Forsvunnet Beatles-skatt klar for auksjon

Den er ikke av Ex-Beatle Paul McCartneys største hits. Men han skrev sangen It’s for you sammen med John Lennon i 1964 og laget en demoinnspilling av låten.

Senere samme år sendte han innspillingen til sangeren Cilla Black for at hun skulle høre på den. Ifølge hennes selvbiografi, ble den levert mens hun opptrådte på London Palladium.

Black, som var svært populær i England på 60-tallet, fikk en stor hit med låten senere på året.

EDDIE WORTH / TT / NTB Scanpix

Regnet som tapt

Siden har McCartneys versjon vært regnet som tapt - og ikke tilgjengelig i den betydelige mengden Beatles-relikvier.

Silla Black døde i 2015, og da nevøen hennes ryddet i sin fars platesamling, dukket en syvtommers prøveplate i plast med It’s for you på etiketten opp.

– Jeg regnet med at det var min tantes versjon, forteller nevøen, Simon White til BBC.

Han tok platen, som hadde stått urørt i over 50 år, med til The Beatles Shop i Mathew Street, Liverpool for å sjekke om den hadde noen verdi.

Over 200.000 kroner

Innehaveren av butikken gjennom 31 år, Stephen Bailey, spilte seg gjennom det han trodde var 21 demolåter med Cilla Black.

– Så kom vi til den siste, og umiddelbart hørte jeg at dette ikke var Cilla, men Paul McCartney, sier han og beskriver hvordan han ble målløs og begynte å skjelve av opphisselse.

Robert Dear / TT / NTB Scanpix

Han konstaterte at platen var uskadd og innspillingen fantastisk.

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre funn hvis det ikke skulle dukke opp en sjette Beatle, konkluderer han.

Platen skal ausjoneres bort på Beatles Memorabilia auksjonen på Unity Teateret i Liverpool lørdag.

Forventet pris er 20.000 pund, eller ca 211.000 kroner.