Forvirring rundt Michael Jackson-produsentens Oslo-besøk

Onsdag hadde Aftenposten et intervju med den norske artisten Hamed Manyani som for tiden er i USA og samarbeider med Bruce Swedien i studio.

På billettene hos Ticketmaster, og i gårdagens Aftenposten, sto det at Swedien skal holde seminar i Oslo neste helg - nærmere bestemt i Storsalen i Chateau Neuf, med Manyani som arrangør.

Dette avviser Chateau Neuf.

«Jeg ønsker å påpeke at Manyani ikke har noe leieforhold med oss og at dette arrangementet ikke kommer til å foregå i Storsalen på Chateau Neuf», skriver salgssjef i Chateau Neuf, André Titland til Aftenposten i en epost.

Torsdag formiddag lå arrangemenet forsatt ut på Ticketmaster sine sider, med datoen 10. september og Storsalen på Chateau Neuf som sted.

– Dette er informasjon som dukket opp i dag. Vi er nå i dialog med arrangør og spillested for å finne ut hva som skjer. Vi er i høyeste grad på for å finne ut om det er et problem her - og hvis så finne en løsning, sier Kristian Seljeset, daglig leder i Ticketmaster til Aftenposten.

Noen timer senere var salget til seminaret stoppet.

– Inntil ting er hundre prosent avklart er billettsalget satt på hold. Vi venter nå på flere opplysninger i saken, sier Seljeset ved 15.30-tiden torsdag.

For dem som har kjøpt billetter til arrangementet har daglig leder følgende å si:

– Publikums penger er trygge. Enten blir det show og det flyttes, og hvis det avlyses får publikum pengene tilbake.

Har du tips i denne saken? Send Aftenposten mail på: mina.hauge.nerland@aftenposten.no