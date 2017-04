Frans Widerberg (1934–2017) etterlater seg et av Norges mest markante kunstnerskap

Å stå ansikt til ansikt med et av Frans Widerbergs store malerier er en kraftfull opplevelse. Det er få, om noen, norske kunstnere som i samme grad har utviklet et like særegent og sterkt uttrykk som ham. Det er derfor et betydelig kapittel i norsk kunsthistorie som lukkes med hans bortgang.

Små mennesker, høy himmel

Widerberg døde torsdag, dagen før han fylte 83 år, og etterlater seg et mangslungent og langt kunstnerskap. Mest kjent er han likevel for sine grafiske arbeider og malerier i sterke primærfarger. Og for hans stadig gjentagende motivkrest: Ryttere til hest og svevende mennesker, i store, kosmiske rom.

I Widerbergs verden er mennesket lite og rommet gåtefullt og stort. Hans uttrykk inviterer til filosofisk undring over vår plass i universet. Over meningen med det hele. Det er et mystisk og mytisk landskap, med sterk apell til drømmende (unge) sinn.

Aagaard, Rolf M.

Widerberg hadde en sjelden stamina når det kom til teknikk, fargebruk og motivkrest. Resultatet ble en uvanlig sterk signatur. Han kretset rundt palettens grunnleggende bestanddeler: primærfargene rødt, gult og blått. Alle fargers utgangspunkt. Men i stedet for å blande dem, for å søke nyansene, satte Widerberg fargene opp mot hverandre, side ved side. I all sin kraft. Resultatet ble særegne, kraftfulle lerreter.

En gjenkjennelig signatur

Kombinert med en gjentagende serie av faste motiver befestet han seg som den kanskje mest gjenkjennelige norske kunstneren etter Edvard Munch. Veldig mange av oss er i stand til å identifisere en Widerberg når vi ser den.

Det er en kort vei mellom stamina og stahet. Widerbergs kunstnerskap måtte tåle kritikk for å mangle fornyelse. For å gå i sirkler. Men på tross av at han virket i en tid der det figurative maleriet ble utfordret, hadde han funnet sitt uttrykk.

Aagaard Rolf Magdal / Jensen Finn Robert

Og det igjen fant veien hjem til et sjeldent stort publikum for en norsk samtidskunstner å være. Vi er mange som aldri glemmer vårt første møte med en Widerberg. Og takket være kunstnes evige vesen, er muligheten for å oppleve det ikke noe som går bort med hans død.