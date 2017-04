Ledelsesdramaet i Operaen er i ferd med å gli over i en fullkommen farse.

Den påtroppende operasjefen Annilese Miskimmon har knapt presentert sitt første program, før musikksjef Karl-Heinz Steffens melder at han nekter å jobbe med henne, tar sin dirigentpinne og går.

En slik konflikt mellom en musikksjef og en operasjef er skandaløst i seg selv. Men i Operaen er dette bare en ny krise i rekken.

Operasjef Per Boye Hansen fikk ikke forlenget sitt åremål i forfjor og skapte furore med åpne brev om prosessen. I fjor høst meldte administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø sin avgang, etter bare to år i stolen. Musikksjefen Karl-Heinz Steffens har dessuten knapt kommet til – han overtok da forrige musikksjef sluttet våren 2016.

Det hele har for lengst blitt pinlig og forvirrende. Hva er det med disse sjefene?

Fakta: Ledelsen i Operaen Administrerende direktør: Nils Are Karstad Lysø. Går av i 2017. Erstattes av Geir Bergkastet i 2018. Operasjef: Per Boye Hansen. Går av i 2017. Erstattes av Annilese Miskimmon høsten 2017. Musikksjef: Karl-Heinz Steffens. Varslet avgang i 2018. Foreløpig ingen erstatter. Ballettsjef: Ingrid Lorentzen. Har stillingen frem til 2022.

Sterke personligheter – og svake ledelsesstrukturer

Fra utsiden bekrefter Operaen klisjéen om kulturorganisasjonen som er full av sterke personligheter og svake lederegenskaper. Det er ikke minst Per Boye Hansens meget offentlige avgang et godt bilde på: Å gå offentlig ut med såre beskrivelser av interne prosesser, under paroler om at kunst ikke er en demokratisk prosess, er ikke et tegn på en samlende leder – samme hvor kunstnerisk god han er eller har vært.

Steffens følger Hansens modell, og i sitt oppsigelsesbrev, offentliggjort i Aftenposten, forteller han at han føler en «mangel på respekt for musikksjefens posisjon og påvirkning på kunstnerisk utvikling» fra den nye operasjefen. Steffens tegner et bilde av en påtroppende operasjef som er enda vanskeligere å jobbe med enn Per Boye Hansen. Men sannheten kan like gjerne være at Steffens, som selv ble hentet inn av Hansen, har hatt helt urealistiske forventninger til jobben som musikksjef.

Det er synd at Steffens slutter. Han er en god dirigent. Men om det er han eller Miskimmon som er vanskelig å jobbe med er på ingen måte klart.

All makt til operasjefen?

Hansen har lenge pekt på ledelsesstrukturen i Operaen som et problem, og kanskje har han rett. Å dele topplederansvaret mellom operasjef og direktør har nøret oppunder en konflikt mellom kunstneriske og økonomiske hensyn.

Men det er åpenbart ikke problemet i dette tilfellet. Her har Miskimmon tydeligvis stått på kravene – slik hun som programmerende operasjef også skal. Noe annet hadde antagelig trappet opp konfliktnivået ytterligere. For er det noe Steffens’ varslede avgang vitner om, så er det at Operaens lederproblemer ikke nødvendigvis kommer av den kunstneriske og administrative delingen, men av uklare ansvarsområder og dårlige samarbeidsevner mellom de kunstneriske lederne.

Men kunstnerisk visjon og gode samarbeidsevner er ikke gjensidig utelukkende. Det viser ballettsjef Ingrid Lorentzen som er den eneste som har sittet rolig i båten gjennom disse turbulente årene. Mulig hun bør invitere til et aldri så lite kunstnerisk lederkurs så snart det lar seg gjøre.

Bør prioritere opprydning

Konfliktnivået rundt Den Norske Opera og Ballett er nå så høyt at det er flaut i et internasjonalt perspektiv.

Norge har enormt mye penger i kulturlivet, et teknisk og akustisk godt operahus, og gjennom det også tilgang til talentfulle internasjonale kunstneriske krefter.

At vi ikke greier å styre denne skuten, burde få kulturministeren til å gråte - eller helst handle.

Man kan håpe at påtroppende administrerende direktør, Geir Bergkastet, har pondus nok til å holde de kunstneriske lederne i ørene når han tiltrer samtidig med operasjef Miskimmon til høsten. Hvis ikke har vi nok flere akter igjen av denne tragikomedien å se frem til.