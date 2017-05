Samleren av Audun Mortensen ble gitt ut på Flamme Forlag i 2015. Boken følger plottet fra The Burnt Orange Heresy av Charles Willeford fra 1971 og inneholder også ukrediterte oversettelser. Handlingen har Mortensen satt til Oslo.

Denne uken la forlaget ut en melding på sine nettsider der de erkjenner at prosjektet burde vært diskutert med Willefords bo, og at bruken skulle ha vært klarert. Willeford selv døde i 1988. Saken ble først omtalt av Natt & Dag.

– Samleren kan ikke forstås som plagiat i ren forstand. Den befinner seg i et grenseland, noe vi ønsket en kunstnerisk diskusjon om. Debatten ble imidlertid langt mer juridisk. Derfor ble det etter hvert hensiktsmessig å lande en avtale med Willefords bo, sier redaktør Geir Nummedal i Flamme Forlag.

Makulerer restopplaget

Flamme har inngått en avtale om at inntekter fra Samleren går til Willefords bo. Alt videre salg av boken stanses. Under arbeidet med boken var Flamme informert om Mortensens bruk av The Burnt Orange Heresy.

Flamme forlag

– Mortensens forfatterskap er i høy grad basert på sampling, remiksing, appropriasjon. Samlerens forhold til The Burnt Orange Heresy gjør at den juridisk kan klassifiseres som et «avhengighetsverk». I kjølvannet av fjorårets debatt tok vi derfor initiativ til å kontakte rettighetshaverne, og saken er nå landet, sier Nummedal.

Kulturrådet, som i 2015 kjøpte inn Samleren til norske biblioteker, ba i fjor om en redegjørelse fra forlaget som følge av debatten. Konklusjonen til rådet var at innkjøpet står ved lag.

Detaljene i avtalen mellom Flamme og Willefords bo er konfidensielle. Samleren ble trykket i 2000 eksemplarer. Restopplaget er makulert. Boken vil fortsatt være tilgjengelig på biblioteker.

Skal fortsatt utgi Audun Mortensen

I et foredrag for Westerdals-studenter i fjor avslørte forfatteren selv for offentligheten at boken var en resirkulert versjon av Willefords roman, noe anmeldere ikke hadde fått med seg.

Saken ble plukket opp av Natt & Dag, og dermed oppsto en debatt om hvorvidt Mortensen hadde plagiert Willeford. I 2010 vekket det en viss oppmerksomhet da Audun Mortensen ga ut boken Roman, som var en versjon av Vladimir Nabokovs klassiker Lolita skrevet baklengs.

Det som har skjedd, kommer ikke til ha betydning for Flammes samarbeid med Audun Mortensen. De er nå i dialog om et nytt prosjekt.

– Han er en konseptuell kunstner og en kanskje provoserende samtidsforfatter for mange. Som hans forlag støtter vi naturligvis opp om Mortensens kunstneriske prosjekt. På grunn av metodene hans er det likevel enkelte spørsmål vi må stille ham som vi ikke stiller andre forfattere, sier Nummedal.

Audun Mortensen besvarte ikke Aftenpostens henvendelser torsdag.