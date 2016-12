Fra Shakespeare til Hollywood: Slik var klassisk-året 2016

Det nærmer seg jul, og det betyr stort sett Bach og Händel for alle penga for alle med sans for klassisk julemusikk.

Men året som har gått har bydd på noen musikalske høydepunkter som er vel verdt å ta med seg inn i juletiden, og kanskje til og med inn i neste år.

Her er fem innspillinger som fortjener å beholde en plass på spillelisten gjennom julen og langt ut i 2017.

1. Barbara Hannigan. Let me tell you

Winter & Winter

Superkvinnen Barbara Hannigan er både sopran og dirigent, med en forkjærlighet for moderne musikk og musikalsk kvalitet. Let me tell you er den danske komponisten Hans Abrahamsens verk for sanger og orkester, og er skrevet spesielt for Hannigans inntrengende, nydelige sopranstemme.

I stykket er ordene fra Ofelias replikker i Shakespeares Hamlet dekonstruert og satt sammen på nytt, og Abrahamsen gjør den vage, shakespearske Ofelia til en råsterk, moderne kvinne. Her er utrolig sangteknikk og nydelige orkesterklanger i skjønn forening.

2. Vilde Frang. Britten & Korngold Violin Concertos

Warner Music

2016 har vært Vilde Frangs år. Hun har for lengst etablert seg som en av de største norske fra den yngre generasjonen, men i 2016 rant det inn internasjonale priser og oppdrag som har gitt henne en solid plassering på den internasjonale stjernehimmelen. Hun henter inn lovord for sin ektefølte musisering overalt hvor hun spiller – også da hun var solist med selveste Berlin-filhamonien i Røros i vår.

Denne innspillingen av Benjamin Britten og Erich Wolfgang Korngold er Frang på sitt varmeste. Britten er en gripende krigsfortelling og Korngold oser av het Hollywood-glamour og sterke følelser – alt i hendene på en teknisk briljant utøver.

3. Erlend Apneseth Trio. Det andre rommet.

Hubro

Er det samtidsmusikk? Er det jazz? Er det folkemusikk? Ikke vet jeg, men denne platen er så gripende annerledes at det ikke spiller noen rolle.

Det andre rommet er felespiller Erlend Apneseths andre album, og er en blanding av komponert og improvisert felespill med dype røtter i hardingfele-tradisjonen. Sammen med perkusjonist Øyvind Hegg-Lunde og gitarist Stephan Meidell spenner han opp et svært lerret der musikken glir forbi som et dramatisk og kontrastfylt lydteater.

Det låter fremmed og kjent på en gang, og har fått meg til å vende tilbake til platen gjennom året, som en historie jeg vil høre igjen og igjen.

4. Nicolaus Harnoncourt & Concentus Musicus: Beethoven Symphonies 4 & 5

Sony Music

Da østerrikske Nicolaus Harnoncourt døde tidligere i år, mistet verden en av sine aller fremste musikkmennesker. Concentus Musicus er hans eget orkester – et relativt lite tidligmusikkensemble som spiller på historiske instrumenter.

Deres innspillingen av Beethovens 4. og 5. symfonier, utgitt like før Harnoncourts død, er en helt annen verden enn de store, symfoniske tolkningene mange er vant til. Det låter glassklart og gjennomsiktig, fra den supermystiske åpningen av 4. symfonien, til opprivende, hese messingblåsere i Skjebnesymfoniens Allegro.

Harnoncourt og Concentus Musicus greier det alle prøver på: de setter Beethoven i et helt nytt lys.

5. Daniil Trifonov. Transcendental

Deutsche Grammophon

Liszts Transcendentale etyder er enhver pianists drøm (eller mareritt) å spille, fulle av halsbrekkende løp og kompliserte musikalske uttrykk.

Daniil Trifonov er knapt 25, men er uten tvil en av de aller største i den neste generasjonen pianister, og høster nesegrus beundring for sin kombinasjon av virtuositet, personlighet og musikalitet.

På denne innspillingen hamrer han ut ikke bare Liszts 12 transcendendale, men også de 5 konsertetydene pluss Paganini-etydene, og gjør det med både hjerte og bravur. Det er bare å ta av seg hatten.

Gå ikke glipp av Trifonov når han spiller i Operaen i januar.