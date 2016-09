Forfatter Leonard Ibsen: – Helt nødvendig å utlevere personlige erfaringer

Søndag tok Aftenpostens hovedanmelder Ingunn Økland et kraftig oppgjør med den såkalte virkelighetslitteraturen. Bakgrunnen er Vigdis Hjorths siste roman, Arv og miljø, der forfatteren bretter ut en familiekonflikt.

– Litteraturen er på villspor, mener Økland.

Økland trekker også frem Leonard Ibsens debutroman, Jar. Da den kom ut i fjor, skrev Aftenpostens anmelder Anne Merethe K. Prinos at Ibsen går mange skritt lengre enn for eksempel Merethe Lindstrøm:

Ikke bare trekker forfatteren utstrakt veksel på nære familiemedlemmers liv; boken kommer også med eksplisitte anklager om straffbare handlinger, rettet mot en person som ikke er dømt, skrev Prinos.

Boken er et oppgjør med et identifiserbart familiemedlem. Vedkommende fikk ikke lese manus før publisering. Grunnen er, ifølge forlaget Tiden, at personen i romanen ikke er identifisert ved navn.

– Boken tematiserer også et morsoppgjør i to generasjoner. Min mor, mormor og min kone fikk lese manus før boken ble trykket, og de var i dialog med både forlaget og meg, sier Ibsen.

Viktig for debatten

Ibsen ønsker ikke å kommentere hvordan familien reagerte på det de leste, da han mener det ikke er hans oppgave å svare for andre.

I etterkant av omtalen i Aftenposten, skrev hans kone Mathilde Ibsen et innlegg i Aftenposten under tittelen Jeg er ikke et romanoffer.

– Jeg skriver den romanen jeg er nødt til å skrive. Det var krevende å skrive den, og prosessen involverte både tvil og tro. Boken ble slik jeg ville den skulle bli, sier Ibsen.

Han mener utleveringen av personlige erfaringer er helt nødvendige dersom man skal få til en debatt om teamer som for eksempel vold i nære relasjoner.

– Skriver man bare i generelle vendinger, vil noe alltid gå tapt. Den subjektive opplevelsen av vold er full av detaljer og levd liv. Statistikk og forskning kan aldri levere det samme, sier Ibsen.

Stenersen, Tor

Selvbiografiske bøker er ulike

Ibsen mener de selvbiografiske romanene er mer interessante hver for seg enn som del av et fellesskap. Han nevner Tomas Espedals Gå, Vigdis Hjorths Arv og miljø og Kenneth Moes Rastløs.

– Det er tre helt ulike bøker. Det er det særegne ved dem som er interessant, sier Ibsen.

Ingunn Økland leter i for stor grad etter mønstre i litteraturen heller enn å lese hver bok på sine egne premisser, mener han.

– Det er viktig at man kan snakke om det boken faktisk bringer til torgs. Jar handler om migrasjon, kvinnefrigjøring, morsoppgjør, vold, om å kombinere kunstnerskap og familie. Det mener jeg er mye mer interessant enn hvorvidt boken får merkelappen virkelighetslitteratur, sier Ibsen.

– Viktige spørsmål

Kulturredaktør i Morgenbladet, Ane Farsethås, mener Ingunn Økland reiser viktige spørsmål i sin kommentar.

– Det er klart det kan være veldig enkelt for forlag og forfattere å gjemme seg bak en skjønnlitterær leserkontrakt og bare enkelt svare «nei, dette er en roman» til all kritikk, sier Farsethås. Hun mener spørsmålet må vurderes fra bok til bok.

Hun deler derimot ikke Øklands oppfatning om at lite har skjedd i vår mottakelse av denne typen litteratur de siste ti år.

Sjakkmatt

– Har du et råd til en virkelig person som finner seg selv som romankarakter i en bok?

– Det er et vanskelig spørsmål. Det er jo som Solveig Østrem sier, du er på mange måter satt sjakkmatt.

Solveig Østrem reiste debatten for over ti år siden, da hun selv opplevde at hun var modell for et negativt kvinneportrett i venninnen Hanne Ørstaviks roman Like sant som jeg er virkelig.

Gossner Ellen Lande

Umulig i journalistikken

I journalistikken er det nedfelt i pressens etiske regelverk at personer som får negativ omtale, har rett til å gi sitt tilsvar. Slik er det ikke i litteraturen, og det finnes knapt anmeldere, forlag eller forfattere som ønsker et liknende regelverk.

– Når Økland sier at litteraturen er på villspor, er det vanskelig å følge henne. Dette er et stort område, det gjelder ikke bare norsk litteratur de siste årene, sier Farsethås som ikke tror på det hun kaller «etisk rensing» av litteraturen.

Hun minner om at dersom vi skal fordømme innslag av virkelighet i romaner, må vi også se til store deler av verdenslitteraturen, og til forfattere som Agnar Mykle, Marcel Proust og Sylvia Plath.

– Stor forskjell på Knausgård og Hjorth

Kulturredaktøren mener det er forskjell på bøker der forfatteren selv uttaler at det som står i boken er virkelig og karakterene bærer sitt virkelige navn, og romaner der forholdet til virkelige personer og hendelser ikke er entydig.

– Det første gjelder forfattere som Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal. Det ble jo reist skarp kritikk mot Knausgårds utlevering av virkelige personer, med god grunn. Han sier det jo selv - at det han skriver ikke kan forsvares etisk.

Det er ingenting i eller rundt for eksempel Vigdis Hjorths bok som tilsier at det er den samme typen virkelighetsbeskrivelse, mener Farsethås.

– Jeg syns Arv og miljø er en kjempegod bok, og den allmenngjør viktige og veldig vanskelige, menneskelige problemstillinger. Romanen snakker også med Édouard Louis bok Voldens historie. Begge sier noe som berører meg, sier hun.

Det har ikke lyktes Aftenposten å komme i kontakt med Vigdis Hjorth.