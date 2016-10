Florian Huber: Tyskerne som valgte døden fremfor freden

Florian Huber:

Barn, lov meg at du skyter deg.

Vanlige tyskeres undergang i 1945.

Oversatt av Espen Ingebrigtsen

Vigmostad & Bjørke



Tusener av tyskere ville heller forlate denne verden enn å ta fornedrelsen og oppgjøret ved undergangen i 1945. Særlig var det slik i øst, der Stalins Røde hær rykket inn. Det hadde gått opp for den tyske sivilbefolkningen at russerne hadde ubeskrivelig mye å hevne etter Hitlers utryddelseskrig på Østfronten og at de kom ikke til å vise nåde. I tillegg hadde nazimyndighetenes propaganda smurt ekstra tykt på og malt et skrekkbilde av hvilket helvete på jord som ventet alle tyskere dersom «bolsjevikenes barbariske horder» rykket inn.

De som ikke hadde greid å flykte unna, ble ofte nok innhentet av nedslakting, massevoldtekter, plyndring, rasering eller en tilværelse i russiske krigsfangeleirer.

Cyankalium en favoritt

Med Førerens død for egen hånd i bunkeren som eksempel, fulgte mange av hans tilhengere opp med skyting, henging, drukning eller overskårne pulsårer, og ikke minst gift, med hurtigvirkende cyankalium som favoritt. Noen menn tok livet av koner, barn og kjærester før de gjorde ende på seg selv.

Dokumentasjonen er omfattende, men statistikken spriker og mørketallene er store. I det senere Øst-Tyskland, hvor de fleste selvmordene i skrekk for Den røde hær fant sted, ble dette temaet skjøvet under teppet av kommunistiske makthavere, fordi det kunne rette uønsket oppmerksomhet mot de sovjetiske styrkers hensynsløshet.

Sett fra innsiden

Forfatteren er tysk historiker og filmmaker. Han går dypere inn i bakgrunnen for at såpass mange av hans landsmenn satset på å unnslippe livet etter undergangen. Han bruker kilder fra dagbøker, livserindringer og mange slags arkiver. Han viser hvordan første halvdel av Hitler-tiden, inntil krigens utbrudd 1939, faktisk hadde vært løfterike år for brede lag av tyskere – de av dem som ikke hørte til de utstøtte: arbeid for de arbeidsløse, velferdsgoder, lovbestemt ferie, nasjonalt fellesskap gjennom alle slags folkefester i nazi-regi, og Førerens triumfer overfor omverdenen.

De store seire tidlig i krigen bragte stolthet og triumf. Undergangen ble desto mer uutholdelig. Det var som om livets innhold og mening gikk tapt blant mange av de trofaste.

Hva som mangler, er en orientering fra forfatteren der han forteller leseren om hvordan disse spennende kilder har kommet frem, samt en oversikt over persongalleriet med skikkelser som dukker opp, forsvinner og dukker opp på nytt gjennom hele boken. Leseren blir snytt for slike nødvendige holdepunkter og etterlatt i forvirring.

Uansett er dette et psykologisk portrett av et folk, tegnet på kloss hold. Leseren får rik innsikt fra innsiden, fra nazisters og ikke-nazisters tankeverden, hvordan flere generasjoners prøvelser har preget tyskerne i hjerter og sinn.