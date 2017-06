Alderen spenner mellom 20 og 57. Rundt 150 søker plass hvert år, omtrent 15 kommer inn. Av dem vil omtrent fem fått utgitt en bok, viser statistikken.

– Jeg lurte på om jeg burde vært litt eldre og hatt mer erfaring, men er veldig fornøyd med dette året i Bø. Det er gått brått oppover med meg og skrivingen. Jeg er blitt en bedre leser. Dessuten flinkere til å peile meg inn på hva jeg liker å skrive. Nå vil jeg skrive mer på dialekt, forteller Hanna Hårsaker Nakken (20).

Hun nærmer seg slutten på sitt år i Bø, og har funnet frem Den siste viking, skrevet av sambygdingen Johan Bojer. På nytt. Tarjei Vesaas’ Isslottet er en annen bok hun har gått grundig inn i. Den har hun skrevet så varmt om på et internasjonalt nettforum at en irsk bokklubb nå ønsker å utgi romanen.

Sammen med en annen høyskolestudent leier hun et hus i Bø. Dit kom hun etter et år på folkehøyskole i Bergen, og nå vil hun tilbake til byen for å studere litteraturvitenskap.

Monica Strømdahl

Bøker rundt bålet

Det er oppbruddsstemning da Aftenposten er på besøk en dag i mai. Om kvelden skal studenter og andre litteraturinteresserte samles rundt bålet for å diskutere litteratur, klima og politikk.

Forfatterspirene leser egne tekster fra en fersk antologi de har laget som en fast del av eksamen. Studieåret munner ut i litteraturfestivalen Bøker i Bø, som er vokst frem av dette miljøet.

Her skal et knippe studenter ta opp tråden fra et foredrag forfatter Espen Stueland har holdt på et debattmøte om det grønne skiftet. Det var basert på boken 700-årsflommen, som igjen er bygget på egne dramatiske opplevelser med akutte klimaforandringer på Vestlandet.

Festivalen sprer sine åpne arrangementer til kafeer og torg, bokhandler, bibliotek, kulturhuset Gullbring og museet på Oterholt. Forfatterstudiet og Campus Bø er en viktig del av Høgskolen i Sørøst-Norge, og setter preg på miljøet i bygda.

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl

Monica Strømdahl

Forfatter og skolemann

Rune Christiansen er mer enn en skolemann. Han er prisbelønnet forfatter. Lyriker. Romanforfatter. Gjendikter. En «forfatternes forfatter», som også har nådd utenfor en engere leserkrets. Sist med Ensomheten i Lydia Ernemans liv. Romanen ble nominert til Nordisk råds litteraturpris og vant Brageprisen.

Monica Strømdahl

– Hvordan og hvorfor kom du til Forfatterstudiet i Bø?

– Jeg har vært gjestelærer her siden slutten av nittitallet. Det har vært givende. Ikke fordi jeg har noe gitt litteratursyn jeg ønsker å forfekte, men fordi jeg liker å formidle litteratur, og fordi jeg mener å ha opparbeidet en evne og kyndighet til å lese bredt og dermed å hjelpe til med å utvikle forskjelligartede skrivemåter, stiler, viljer.

– Ligner det ene studieåret det andre, eller er de like ulike som studentene?

– Leseaktiviteten er blitt høyere og bredden i hva som leses, er blitt enorm. For noen år siden leste alle guttene i svarte klær Tor Ulven. Jeg legger ikke vekt på at vi skal være veldig aktuelle og følge opp avisdebatter og trender, men heller forholde oss til et bredere felt fra ulike epoker, og så får studentene komme med sitt, sier Christiansen.

– Hva ser du etter i søknadene?

– Et grunnleggende anlegg, originalitet, talent, selvsagt, og et mylder av andre fornemmelser som vekkes ved å lese den og den teksten. Jeg leser sammen med to andre kolleger. Vi er forskjellige, det er en god ting.

Kan skrivekunst læres?

– Da studiet startet, mente noen at det var et håpløst tiltak, fordi det å skrive skjønnlitterært er noe man har talent for eller ikke, og ikke egentlig noe som kan læres. Det man lærer, vil virke tillært og kanskje talentløst. Er dette nå motbevist?

– Det har alltid vært en urimelig og ukvalifisert påstand. Alle andre kunstretninger har utdanningsløp, akademier. Alt man foretar seg i denne verden, kan man utvikle og bli bedre til, få større forståelse for – lese, skrive, regne, lage møbler, utvikle datasystemer og bilmotorer, svarer Rune Christiansen.

– Er det behov for dette – og de andre forfatterstudiene i Norge?

– Ja, utvilsomt.

FAKSIMILE FRA AFTENPOSTEN 29. 11. 1988

Fakta: Flere forfatterstudier Forfatterstudiet i Bø, Høgskolen i Sørøst-Norge

Skrivekunstakademiet i Hordaland

Forfatterstudium 2, Universitetet i Tromsø

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt (NBI)

Fagforfatterstudiet, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tekst & Skribent, Westerdals

Dessuten finnes det flere kortvarige, private skrivekurs.

Samme skole, samme stil?

– En gang ble det gjerne sagt at man fort kunne se om en debutant hadde gått i Bø, for alle derfra skrev tilnærmet likt. Var det grunnlag for dette – og er det slik nå?

– Jeg tror det er like relevant å snu på det, og si at man kan se på en del debutanter at de ikke har fått den motstanden de kanskje trengte. Se bare på listen over forfattere som har hatt et år i Bø – de er svært forskjellige. Studentene får virkelig tid til å dyrke sin egenart, sier Christiansen.

– Hva er det viktigste du kan lære dine studenter?

– Å problematisere vante, ureflekterte skrivemåter, å lese mye, å være tålmodig, å prøve ut forskjellige stilarter og strategier, å lese enda mer, og være enda mer tålmodig.

– Lærer du noe av dem?

– Ja – å være tålmodig, å være konkret og bevisst hva jeg ytrer om litteratur, hva jeg melder om en uferdig tekst, å være åpen for ting som ligger langt unna min egen smak. Det er svært skjerpende å undervise, sier Rune Christiansen.

Hvert år forholder han seg til helt forskjellige studenter, med ulike erfaringer, ulik bakgrunn, ulike drømmer.

– De forskjellige kullene er utvilsomt unike. Heldigvis, sier han. Nå skal han si farvel til ett kull og vurdere søkerne til neste.

– Hva har Forfatterstudiet betydd for deg?

Seks forfattere svarer:

Jonny Halberg (1983): – Jeg fant et miljø som delvis slo seg ned i Bergen, og ble forberedt på den julingen som en forfatter in spe må tåle å få i en gruppe med andre forfattere in spe. Fikk også korrigert min lidenskap for den franske poesien fra 1800-tallet, med Rimbaud og Baudelaire øverst, og forelskelsen i beat-generasjonens mytologiske særheter. Og skjønte bedre hva en sjanger var etterpå.

Gro Dahle (1986): – Det var helt avgjørende for meg. Det er grunnen til at jeg ble forfatter. Modernisme-oppgaven fra teorilærer Andreas Lombnæs og motstanden fra Eldrid Lunden betydde alt. Jeg bruker fortsatt hennes råd, for eksempel: Kast alt du har og begynn på nytt! Ikke vær så snill og flink pike! Bryt mer stein og gå dit det brenner! Du får være den du er til det går over av seg selv.

Vidar Sundstøl (1987): – Å komme inn på Forfatterstudiet var en ordentlig «boost» for selvtilliten min. Det var tross alt mange som søkte og få som kom inn. Tror det viktigste for meg var å møte andre som skrev.

Trude Marstein (1998): – Bø hadde alt å si. Jeg tror jeg begynte på et ideelt tidspunkt; jeg var veldig mottagelig for kritikk. Undervisningen var satt sammen av et stort antall gjestelærere. Det å få tilbakemelding på tekstene fra stadig nye, gode lesere – også å få tekstene forkastet og begynne om igjen – var effektivt og konstruktivt.

Gaute Heivoll (2003): – Forfatterstudiet skjerpet mine leseferdigheter og bevisstgjorde mine muligheter for meg som forfatter. Jeg hadde skrevet debutboken før jeg gikk i Bø, likevel var året på Forfatterstudiet viktig. Det ga meg avgjørende impulser i en sårbar periode av livet. Spesielt vil jeg trekke frem samtalene med Eldrid Lunden.

Mariann Aaland (2010): – At jeg har fått utgitt en roman. At jeg fikk gjestelærere som kunne lære meg hva det å være forfatter handler om i praksis. At jeg fikk være et år i en klasse med andre med samme interesse og mål, et år hvor jeg kunne dedikere meg til litteratur og ta skriving på alvor.