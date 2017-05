Full konflikt mellom Netflix og filmbransjen før festivalen i Cannes

Verdens viktigste filmfestival starter på den norske nasjonaldagen. Den 70. utgaven byr selvfølgelig på mye glitter og stas – den røde løperen på kveldsvisningene er et sted for å se og bli sett.

I år skal Nicole Kidman, Kristen Stewart, Julianne Moore, Michelle Williams, Marion Cotillard, Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Adam Sandler, Ben Stiller og mange flere opp løperen både en og to ganger.

Men amerikanerne er ikke like synlige som i tidligere år, da Hollywood-gigantene Fox, Warner, Universal og Disney pleide å lage store eventer for de største sommerfilmene.

Robert De Niro spiller storsvindleren Bernie Madoff: – Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han gjorde det han gjorde

Et falskt terrorangrep

En viktig grunn er terrortrusselen i Sør-Frankrike. Det grusomme terrorangrepet på nabobyen Nice i fjor sommer, som tok livet av 89 mennesker, satte en støkk i mange.

De vedvarende urolighetene i Paris og den spente stemningen i forbindelse med det franske presidentvalget, er heller ikke lokkemat for amerikanere som har mer enn nok å stri med på hjemmebane.

I fjor satte filmfestivalen sikkerheten i høysetet. I år er dette enda mer forsterket.

Mange titalls millioner kroner er brukt for å sikre at den berømte strandpromenaden, Promenade de la Croisette, stenger ute uautoriserte kjøretøy. Alle innkjørslene til Cannes kan også barrikaderes på veldig kort varsel. Byen skal fylles opp med spesialtrent politi, og du må gjennom en flyplasslignende sikkerhetskontroll for å komme deg inn i festivalpalasset.

Mange ble også skremt av et umusikalsk publicitystunt i fjor da et fransk internettselskap sendte småbåter med folk ikledd militærklær i stor fart mot det ultimate luksushotellet Hotel Du Cap, der de største stjernene bor. Det var et såkalt fake terrorangrep, men det var veldig få av gjestene som så humoren.

Saken fortsetter under bildet.

JEAN-PAUL PELISSIER

Vil forby Netflix

Men midt i dette terrorbildet dukket det også opp en debatt som kan sies å være «typisk fransk», for franske filmvitere og journalister så en annen stor trussel, denne gangen på kulturhimmelen: Netflix.

Det viser seg at to av filmene i selve hovedprogrammet, Bong Joon-hos Okja og Noa Baumbachs The Meyerowitz Stories, begge fylt opp med Hollywood-stjerner, er finansiert av Netflix som skal ha dem ut på sin strømmetjeneste parallelt over hele verden.

Ingen av filmene vil få kinodistribusjon i Frankrike, selv etter vedvarende press mot Netflix. De prøvde å få til en avtale med lokale kinodistributører, men en fransk lov, som sier at en kinofilm ikke kan strømmes før tre år etter kinopremièren, stoppet alle forsøk.

Willy Sanjuan / TT / NTB scanpix

Netflix vil nå at abonnentene skal få fortrinnsrett. Kun i USA og Korea vil Okja komme på kino, men da samtidig med Netflix-premièren.

Dette har skaket opp franske kinokjeder, kultureliten og til slutt festivalledelsen i Cannes som alle mener at kinoens status som foretrukket visningssted må beskyttes. Derfor har festivalledelsen vedtatt at fra 2018 må enhver film som skal delta i konkurranseprogrammet i Cannes, også vises på franske kinoer.

Dette kan bli starten på en viktig interessekonflikt. To profilerte TV-serier, David Lynch’ Twin Peaks og Jane Campions Top of the Lake: sesong 2 vises også i Cannes. De er nok et eksempel på at TV-bransjen og store strømmetjenester som HBO, Netflix, Hulu, Starz og flere til har et alvorlig nakketak på kinobransjen.

Strømmetjenesten er mye mer villig til å satse på risikable prosjekter enn de store Hollywood-studioene som ser at pengene ligger i superheltfilmer og påkostede «franchiser». Mange av de fremste filmskaperne og skuespillerne jobber nå i begge medier. Det gjør at gamle skillelinjer for alvor er på vei til å bli visket vekk.

Saken fortsetter under bildet.

REGIS DUVIGNAU

Norsk film i baksetet

Uansett frykt for både terror og strømmetjenester – Norge sitter i baksetet også på årets festival. Joachim Triers Louder Than Bombs kunne vinne gullpalmen i 2015, men hans nye film, Thelma, kom ikke gjennom nåløyet i år.

Den gangen hadde han den franske yndlingen Isabelle Huppert i en sentral rolle, nå har ukjente Eili Harboe fra Stavanger hovedrollen. Det har også betydning.

Men i fraværet av norsk film på årets program, får vi glede oss over at norgesvenn Ruben Östlund fikk med sin nye film The Square i tolvte time. Han har Mad Men-stjernen Elisabeth Moss i hovedrollen – det tar seg godt ut på den røde løperen.