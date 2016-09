Furuseth: – Nordisk humor sprer seg som klamydia

– Nordisk humor sprer seg jo som klamydia – det har ingen grenser, men på en positiv måte da, understreker komikeren mens hun ler.

Hun var tilstede på åpningen av festivalen Norske seriedager onsdag kveld, for å få med seg diskusjonen rundt temaet humor.

Furuseth sier til Aftenposten at hun tror at nordmenn flest har et sterkere forhold til svensk og dansk humor, enn det de har til norsk.

– Jeg kunne jo tenkt meg å prøve meg på humor i utlandet, men jeg har nok selvinnsikt til at jeg holder meg til moderlandet.

Av favorittserier fra nabolandet trekker Furuseth fram svenske Solsidan og danske Klovn.

Kristine Hellem Aanstad

Tre komikere diskuterte hva som er morsomt

Et av punktene på programmet under seriedagene var en samtale om nettopp humor. Deltakerne var svenske Josephine Bornebusch, kjent fra Solsidan, danske Iben Hjejle, kjent fra Klovn og norske Henriette Steenstrup.

– Dansk humor er veldig grov, mens norsk humor handler mest om at man er deprimert - selv om de så absolutt er Skandinavias desidert gladeste folkeslag, fortalte Bornebusch fra scenen.

Steenstrup fortalte at hun oppfatter danskene som veldig grove i sin humor, mens svenskene er litt for høflige og politisk korrekte noen ganger.

Overrasket over egen suksess - trodde det var smalt

Den svenske skuespilleren snakket også om hvor overrasket de ble over den store suksessen Solsidan fikk.

– Solsidan ER et virkelig, men lite, område som finnes i virkeligheten. Vi trodde dette var såpass smalt at det også ville få et smalt publikum. Nå er den blitt Sveriges største humorsuksess, og solgt til Sverige, Norge, Finland og flere land.

– Klovn er liksom den første serien i Skandinavia med denne formen, en slags reality-komedy, der vi nesten spiller oss selv, derfor har den nok også fått en slags kult-status, fortalte Hjelje.

Cleve Broch og Hennie i høstens store TV-krig: – Vi heier alltid på hverandre

Ser opp til svenskene og danskene

Hege Skøyen, skuespiller og komiker, hadde også tatt turen for å få med seg andre dyktige skuespillere prate fag.

– Jeg er litt nerd på den måten, ler hun og fortsetter:

– Jeg er veldig glad i både svensk og dansk humor, og har lenge sett opp til svenskene - og nå også danskene.

Skøyen har selv spilt revy i Sverige, og føler ikke at det er så stor forskjell på humoren i de to nabolandene.

– Det er jo ofte slik at det som ikke er sitt eget er litt ekstra eksotisk. Jeg har alltid vært veldig glad i nordisk film, og nå har også TV-serien gitt oss unike seeropplevelser som ikke slutter. En av mine favoritter er Solsidan. Jeg er veldig glad for at nå er det ikke så tydelige landegrenser for humoristiske TV-serier, så det er mye bra å se på.

Kristine Hellem Aanstad

Dette ler svensken, dansken og nordmannen av

Danske Iben Hjelje forteller at hun kan le veldig godt av «dumme» klipp på Youtube, der folk faller, sklir eller på annen måte dummer seg ut.

Svenske Josephine Bornebusch innrømmer at hun synes det aller verste fra «Klovn» er blant hennes favoritter.

Hun har også ledd godt av Henriette Steenstrups Bjørn Eidsvåg-parodi, der hun som voksen dame synger til og legger an på en vakker ung mann.

– Jeg ler av den selv jeg, ler Steenstrup.

Nordisk dramapris skal deles ut

Torsdag kveld avsluttes Nordiske Seriedager med utdeling av Nordisk Dramapris. Den er en pris stemt fram av TV-anmeldere fra alle de skandinaviske landene, med utgangspunkt i alle dramaproduksjoner som er publisert mellom juli 2015 og juli 2016.

Seriefestivalen går av stabelen i Oslo 28. og 29. september, og arrangeres av Aftenposten, NRK og TV2 i samarbeid med NFI.