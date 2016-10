Frikjent-suksessen har åpnet nye dører

Frikjent er en oppsiktsvekkende god serie fra TV 2. Det skrev Aftenpostens anmelder etter å ha sett den første episoden av dramaserien. Det ble den mest sette dramapremièren på TV2 noensinne når 660.000 benket seg foran tv-en. Snittet endte på 850.000 seere.

Også internasjonalt har serien slått godt an. Til nå er den solgt til 112 land, alt fra Canada og New Zealand til Bolivia, Sao Tome, Thad, Cap Vert, Djibouti og Guiney Bissau. Sånt gleder også de to manusforfatterne, Siv Rajendram Eliassen og Anne Bache-Wiig.

– Ja, det er en fornøyelig liste, her er land jeg knapt har hørt om, sier Rajendram Eliassen.

Oppfølger klar

Torsdag er det klart for sesong 2, den er allerede solgt til 13 land.

– Den første sesongen av Frikjent har uten tvil åpnet noen nye dører for oss. Det er kommet en del tilbud om å skrive for andre, både i inn- og utland. Men det viktigste har vel vært at muligheten til å få gjøre egne ting er blitt større, sier Rajendram Eliassen.

I fjor skrev The Hollywood Reporter at de to manusforfatterne kan ha skrevet den neste store nordiske internasjonale dramasuksessen. Den slags spådommer fører gjerne til mange rare henvendelser.

– Plutselig ringer det folk som vil være agenten din, det er veldig unorsk. Vi hadde blant annet et møte på Grand med ei «Ken-dukke» og hans assistent, som forsøkte å overtale oss til reise til Hollywood. Det eneste de vil er bare å sørge for at hvis vi blir den neste store suksessen, så skal de være den som tjener penger på det, sier hun.

Fikk undervise

Da er det langt mer interessant når manuslinjen ved Westerdals ber dem arrangere en to uker lang workshop for å be lære bort sine knep til fremtidens manusforfattere.

– Vi er begge veldig selvlærte og det har vært veldig mye «learning by doing». Derfor er det litt overraskende at vi blir spurt om å undervise, da er det noen som tror at du kan noen ting. Men det var en fin øvelse å kunne sette ord på det vi driver med, sier Anna Bache-Wiig.

– Heldigvis hadde Audun Engelstad (førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer, red.anm.) vært før oss, han tok hånd om den akademiske kunnskapen, sier Rajendram Eliassen

Selv er de overbevist om at de hadde unngått mange av sine begynnerfeil, hvis de hadde hatt muligheten til å få et tilsvarende kurs før de begynte som manusforfattere.

– Da hadde jeg kanskje brukt noe mindre tid på å prøve og feile. Kanskje hadde jeg laget noen flere vellykkede serier og kanskje noen færre ikke fullt så vellykkede, sier Rajendram Eliassen.

Holder styringen

Deres viktigste erfaring er at suksessen har gitt dem troen på at det de gjør er riktig. Blant annet kravet om ikke å gi fra seg styringen av prosjektet, selv etter at selve skrivingen er over, har vært viktig for dem begge.

– Vi ønsker ikke å slippe materialet når siste punktum er satt, selv om dette har vært tradisjonen tidligere. Vi er opptatt av å følge prosessen hele veien i mål, å få til et samarbeid med de andre fagfunksjonene. Det er tross alt vi kjenner historien fra innerst til ytterst, sier Bache-Wiig.

Tidligere var skottene mellom de ulike profesjonene lukket.

– Dette er ikke noe nytt vi har funnet på, men vi har hele tiden insistert på å følge prosessen veldig tett, kanskje tettere enn bransjen tidligere har vært vant til. Vi må nok innrømme at vi møtte noen tomme blikk første gang vi troppet opp på klipperommet, sier hun.

Prosessen rundt Frikjent handler om å gjøre hverandre gode, mener hun:

– Det er lett å bli så forelsket i din egen fortelling, at du ikke ønsker at den skal forandre seg. Derfor handler det om å få alle funksjonene, klippere, fotografer, regissører, skuespillere og manusforfattere til å bli en del av en kjedereaksjon. Hvis bare én skal bestemme så dør fortellingen, sier Bache-Wiig.

Dramatisk slutt

Derfor er det stort sett det samme teamet som lager sesong to som sesong en.

– Det har vært fantastisk å jobbe sammen med mange av de samme menneskene, ikke minst regissør Geir Henning Hopeland, legger Rajendram Eliassen til.

Avslutningen av sesong en ble dramatisk, hvor Ingar Helge Gimle i rollen som William skjøt seg selv. De fleste seerne trodde dermed at serien var over. Med takket være god medisinsk research viste det seg at overlevelsesgraden av å skyte seg med hagle er stor. Derfor overlevde rollekarakteren til Gimle.

– Den avslutningen vi hadde da vi første gang presenterte ideen til serien, fikk vi aldri brukt. Vi kom ikke så langt. Det endelige oppgjøret skulle ende opp i noe helt annet. Det har vi nå fått, sier de.