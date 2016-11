Frp: Partiet som kom inn fra kulda, med en død katt over skulderen

Øyvind Strømmen

Anders Lange. En norsk historie

Cappelen Damm

Gunnar Ringheim

Frp – rett fra levra. En historie om svik, løgn og suksess. Det største politiske eventyret i Norge

Gyldendal

«This is a great movement», sa Donald Trump og skuet utover folkehavet i Pennsylvania noen dager før valget. «Dette er en bevegelse som ingen noensinne har sett maken til, selv ikke i vårt land!»

Amerikanernes nye president fikk rett, og gjorde alle politiske kommentatorer til skamme. Mens etablissementet blåste av ham, hadde han klart å tappe inn i den såkalte folkesjela med sin anti-politiker-holdning. Hvordan vil han forvandle seg til politiker i det ovale kontoret?

Å sammenligne Trumps suksess med historien om Frp vil kunne føre til noen alvorlige feilslutninger, gitt at USA og Norge er ganske forskjellige. Men noe er likt.

En paradoksal person

Å lese disse to nye fortellingene om Frp gir innblikk i et parti som har beveget seg fra Anders Langes kjøkkenbord i Heggedal til regjeringskontorene i Oslo, fra 16 punkter på en serviett til et parti med reell politisk makt. Det er et parti med mange paradokser - som seg hør og bør for et populistisk parti - skapt gjennom motsetninger som forbud mot smusslitteratur og nei til alkoholavgifter, kjærlighet til dyr og støtte til apartheid, ja og nei til EU. Så hvis Frp var en person, hvem ville dette merkelig motstridende vesenet vært?

Han ville selvfølgelig blitt født som gammel mann og endt som en ung kvinne. I partiets barndom var han antietablissement og mot alle som marsjerte i takt, han var en mann som aldri hadde vært på tv før han var 70, mens nå, som fullmoden kvinne, er hun trent til fingerspissene i hvordan håndtere reglene på Stortinget og i regjering, en person som vet hvilken vinkel og hvilken vinkling som passer best når tv-lampene skrus på. Men mest av alt er Frp et mangehodet troll: Det er de mange fargerike personlighetens parti.

Å lese om partiet er samtidig å lese om de barn av regnbuen som partiet har trukket til seg, fra unge liberalister som Tor Mikkel Wara til skoletannlegen Øystein Hedstrøm, jusprofessor Fridtjof Frank Gundersen og diplomøkonomen Siv Jensen.

Kattedrap og medietrening

Øyvind Strømmen, som tidligere har skrevet bøker om høyreekstremisme og islamsk ekstremisme, tegner et fargerikt portrett av Anders Lange, en mann som skålte i eggelikør og elsket dyr, men ved en feiltagelse skjøt naboens katt fra kjøkkenvinduet (han trodde det var en rev), som møtte opp til politiske debatter med sabel og som gikk fra å beundre Vidkun Quisling til å bli motstandsmann under krigen.

Ut av den antikommunistiske og –sosialistiske bevegelsen i mellomkrigstiden sprang Fedrelandslaget fram, som beveget seg langt ut på høyresiden politisk, og flørtet med fascismen. Men Anders Lange hadde helt tydelig en sterk motvilje mot alt som smakte av kontroll og sentralisert makt. Det berømte møtet på Saga Kino 8. april 1973 skulle bli starten på eventyret.

Fra da av har torgtaleren Langes bevegelse blitt en mektig bølge av medietrente politikere, en bevegelse fra gateslag og regnende egg til stortingsproposisjoner. I Gunnar Ringheims stødige omgang med stoffet blir hver skandale detaljert gjennomgått, hvert ideologiske rykk mot enten verdikonservatisme eller liberalisme - hvert slag om partiets retning og omdømme - og han viser hvordan partistrukturen bygges opp fra et uregjerlig anti-parti til en proff partiorganisasjon med Carl I. Hagen.

Andre fortellinger

Å lese disse to nye bøkene sammen kaster kanskje ikke all verdens nytt lys over et parti som vet å iscenesette seg i mediene til enhver tid, men det gir et interessant bilde. Strømmen forsøker å sette Anders Lange inn i en større sammenheng, gjøre ham til en slags politisk askeladd som speiler en del av norsk historie vi sjelden liker å referere til – beskrivelsene av Fedrelandslaget gir for eksempel et interessant bilde av mellomkrigstida i Norge.

Dagblad-journalist og forfatter Gunnar Ringheim ligger så tett på partiet at det nærmer seg avisreferat i bokform. Noen få steder er bøkene sammenfallende, nærmest identiske i ordlyden, og avslører hvor vanskelig det er å komme bak fortellingene om Lange og om Frp. Er Frp så ferdig fortalt, skandalene så ihjelskrevet, at det ikke går an å fortelle om dem på nye og annerledes måter?

Professor Ruth Wodak, som har forsket på høyrepopulistisk retorikk, mener at metodikken i disse partiene nettopp er ville utspill fra den folkelige delen av partiet, halt inn i forsvarlighet av partiets dresskledde parlamentarikere (i Trumps tilfelle vil antagelig dette foregå med en og samme person): Dette er bare ett eksempel på et annet narrativ om høyrepopulismen.

Det mystiske folket

Det politiske språket og intrigene har noe av en lukket krets over seg, en smak av stortingskaffe, særlig følger Ringheims bok et velkjent skjema, mens Strømmen blir så opptatt av sin merkelige hovedperson at han etter hvert mister litt blikket på samtiden hans. Dermed er det to spørsmål som gjenstår, og det er det samme vi sitter igjen med etter det amerikanske valget:

Hvem er de, disse som nesten ikke omtales i de to nye bøkene - disse «folk flest», velgerne, bevegelsen som løfter politikerne opp og fram og som de er helt avhengig av? Og hva er egentlig de skjulte drivkreftene i den mer enn fruktbare symbiosen mellom høyrepopulismen og mediene? Milliardærsønnen og medietrollmannen Trump har i hvert fall vist at folk flest ikke lar seg forføre av det ordinære.