George Michael: Én av popens fremste ambassadører

«Young guns, having some fun, crazy ladies keep 'em on the run. Wise guys realize, there's danger in emotional ties».

De uskyldsrene linjene fra låten «Young Guns (Go For It!)» oppsummerer George Michaels inntreden i musikken i 1983. I starten av den britiske synthpopens høytid dannet han og kompisen Andrew Ridgeley duoen Wham!, og som glansede posterboys ble de kjapt superstjerner.

Det handlet for det meste om «Club Tropicana», der drinkene var gratis. Om forelskelse, dans og moro, ofte pakket inn i tidsriktige pastellfarger og selvfølgelig spilt uendelig mange ganger på datidens viktigste kanal: MTV.

George Michael er død. Jobbet med ny musikk til det siste.

Et liv med kontroverser

Festen sendte Wham! til himmels, og til Kina som tidenes første vestlige artister midt på 80-tallet. Men for frontmann George Michael lå det så mye mer bak, både personlig og musikalsk, og allerede i 1987 gikk han solo.

Brått så og hørtes alt helt annerledes ut. Mørkere, mer alvorlig, mer personlig.

Det var da George Michael slapp singelen «I Want Your Sex» og albumet Faith, og gikk fra enkel posterboy til én av popens fremste ambassadører. Som låtskriver og sanger, men også som person, ikon og forbilde.

Det skulle gå noen år til før han ble offentlig homofil via en famøs arrestasjon etter en episode med en politimann på et toalett i Los Angeles, men allerede sang han åpent og direkte om lyster, kjønn og seksualitet.

Selv hevdet Michael alltid at «I Want Your Sex» handlet om den naturlige gleden i monogam sex, men låten skapte likevel sine kontroverser. Temavalget var uansett tatt, og skulle bli det sentrale gjennom karrièren.

Det hadde kanskje ikke vært så lett å synge om seksualitet i populærmusikken, om det ikke var for George Michael. Det handler om å ha «faith», tro, på seg selv. Uansett hvem, hva eller hvordan man er.

En viktig musikalsk arv

Skandaler og kontroverser har fulgt George Michael hele veien fra 80-tallet og frem til i dag. Hvem andre ramler for eksempel ut av sin egen bil i fart på motorveien?

At han slet med statusen som stjerne, og med dop og diverse helseproblemer, er ingen hemmelighet.

Musikalsk er det også en god stund siden den millionselgende artisten var på topp, og man må tilbake til 2004 for å finne de siste virkelige hitlåtene.

Hans musikalske arv, spesielt fra årene 1987 til 1993, er likevel stor og viktig, og Faith-albumet regnes som ett av de beste og mest sentrale i den store sekken «mainstream» pop.

George Michael viste verden at man kunne bruke stjernestatusen til å fortelle noe viktig. Prisen han selv betalte, var i overkant stor.

Hans «Last Christmas»

2016 er musikkåret som bare tar og tar. Først Bowie, så Prince, Cohen og nå altså 53-åringen George Michael.

Alle sentrale artister på hver sin måte, brått og brutalt borte.

George Michael dør mens én av hans største hitlåter, «Last Christmas», spilles og synges på repeat i hjem verden over: