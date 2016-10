Geir Gulliksen benekter å ha utlevert eks-kona

«Jeg kalte henne Timmy, og hun er ikke et portrett av hun jeg var gift med tidligere. De ligner ikke på hverandre engang». Det skriver forfatter Geir Gulliksen i en kronikk i Morgenbladet fredag.

Bakgrunnen er en kronikk som hans ekskone Marianne Bang Hansen skrev i Aftenposten i forrige uke, hvor hun skrev at hun følte seg utlevert i Gulliksens roman Historie om et ekteskap.

Les kronikken til Marianne Bang Hansen her: Jeg var gift med en forfatter. Det finnes ingen etikk som beskytter mitt privatliv

I kronikken i Morgenbladet skriver Gulliksen at det er utenkelig for ham å skrive noe for å «ta et oppgjør med» det ene eller det andre, eller for å få siste ordet i en sak. Han benekter dermed at boken er basert på hans tidligere ekteskap eller skilsmisse.

Egne erfaringer

«Dette er ikke en roman om mitt forrige ekteskap eller min skilsmisse. Faktisk ville jeg følt behov for å forsvare meg mot denne fortellingen hvis den ble lest som en fortelling om meg og om min skilsmisse. Om jeg noen sinne skulle ha skrevet om den skilsmissen – men hvorfor skulle jeg det? – ville den boka sett veldig annerledes ut», skriver han.

Han understreker at romanene han skriver er fiksjoner, fiktive univers – men selvfølgelig bygd på erfaringer han selv har gjort.

Rolf Øhman

«Om jeg så hadde skrevet fantasy, tror jeg at mange jeg kjenner ville ha kjent igjen både det ene og det andre. Sånn er det å skrive, og sånn er det å lese noe som er skrevet av en man kjenner, eller har kjent», skriver Gulliksen i Morgenbladet.

Bakgrunn for utspillet er diskusjonen som har pågått siden Aftenpostens hovedanmelder Ingunn Økland i en kommentar skrev at litteraturen er på villspor.

Forfatter Geir Gulliksen har til nå avslått å delta i debatten i Aftenposten. I Morgenbladet skriver han at det er umulig som forfatter å skrive god litteratur uten at skrivingen tar utgangspunkt i noe som er viktig/akutt/uløselig for forfatteren.

Alle vil gjenkjenne noe

Aftenposten har vært i kontakt med Marianne Bang Hansen, hun har følgende kommentar til Gulliksens kronikk:

– Jeg kan ikke gå inn å diskutere detaljene i hvilke valg Gulliksen har gjort under arbeidet med denne romanen. Jeg fastholder at for meg som leser er det mye likt og at jeg kjenner meg igjen. Jeg opplever at sentrale detaljer fra et ekteskap som faktisk har eksistert i virkeligheten, er blitt utlevert. Jeg viser forøvrig til min kronikk for videre utdypning av mitt resonnement, sier hun.