«Er du ikke redd for at dette skal gå utover forfatterne?»

Jeg har fått spørsmålet flere ganger i løpet av den siste tiden med debatt om virkelighetslitteraturen. Underteksten er at denne debatten kan true forfatterstanden fordi den rokker ved litteraturen som frisone. At Aftenposten har åpnet for en respektløs samtale om litteraturen. Skal vi nå få en offentlighet der kritikere diskuterer etikk, journalister «faktasjekker» romaner og levende modeller tar luven av litteraturen?

Forfattere er som andre folk, de ønsker selv å definere hvilke deler av livet som skal være privat. Det er et privilegium de har hatt i store deler av det tyvende århundret. Ja, i moderne tid har forfattere vært beskyttet av en leserkontrakt som tilsier at offentligheten ligger unna deres privatliv nesten uansett hvor selvbiografisk de måtte skrive.

Lett fordekte modeller

Vi skal ikke langt tilbake for å finne eksempler på helt andre tilstander. På 1800-tallet dyrket man en åpen diskusjon om bruken av både levende modeller og selvbiografiske motiver.

Forfattere kunne omskape meningsmotstandere til lett fordekte romanfigurer og hente litterære plott rett fra virkeligheten. Litteraturen ble brukt som brekkstang for både politiske og ideologiske kamper.

Christian Krohg

Virkelighetsorienteringen var en integrert del av den realistiske stilretningen mange forfattere bekjente seg til. Ikke desto mindre kunne forfattere mislike selv å bli utsatt for samme metode.

En forfatter som Christian Krohg brukte levende modeller i eksempelvis Albertine (1886). Men da Krohg og hans kone Oda ble brukt som levende modeller av kollegaen Hans Jæger, forsøkte de å få den aktuelle romanen (Syk kjærlighet) stanset. Jæger svarte med å gjøre sensurforsøket til motiv for en av sine neste romaner, nemlig Fengsel og fortvilelse.

Hamsun ble lest biografisk

Heller ikke Knut Hamsun likte å bli lest biografisk. Han opplevde at de fleste kritikere valgte en slik tilnærming til Sult (1890). Enkelte kunne til og med skrive seg selv inn i den skjønnlitterære teksten ved å fortelle om sine egne erfaringer fra det samme avismiljøet som Sult-helten – og Hamsun – hadde ferdes i.

Faglig strid

Den biografiske metoden ble gradvis mindre populær på 1900-tallet. Ikke minst skjedde det en dreining i litteraturfaget – internasjonalt. Faget fikk sin egen positivismestrid, det vil si en konflikt mellom historisk-biografisk metode på den ene siden og estetisk metode på den andre siden.

I Norge toppet striden seg i 1929, da doktoranden Peter Rokseth tok et oppgjør med høvdingen Francis Bull.

Nevroser i liv og tekst

Vendingen bort fra biografien ble ikke minst tydelig i mottagelsen av diktsyklusen Kulten av Kristofer Uppdal. Den utkom i 1947. Mottagelsen er av både historisk og aktuell betydning, og er grundig omtalt av Erlend O. Nødtvedt i det ferske verket Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010.

Steinkjer bibliotek

Kulten åpner med et meget spesielt forord der forfatteren oppretter en nær forbindelse mellom seg selv og hovedpersonen (Kulten) i diktene. Han beskriver Kulten som en visjonær og magisk skikkelse som vil stifte en ny religion. Det får folk til å hate ham, antyder Uppdal. Innimellom stenges han inne i «sinnssjukeheim».

Berøringsangst

Identifikasjonen mellom liv og verk skaper betydelig berøringsangst i kritikerstanden, skriver Nødtvedt. Verket gjenspeiler en type nevroser og førerdyrkelse som det er vanskelig å forholde seg til.

Men så er det altså én kritiker som bryter over tvert med denne linjen, nemlig Olav Dalgard i Arbeiderbladet. Han forteller like ut at han har besøkt Uppdal på Gaustad sykehus der han var innlagt for en «hemmande sjukdom».

Uppdal reagerte kraftig på det han opplevde som en triviell og utleverende anmeldelse. Det er ikke vanskelig å forstå forfatterens harme. Men som Nødtvedt understreker: Andre kritikere delte tydeligvis den samme selvbiografiske forståelsen av verket – men de forsøkte «å estetisere den vekk»:

«Dette at Uppdal så tydelig trer inn i Kulten, har etiske og estetiske implikasjoner som den samtidige kritikken ikke helt klarer å overskue eller artikulere,» skriver Nødtvedt.

Rykkinn slår tilbake

Det er en presis beskrivelse av litteraturkritikken også på 2000-tallet. Vi har tvilholdt på våre tekstinterne lesemåter også i møte med den selvbiografiske bølgen som begynte å ta form for 10–15 år siden. Vi har langt på vei tolket det som litterære grep når forfattere refererer til egne liv, bruker autentiske navn og levende modeller. Vi har «estetisert vekk» de etiske implikasjonene.

Christian L Elgvin

I stedet er det andre folk som har forsøkt å reise debatten om etikk og litterær metode. I 2004 ble Teori og praksis av Nikolaj Frobenius møtt med sterk motstand av naboer på Rykkinn. Frobenius svarte med å klage på tekstforståelsen til den mest profilerte naboen, Vidar Enebakk. Ifølge Frobenius burde han ha skjønt hvilke deler av denne selvbiografien som skulle leses som en roman, altså diktning.

Ligg unna

Året etter skrev Solveig Østrem om sin opplevelse av å være brukt som levende modell av Hanne Ørstavik. Det er en utleverende tekst der Østrem siterer fra private brev og samtaler med Ørstavik.

Forfatteren skal ha reagerte med raseri første gang Østrem forsøkte å lufte problemstillingen («Hun lurte på hvem i helvete jeg trodde jeg var, sa at jeg faen ta fikk svare for meg»).

Karl Ove Knausgård har imøtegått diverse biografiske lesninger av Min kamp. Ikke minst har han tatt til motmæle mot nærgående analyser av ekteskapet mellom Karl Ove og Linda. Geir Gulliksen på sin side svarer med full avvisning når hans ekskone Marianne Bang Hansen forsøker å reise en etisk debatt om bruken av levende modeller.

På vei mot en større åpenhet

Ingen vil tilbake til 1800-tallet. Det kan ikke være noe ideal at kritikere og lesere skal lete etter levende modeller i skjønnlitteraturen.

Ofte eksisterer det også et reelt motsetningsforhold mellom forfatter og modell: Forfatteren mener å ha fiksjonalisert tilstrekkelig, mens modellen mener at fiksjonaliseringen er for svak.

Så lenge den selvbiografiske bølgen fortsetter, vil det likevel være behov for en åpnere debatt om både etiske og estetiske implikasjoner. Ja, jeg øyner en større åpenhet allerede.

Olav Olsen

I løpet av høsten har forfattere inntatt høyst forskjellige posisjoner i litteraturdebatten – med Geir Gulliksen og Erik Fosnes Hansen på den ene ytterkanten og Toril Brekke og Jan Kjærstad på den andre. Den siste uken har forfattere som Kenneth Moe og Joachim Førsund fortalt om helt konkrete, etiske utfordringer ved å skrive virkelighetsnær litteratur.

Den frie kritikeren

Behovet for en større åpenhet var tema også under et symposium om norsk litteraturkritikk i forrige uke. Professor Erik Bjerck Hagen holdt et innlegg som berørte både virkelighetsdebatten, Vigdis Hjorth og kritikerstandens inngrodde praksis.

Bjerck Hagen argumenterte for at «den frie kritiker» krysser de «grenser han føler for å krysse, inn i forfatterens liv og historie, inn i andre vitenskaper, inn i realhistorien, inn i den kritiske lesers eget sjeleliv.»

I tråd med dette idealet har han – i likhet med meg – valgt å tolke Arv og miljø som en selvbiografisk roman. Kritikeren Arne Borge i tidsskriftet Vagant gjør det samme. Men hverken Borge eller Bjerck Hagen har problemer med Hjorths bruk av levende modeller. De forutsetter ganske enkelt at historien er riktig og aksepterer at hele familien får sin straff pr. roman.

Det er her jeg for min del har betenkeligheter fordi den svakt fiksjonaliserte fortellingen peker rett mot faktiske personer.

Ikke spre informasjon!

Uansett er det nok incestmotivet som har gjort debatten om Arv og miljø så intens. Enkelte (som kulturredaktør Ane Farsethås i Morgenbladet) har villet beskytte boken og forfatteren ved å insistere på at den ikke skal leses selvbiografisk. De har forsøkt å «estetisere vekk» de implikasjonene som hefter ved koblingen mellom liv og verk.

Til og med har man argumentert for et journalistisk kriterium som er uhørt i andre sammenhenger enn den ukritiske kulturjournalistikken, nemlig at journalister ikke skal publisere informasjon som bare en avgrenset gruppe har kjennskap til fra før.

Å beskytte forfatterne

Beskyttelse av forfatterstanden må i fremtiden foregå på andre og bedre måter. Og det er forlagene som må gjøre jobben. For selv om norske forlagsfolk har lite annet å si om litterær etikk enn at de tar den på dypeste alvor, så er jeg ikke i tvil om at de føler en sterk etisk forpliktelse overfor sine forfattere. De beskytter dem så godt de kan.

Men kanskje har heller ikke forlagsfolk tatt alvorlig nok at selvbiografiske forfattere stiller seg lagelig til for utlevering. De har ikke erkjent at forfattere selv har sørget for å skrote den leserkontrakten som beskyttet dem mot biografiske lesninger.

En speilvending av ubehaget

Den som utleverer andre, risikerer i større grad å bli utlevert selv. Ubehaget til levende modeller speiler ubehaget forfattere kan føle ved å bli konfrontert med sin bruk av levende modeller.

Vil man minske ubehaget, har forfattere et meget effektivt redskap til disposisjon, nemlig fiksjonen. En tydelig fiksjonalisering av virkeligheten danner som regel et slør mellom forfatter og leser. I grunnen er det i forfatterstandens egen interesse å forlate den selvbiografiske trenden og dyrke en mindre gjennomsiktig litteratur.