Forfattere i Hollywood truer med streik – Game of Thrones kan bli rammet

Det forhandles på spreng i Hollywood for å unngå at 12000 manusforfattere logger av. Bakgrunnen for konflikten er at manusforfatterne, som er medlemmer av The Writers Guild of America, mener deres vilkår er for dårlige, skriver The Washington Post.

Fristen for å komme frem til en avtale utløper mandag.

Suksesserien Game of Thrones er en av seriene som kan bli rammet, dersom streiken blir langvarig. Neste sesong, som er nummer syv i rekken, er nærmest klar. Men den 8. sesongen er en helt annen historie. De seks episodene skal skrives av tre forfattere som er medlem av fagforeningen, The Writers Guild of America og dermed kan den rammes. Dersom streiken blir langvarig kan de ramme sesong åtte. Det skriver nettstedet Winter is coming, som holder fansen oppdatert om nyheter om serien.

Helen Sloane / TT / NTB scanpix

Forrige gang det var forfatterstreik i Hollywood, nemlig i 2007, varte den i 100 dager.

Merkelig nok er det slik at selv om det lages flere serier og de når enorme seertall, sitter forfatterne igjen med mindre. Boomen av TV-serier som får hele verden til å samle seg rundt skjermene, har gjort skuespillere og produksjonsselskaper rikere. Men lite av dette har dryppet på forfatterne.

Gammeldags system

Grunnen til dette er blant annet at forfatterne får betalt pr. episode, men i hver sesong er det færre episoder. Det tar derimot like lang tid å spille det inn og jobben er ikke over for forfatteren før serien er i boks. Tidligere kunne en sesong være på 22 episoder, mens for noen serier som Divorce lages det nå bare åtte pr sesong.

Mange av seriene som strømmes er ikke bundet av TV-selskapenes inndeling av året i sesonger. Det betyr at produsentene kan bruke lengre tid. Forfatternes kontrakter har klausuler om at de ikke kan jobbe for flere TV-serier samtidig og i noen tilfeller at de ikke umiddelbart kan starte på en ny serie. Alle slike regler gjør at selv om det aldri har vært mer arbeid der ute, blir det vanskelig for en forfatter å gjøre mer enn en skrivejobb i året.

Her kan du lese detaljene i forfatternes krav på The Writers Guild of Americas hjemmeside.

Lønnsnedgang over 3 år

Forfatternes fagforening sier at inntektsreduksjonen for de skrivende har vært på 23 prosent de siste tre år. Gjennomsnittsinntekten for en manusforfatter som skriver TV-serier i Hollywood var 194.478 dollar i året i 2015. Det utgjør omkring 1,7 millioner norske kroner.

– De fleste forfattere på mellom og høyere nivå tjener betydelig mindre enn for tre år siden. Det er boom i TV-bransjen, med mye jobb, men reglene vi må forholde oss til er tilpasset et gammelt system, sier manusforfatter Stuart Zicherman til The Washington Post. Han skriver nå på nye episoder av Divorce for HBO.

For 10 år siden gikk også forfatterne til streik. Den varte i 100 dager og den rammet ikke bare serier, men også de populære til datidens store TV-stjerner som David Letterman og Jay Leno.

Den forrige streiken fikk store økonomiske konsekvenser. I en rapport fra Milken Institute som hevder at i løpet av streiken i 2007–08 forsvant 37 700 jobber og det totale inntektstapet var 2,1 milliarder dollar.