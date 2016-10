Gaute Heivoll: Små lykkestunder og stille fortvilelse

Gaute Heivoll:

De skyldfrie

Roman

Tiden Norsk Forlag

Kan det sterkeste inntrykket en roman etterlater seg være knyttet til fremstillingen av personenes livsrom, ikke personene i seg selv? Og er det i så fall en god ting, et tilstrekkelig kvalitetsstempel?

Gaute Heivoll bruker ikke naturen som pausesignal og hvileskjær, eller som en transportetappe før han tar fatt på de virkelig tungtveiende tekstblokkene. Hos ham har de vare og nære skildringene av vær og vind, årstidenes veksling, solglans og løvfall, en selvstendig, meningsskapende funksjon som leder tankene hen på Hamsuns syngende og besjelede naturmystikk.

Den nye læreren

Vi befinner oss i en navnløs bygd i det som trolig er indre Agder på 30-tallet. Mellom det farløse søskenparet Sigrid og Edit hersker det et spent avhengighetsforhold. Den skjøre planten Edit har et både sårbart og stridbart sinn, og den kronglete søskensjalusien går som en rykkvis og uforutsigbar stemningsbølge gjennom romanen. Det kommer en ny folkeskolelærer til bygds, Embret, og noen forviklinger senere blir han og Sigrid gift, og det meste burde ytre sett ligge til rette for et rolig og harmonisk liv i et nøysomt og ensartet norsk småkårsamfunn.

Men det er få forunt å være skyldfrie, som tittelen indikerer på en måte som nesten må oppfattes som et sjeldent innslag av ironi. Sigrid har dårlig samvittighet for et svimlende seksuelt eventyr da hun gikk på husmorskole ute ved kysten et sted, og den ærgjerrige Embret tusker uvilkårlig til seg forgjengerens etterlatte dikt og går så langt som til å debutere i bokform med dem.

Uegentlige liv

Edit på sin side blir ufrivillig gravid under en tur til hovedstaden, og som et ledd i å dysse ned denne skandalen i en bygd som har bedehuset som moralsk grunnvoll, må hun frasi seg barnet hun bærer på og overlate det i søsterens varetekt. De skyldfrie blir mer og mer skyldige, kan en si, særlig i den forstand at de tvinges til å leve fordekte, uegentlige liv som fører til at de innbyrdes relasjonene på kryss og tvers surner.

Den tradisjonelt fortalte og sakte fremadskridende beretningen tegner en nedadgående spiral der en negativt ladet taushet er dagens orden, og det tragiske består i at alle synes å være ufravikelig innelåst i sitt eget mentale fengsel - en slags bunnfrossen emosjonell determinisme.

Manglende dynamikk

Sikkerhetsventilen deres er sansningen, ja nærmest innåndingen av naturfenomenene. Mennesker som har det usagte som styringsorgan, lar den alltid skiftende og stundom vagt håpefulle naturen tale for seg. Det er udelt fint gjort av Heivoll.

Det påtrengende spørsmålet er allikevel om han ikke skulle ha lagt større trykk på de rent mellommenneskelige opptrinnene, tilført dem en mer ekspressiv og tydeliggjørende dynamikk enn tilfellet er nå. Ikke sånn å forstå at en romanskikkelse til enhver tid må vise ansikt, men truer en romanskikkelse med å bli bare en bortvendt rygg, er det en viss fare for at leseren velger samme strategi overfor fortellingen som helhet.