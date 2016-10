Forfatter Ivo de Figueiredo har skrevet bok om sin vanskelige far: - Jeg forplikter meg til virkeligheten

Så kommer det nok en bok som handler om far, en far som var fraværende og som etterhvert forsvant.

Men i Ivo de Figueiredos En fremmed ved mitt bord kommer det også en høyst original historie, full av krydder, lukter, vakre tanter i sari og katolske messer i Porsgrunn.

Skriver ikke roman

Til forskjell fra Karl Ove Knausgård og Vigdis Hjorth, har Ivo de Figueiredo skrevet en bok som utgis som sakprosa, ikke en roman.

– Jeg forplikter meg til virkeligheten på en mer direkte måte enn i en roman, selv om også denne ligger tett på en gjenkjennelig virkelighet, sier de Figueiredo.

Forfatteren skriver om sin farsom ble født på Zanzibar, vokste opp i Afrika, nærmere bestemt Nairobi, og hadde foreldre fra det den gang portugisiske Goa.

I 1960 traff den unge engelsktalende goaneseren forfatterens mor i England, de ble forelsket og han kom til Norge.

– Jeg kaller det currytriangelet

– Jeg var elsket på tre kontinenter, skriver han i boken. Han husker smalfilmene, kassettbåndopptakene og bildene som ble tatt av ham og brødrene, men at de ble sett på av en farmor i Nairobi og tanter i Afrika, USA og Europa, har han ikke vært klar over.

– Det har vært en flott opplevelse, å se seg selv som en del av noe stort, det å være del av et globalt familiefellesskap. Jeg kaller det currytriangelet, de hjemlige forsendelsene av bilder, film, brev, kassetter og chutney, sier de Figueredo.

Guttungen Ivo, fra Langesund, husker faren som en som alltid var sint. Da han var ti, ble foreldrene skilt, og Ivo ble boende hos moren sammen med sine to brødre.

– Jeg stengte pappa ute fra hjertet mitt, men jeg fortsatte å besøke ham, inntil jeg gradvis mistet kontakt med ham som voksen, sier forfatteren.

– Det har kommet en større himmel over livet mitt

Etter å ha skrevet boken er han ikke fullt så norsk lenger, skriver Ivo de Figueiredo.

– Det har kommet en større himmel over livet mitt. Jeg har kommet til en liten landsby i India, der jeg har et navn som alle kjenner og en historie som går tilbake til en mystisk urtid og det står et hus der som de sier jeg må flytte inn i.

– Du møter din far igjen, etter ikke å ha sett ham på mange år, det var ikke lett?

– Det var smertefullt, men ikke bare det, det er også et forsøk på å forsone seg.

– Jeg prøver å forstå hvem faren min var

– Du får vel faktisk en annen forståelse for denne fremmede mannen som er faren din?

– Jeg tror det handler om at jeg er blitt voksen. Jeg stanser ikke ved det vanskelige, jeg prøver å forstå hvem faren min var, hvordan den store reisen i hans eget liv fikk konsekvenser.

Vi møter de Figueiredo på en enkel kafé i Torggata i Oslo. Her sitter han ofte og leser, blant annet fordi han er nesten alene om å snakke norsk her, dette er nok et stamsted for arabere.

Bamble-gutten er blitt byboer, vil bo midt i Oslo forklarer han.

– Jeg har hjemmekontor, da må jeg ut og av til.

Familien ble statsløse

Forfatterens far vokste opp i Nairobi i Kenya, som da ble kalt Britisk Øst-Afrika.

Her jobbet farfaren for de engelske kolonistene, goaneserne var en slags overklasse. Rangert under de hvite engelskmennene, men over de svarte afrikanerne.

På slutten av 1950-tallet begynte afrikanerne å gjøre opprør mot imperialistene og deres tjenere, blant dem goaneserne. I 1963 må britene trekke seg ut. I Goa skjedde nesten det samme, portugiserne ble kastet ut i 1961, og landet ble en del av India, familien de Figueiredo ble i praksis statsløse.

En flyktninghistorie

– Det er en flyktninghistorie på en måte. Det handler om hvordan mennesker rykkes opp fra røttene og overlever ved å holde sammen, sier forfatteren.

– Du viser også at det å bli hjemløs, kan gi skader.

– Ja, det var nok ganske knusende for ham, at han ikke klarte å opprettholde båndene til familien, sier Ivo de Figueiredo.

– Jeg vil ikke pensle det ut

– Du skriver også at din far var fjern og vanskelig, og ekteskapet gikk over styr. Du gir bare noen få glimt av dette voldsomme?

– Jeg vil ikke pensle det ut, og jeg må ta hensyn til dem jeg skriver om, men jeg må også ta hensyn til den femårige Ivo og den trettenårige Ivo.

– Har du noen gang klandret moren din, som valgte denne mannen?

– Jeg har i dag et avklart forhold til det, og vil ikke utdype det for all verden. Jeg ville ikke gi ut boken hvis ikke moren min kunne akseptere den.

– Nå hører jeg hjemme blant de hjemløse

– Men det var ganske trist å komme tilbake til de virkelige røttene i Goa. Selv om du ble rørt over at de der fremdeles visste mye om deg og faktisk hadde et hus stående klart.

– På en måte solidariserte jeg meg med min far og familien. Det lar seg ikke reversere. Jeg hører ikke hjemme i landsbyen lenger. Nå hører jeg hjemme blant de hjemløse, som enhver flyktning.

Forfatteren er på mange måter glad over å ha skrevet historien.

– Jeg er glad for å fortelle nordmenn at verden er mer sammensatt og fargerik enn man ser i avisene. Her får man en litt annen historie, sier Ivo de Figueiredo.

Fakta: Ivo de Figueiredo (50) Norsk historiker, forfatter og kritiker. Født i Langesund, 30. april 1966. Gift, to barn. Har skrevet flere artikler om okkupasjonstiden, Nasjonal Samling og det norske rettsoppgjøret. Debuterte i 1999 med Mot et nytt årtusen. I 2006 bind 1 av biografien om Henrik Ibsen. Bind 2 i 2007. I 2010: Mysteriet Ingeborg Køber, som omhandler byfogd Ludvig Dahls død på Hankø i 1934. I 2014: ord/kjøtt: Norsk scenedramatikk 1890–2000. Aktuell med boken En fremmed ved mitt bord.

