1. Serbia

Tijana Bogicevic: «In too deep»

Lyden av dusinvarepop åpner den andre semifinalen. Moderne rytmer i midtempo, en liten stopp, før refrenget dropper innom. Eurovision-pluss for fela som er med fra mellomspillet og ut, så klart, men denne låten havner likevel i boken for de raskt glemte i år.

2. Østerrike

Nathan Trent: «Running on air»

Verdens største popstjerne nå heter Ed Sheeran. Han er ikke med her, men det er jaggu ikke langt unna, for denne 25-åringen kopier det meste. En snill midtempo singer/songwriter-låt, spilt og sunget uten én eneste skarp kant å bryne seg på. Kjedelig, kalles det.

3. Makedonia

Jana Burceska: «Dance alone»

Uten særlig sårhet velger Jana å danse alene. Til en pur synthpoplåt som garantert vil skape litt Eurovision-fest og få sine fans, men som neppe vil «komme» ut av TV-ruten Europa rundt. Til det er melodien og rytmene hørt så altfor mange ganger før.

4. Malta

Claudia Faniello: «Breathlessly»

Skal man være snill, kan man kalle denne erketypiske balladen for tidløs. En låt som vokser og vokser, sunget av en diva med stor stemme. Jeg vil heller kalle den dørgende kjedelig, og totalt blottet for originalitet. Kjærligheten brister, men jeg bryr meg ikke.

5. Romania

Ilinca ft. Alex Florea: «Yodel it!»

Endelig en låt som har alt! Moderne klubbrytmer, en heavygitar, en rapper og – på toppen av kransekaken – en dame som synger litt, men jodler mest. Ja, du leste rett: Ilnica virrer rundt på scenen mens hun jodler «yodeleeii, yodeleio». Ikke til å tro.

Denne låten er ca. så ille som man kan få det i år:

6. Nederland

OG3NE: «Lights and shadows»

Ingen låter i år har nok en sterkere historie: Tre søstre synger en låt skrevet av deres far, til deres syke mor, om å stå sammen og fortsatt tro gjennom lys og mørke. Rørende. Likevel blir denne litt kraftfulle poplåten viktigst for de involverte, og for tam for oss andre.

7. Ungarn

Joci Papai: «Origo»

Joci har sigøynerbakgrunn, og presenterer en låt som blander mer moderne rytmer med musikken fra sin historie, spesielt bruken av fele i refrenget. Summen blir ganske sterk, selv om teksten om å holde på troen til sin Gud ikke synges på forståelig engelsk.

8. Danmark

Anja: «Where I am»

Kan det fungere med en rett-frem midtempo poplåt sunget med sterk stemme i denne konkurransen? Danskene tror opplagt det, og sender 21-åringen Anja til Kiev for å synge om uforbeholden kjærlighet av full kraft. Personlig er jeg mer usikker, gitt.

Se den danske artisten synge av full hals i sin vinnerlåt:

9. Irland

Brendan Murray: «Dying to try»

Nok en liten popprins prøver seg i denne konkurransen, og unge Brendan med den lyse stemmen kan absolutt sine ting. Problemet er at hans jevnt voksende ballade mangler absolutt alt av originalitet, og seiler i mål som tre minutter pur dusinvare.

10. San Marino

Valentina Monetta & Jimmie Wilson: «Spirit of the night»

Hey, 1977 ringte og ville ha tilbake denne småfunky discolåten. Nei, forresten. Ingen ringte, for dette forsøket på å hylle festen i uendelig dans natten gjennom er så tamt og uoriginalt at ingen har savnet låten. Strengt tatt er det en kunst å få til noe så flatt.

11. Kroatia

Jacques Houdek: «My friend»

Ved første lytt høres dette ut som en vokalkvartett, minst, men så er det altså erfarne Jacques som synger alle stemmene. Fra snakking via pur pop og dyp operasang til lys falsett, fyren gir definitivt alt han har. Hans kraftballade blir likevel bare masete.

12. Norge

JOWST: «Grab the moment»

Tre minutter moderne, produsert pop med melodiføring, stikk, refreng og en stemme som gjør at låten etter hvert fester seg ordentlig, skrøt jeg av JOWST før den norske finalen. Da gikk de fra ukjent til topps. De kan nå høyt igjen, om nok seere oppdager låten.

13. Sveits

Timebelle: «Apollo»

Rart at ikke flere land følger i de enkle popsporene til artister som Zara Larsson og Selena Gomez, det er tross alt sånt som herjer hitlister verden over. Sveits prøver seg dog, med en dame som synger godt over en melodi som ikke er spennende nok.

14. Hviterussland

Naviband: «Story of my life»

Selv om tittelen er på engelsk, synger denne energiske duoen på hviterussisk. I en countrypoplåt der refrenget går «hey, hey, hey-hey-hey a-ho!», handler det om å ta med seg erfaringer og løpe videre nedover veien kalt livet. Fint, men vinne gjør denne ikke.

15. Bulgaria

Kristian Kostov: «Beautiful mess»

Ballader er ofte kjedelige, men i Eurovision-sammenheng er det lov å elske de beste. Slik som denne moderne elektro-balladen frontet av 17-åringen Kristian. En real hjerteknuser med sikker og sår stemmeprakt. Får mange øst-stemmer og kommer høyt, denne.

16. Litauen

Fusedmarc: «Rain of revolution»

Nei, hva er det vi har her, da? Det begynner som en blåser-drevet showlåt med en vokalist med svak engelskuttale, men halvveis endrer låten karakter når bandet fyller på med tyngre rock. Uansett blir resultatet en fusion av popfunkrock som er ganske så fæl.

Lurer du på hvordan en 1-er i Eurovision høres ut? Sånn:

17. Estland

Koit Toome & Laura: «Verona»

Det er mulig at synthpopen fra midten av 80-tallet først nå har nådd Estland, sånn høres i alle fall denne duoen ut. Erasure, liksom. Intet nytt å by, med andre ord, selv om selve låten er ganske så fengende i all sin enkelhet. Ikke så dumt, det.

18. Israel

IMRI: «I feel alive»

Det føles kanskje bare sånn, men sender ikke Israel alltid en blid, kjekk fyr med tredagersskjegg? En som synger noe oppløftende om å leve, mens discopoprytmene banker rundt ham med en liten etnisk tvist til slutt? Jo, da. Det funker, det.