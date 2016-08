Forsinket oppgjør med far

Ingebrigt Steen Jensen

Alle nordmenn over femti er fortrolig med Brikt Jensens bløte og blide bergensdialekt. Det siste er muligens et paradoks i seg selv. Men Brikt Jensen var en mann med mange paradokser. Han omga seg med en eim av kultivert folkelighet, særlig eksponert gjennom TV-programmet Bokstavelig talt, som på 80-tallet gikk seks år på NRK. Han var administrerende direktør i Gyldendal, den gang det fremdeles ble forventet litterær kompetanse av en forlagssjef, og han var da også en kulturfomidler av stort format.

Men han slo sin sønn. Som allerede grundig eksponert i denne avisen, fikk Ingebrigt Steen Jensen atskillige ørefiker gjennom oppveksten. For den som leser boken der junior beskriver sin far, fremstår det som et mindre problem ved den alkoholiserte og paranoide forlagssjefen.

Smak for eksempel på denne: «...pappa gjorde enda større forskjell på barnebarna enn han hadde gjort på sine egne barn. Overfor dem ga han fanden i alt som het rettferdighet. (...) Når Thea veltet et melkeglass, var det trøst og tørking, gjorde Oskar det samme, var det skjellsord og sinne. Men verst var det at Øivinds barn knapt fikk plass i pappas liv. De ble ikke invitert til noe og fikk ikke bursdagsgaver selv om de andre barnebarna fikk. Og det var ikke noe som bare skjedde, han bestemte seg for at det skulle være sånn.»

«I ti år levde vi med en tikkende, drikkende og udetonert bombe»

Ufyselig

Slik tegner Ingebrigt Steen Jensen et portrett av en mann som til tider veksler mellom det ufyselige, det ynkelige og det ondskapsfulle. Noen vil mene at det er uetisk å gå løs på et menneske som ikke kan forsvare seg. På den annen side tar Brikt Jensen neppe særlig skade av denne omtalen, der han ligger på Vestre Gravlund. I rettferdighetens navn skal det sies at ørefikene tar atskillig mindre plass i boken enn i presseoppslagene. Til gjengjeld synes jeg sønnen kunne spandert litt mer plass på farens plass i det offentlige, ikke bare for å gi mening og sammenheng til yngre lesere, men også fordi faren bevislig hadde format til mer enn en hustyrann.

Forlaget kaller det en selvbiografi og en familiehistorie, og denne blandingen bidrar ikke til å gjøre boken stram og stringent. Til gjengjeld er det, som antydet ovenfor, nok å fortelle på begge fronter. Ikke minst beretningen om Ingebrigts bestefar, konsentrasjonsleirfangen som døde da freden kom, en rørende rammehistorie.

Forfatteren selv er først og fremst kjent som reklamemann og Stabæksupporter, og særlig det første har nok påført ham en yrkesskade. Han skriver godt og effektivt, men innimellom er teksten sterkt preget av det man kunne kalle Powerpoint-sannheter: Litt for kjapp og ensidig oppsummering av fakta og forskning.

Rives med

Som reklamemann lar Ingebrigt seg lett rive med av den som betaler regningen. Om de nå er lakseoppdrettere eller importører av frukt og grønnsaker. Og det er uunngåelig at hans kjære Stabæk får stor plass i en bok som dette. Ikke minst overgangssaken som havnet i retten og endte med frikjennelse, ser ut til å plage ham litt i overkant:

«I 2011 var det bare én nyhetssak som fikk mer plass i norske medier enn overgangssaken. Den om det som fant sted på Utøya 22. juli.»

Ingebrigt Steen-Jensen: Fotballen skaper fellesskap, vennskap, patriotisme, sorger og gleder

Som Robert Veiåker påpeker i sitt portrettintervju med ham her i Aftenposten: Det er rett og slett ikke sant. I 2011 var det 337 artikler om overgangssaken i norske aviser, om Maria Amelie var det 3401.

Slike lettvintheter er det litt for mange av, sammen med småfeil som hver for seg ikke betyr noe, men som til sammen antyder at det har gått fort i svingene.

Det har det vel også gjort i Ingebrigt Steen Jensens liv. I boken finnes et utall gode historier, elegante dialoger, befriende glimt av selvinnsikt og et kjærlig portrett av en oppofrende mor, for å nevne noe. Da kan man også tilgi at reklamemannen noen ganger lar seg rive med av egenreklamen. I mer innsiktsfulle sekvenser reflekterer han over sitt eget behov for å bli sett. Det behovet bør være dekket for en stund.

