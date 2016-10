I Dagsnytt i NRK 4. oktober ble det meldt at bare én av fire funksjonshemmede får jobber som er tilrettelagt for dem. Som eksempel fikk vi høre at KS, et fellesorgan for landets kommuner, ikke ville godkjenne steking av vafler som en ordentlig jobb man kunne sette folk til å utføre og betale dem for det. Dette er naturligvis diskriminering ikke bare av funksjonshemmede, men også av de mange som liker vafler og gjerne vil ha dem akkurat passe stekt. Det er ingen selvfølge at enhver person klarer det. Lederen for KS syntes nok heller ikke at dette var som det skulle være, og hun vedgikk nokså spakt at man hittil har hatt «for lite jobbrelatert fokus».

Nærmere enn innrømmelse av at ikke alt er uten plett og lyte, er det vanskelig å komme hvis man skal uttrykke seg på kansellispråk. Som vi har nevnt noen ganger, betyr «fokus» et punkt hvis vi snakker om fagfeltet optikk; det er det punktet hvor en konveks linses eller et buet speils lysstråler løper sammen. Hvis det er solstråler, kan det bli ganske hett i fokus. Medisinske eksperter leter noen ganger etter en bestemt sykdoms fokus. Hvis de er onkologer, altså spesialister på kreftlidelser, er sykdommens «fokus» dens arnested, det organ hvor kreften har oppstått og det organ den kan spre seg eller har spredt seg fra.

I daglig språk brukes «fokus» nå mer og mer i betydningen «oppmerksomhet, søkelys». Jeg synes ikke noe særlig om det, men akkurat det kommer neppe til å gi avgjørende utslag. Likevel: Vaffelfokus eller fokusvafler, for ikke å snakke om «jobbrelatert fokus», vil jeg helst spares for.