstner fra Canada og USA, leverer en utstilling full av energi, med referanser til både kunsthistorie og populærkultur.

Utstillingen står til 24. juni.

Rod Bianco Gallery

Kunstnerne i Rådhusatelierene åpner dørene

I vestre tårn på Oslo rådhus ligger tre atelierer, som kanskje er Oslos fineste. Kunstnerne Sven Påhlsson, Ann Iren Buan og Apichaya Wanthiang avslutter nå sine toårs opphold i atelierene ved å åpne dørene for publikum og presentere en utstilling. Kunstnerne viser arbeider de har laget gjennom sin tid i rådhuset, og vil være til stede hele helgen. Ann Iren Buan arbeider med monumentale papirskulpturer og tegning, Sven Påhlsson med elektronisk billedkunst, og Apichaya Wanthiang med alt fra maleri, installasjon, video og tekst Det kan også nevnes at atelierene har vært arbeidsplassen til anerkjente norske kunstnere som Else Marie Hagen, Per Krogh, Anders Sletvold Moe og Hannah Ryggen siden 1930-tallet.

Rådhusplassen, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til 16.00.

Apichaya Wanthiang/ Rådhuset

Utstillinger på Kunstnerforbundet

Kunstnerforbundet viser tre utstillinger parallelt i de ulike delene av lokalet, to separatutstillinger og en gruppeutstilling. Alle utforsker ulike sider ved kunstproduksjon, særlig om funnet materiale. Utstillingene er mangfoldige, med både installasjon, fotografi, smykker og tekstil.

I overlyssalen viser Johanne Hestevolds utstilling. Disse koppene har ikke mistet sjelen. Kunstneren viser en totalinstallasjon som blant annet utforsker forholdet mellom funnet og formet materiale, og mellom representasjon og abstraksjon. Den andre separatutstillingen er med Sandra Vaka Olsen. Tittelen er Water Pusher, og kunstneren utforsker fotografiet som representasjon, avtrykk, manipulasjon og idé. Vaka forsøker å tilnærme seg fotografiet som noe håndfast, og sammenstiller tilsynelatende uforenelige faktorer som det evige og det forgjengelige. I tillegg til disse vises gruppeutstillingen Omformulerte forekomster. Her presenteres syv kunstnere som gjennom smykker, skulpturelle objekter, fotografi og tekstil benytter seg av ulike strategier for å utforske spørsmål knyttet til bearbeiding av funnet materiale.

Utstillingen står til 9. juli.