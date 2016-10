Flere nettgiganter slått ut av angrep i USA

Den amerikanske sikkerhetsmyndigheten Homeland Security opplyser at de overvåker situasjonen. Men talsmann Josh Earnest i Det hvite hus sier amerikanske myndigheter ikke har noen informasjon å dele om hvem som kan stå bak de omfattende angrepene.

Også i Norge og i Europa for øvrig hadde mange problemer med å få tilgang til flere nettsteder. Eksperter forklarer etterdønningene med en slags dominoeffekt fra systemer som er knyttet til den aktuelle serveren.

Nettleverandøren Dyn opplyser at selskapets serverinfrastruktur i USA ble utsatt for det første DDoS-angrepet (Distributed Denial of Service), like etter klokken 13 norsk tid.

Tredje angrep

Dyns serversystem ble reparert i løpet av et par timer, men tre timer senere var et nytt angrep rettet mot systemene atter en gang. Blant selskaper som ble rammet under det andre angrepet var Amazon, som igjen er vert for en rekke andre nettjenester som Netflix og Airbnb.

Også andre store nettjenester som Reddit, Etsy, Github og PayPal slet med å holde seg på nett. Ledende medier som The New York Times, CNN, The Guardian, Wired, HBO og People var berørt.

Nesten ti timer etter den første hendelsen ba Dyn kundene om å forberede seg på nok et angrep. DDoS-angrepene kommer fra titalls millioner IP-adresser på samme tid og er godt planlagt, opplyser internettselskapet til CNBC.

The Guardian rammet

DDoS-angrep går ut på at angripere overbelaster tilgang til et nettsted i et så stort omfang at nettstedet blir utilgjengelig.

Dyn, som har hovedkontor i New Hampshire, opplyser at angriperne gikk etter selskapets domenetjenere og at det hovedsakelig var den amerikanske østkysten og Texas som ble rammet. Men senere fredag kom det meldinger om problemer også i Midtvesten og California, og i Europa oppsto det etter hvert problemer.

Reuters melder at Sonys spilltjeneste Playstation Network også var berørt.

IT-sikkerhetseksperten David Jacoby forklarer dette med en dominoeffekt av angrepene i USA. Dersom en DNS-server slutter å fungere, kan andre systemer som har en tilknytning til den aktuelle serveren, også gå ned for telling.

Dersom de ikke kan få den informasjonen som de trenger, skjer denne dominoeffekten, der en nettside går ned. Deretter går alle sider som trenger den informasjonen, ned et par timere senere, sier Jacoby til nyhetsbyrået TT.

Problemer i Sverige

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at norske nettsider kan være indirekte påvirket av nettangrepene i USA.

– Det går tregt på regjeringen.no. Enkelte kommer ikke inn på siden. Om ikke annet er galt, så blir regjeringen.no påvirket av nettangrepet i USA. Dette kan være etterdønninger, men vi følger med fortløpende, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM til NTB sent fredag kveld.