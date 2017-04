Da malerier av tidligere president George W. Bush Jr. begynte å dukke opp i mediene, var det mange som ikke trodde sine egne øyne. I et av dem var utsikten hans egne ben og enden av badekaret hjemme. I et annet kunne vi se ham, med ryggen til oss, i dusjen. Øverst til venstre myste han tilbake mot oss fra et speil.

Vi så ikke smilet, men det kunne ikke være langt unna.

Hjemlig idyll

Kort tid etter begynte han å male husdyr. Særlig ekteparets hunder, med sine troskyldige blikk, forsterket stemningen av hjemlig hygge.

Hva hadde skjedd? Kunne dette virkelig være den samme mannen som hadde skapt begrep «ondskapens akse»? Var han gått fra «med oss eller mot oss» til upretensiøse idyller på badet og rufsete vofser?

Inspirert av Churchill

I den ferske boken Portraits of Courage. A Commander in Chief’s Tribute to America’s Warriors, forteller Bush at han var rastløs etter presidentgjerningen og så seg om etter nye utfordringer. Da han en dag fikk besøk av Yale-professoren John Lewis Gaddis, fikk han anbefalt Winston Churchills essay Painting as pastime (1948).

«Det finnes ingen bedre øvelse enn å studere og fortære et bilde, for så, uten å se på det igjen, forsøke å reprodusere det dagen etter,» skrev den britiske statslederen. Bush leste Churchill og bestemte seg straks for å prøve selv.

Amatørskapets sjarm

Han skaffet seg kompetente malere som lærere som fikk ham til å male de forskjelligste ting, blant annet de renommerte selvportrettene, men også politikere han var blitt kjent med.

Maleriene av statsoverhoder henger i dag i George W. Bush presidential Centre i Dallas under den pompøse tittelen The Art of Leadership. A President's Personal Diplomacy.

Presentasjonen er en blanding av narsissisme og amatørkunst, for flere av portrettene er stivt utført, antagelig fra fotografier. Rundt maleriene er skrytebilder av Bush med politikere fra hele verden.

Hadde han tatt Churchills råd om å reprodusere det han hadde sett for alvorlig, tro?

Nysgjerrig og leken

Ikke helt, for enkelte av maleriene har et liv i seg som overskrider den høytidelige, seremonielle, settingen. Blant de beste er bildet av den tyske forbundskansler Angela Merkel. Maleriet stikker seg ut fordi det viser noe personlig og følelsesmessig komplekst midt i det symboltunge statsleder-menasjeriet.

Bush er ikke kjent som en av de mest intellektuelle presidentene, men avslører en sprelsk og gutteaktige side i blikket på statsledere.

Men ut av denne lekende holdningen kom også et malerisk klarsyn: Mennesket Bush ble plutselig mer synlig enn politikeren Bush.

Hyller veteraner

Den nysgjerrige og lekne delen av Bush treffer i enkelte av portrettene en menneskelig og kunstnerisk nerve som trenger gjennom politikkens maskelignende stivhet.

Brikkene falt enda mer på plass da Bush begynte å male krigsveteraner som tjente under ham i Afghanistan og Irak.

Kunstprosjektet skulle hedre mennesker som ellers ville forblitt blitt ukjent, bedyret ekspresidenten. Men nok en gang – og mer enn før – er det kunstens personlige dimensjon som snakker tydeligst til oss. Ansiktene, ikke innpakningen.

Mer enn patriotisme

Den patriotiske tonen i boken – og den uttalte ambisjonen bak utstillingen – er i overkant glorifiserende for mange her hjemme. Mange er kritiske til Bush’ krigshistorie. Men det er nettopp i motsetningsforholdet mellom patriotisme og kunstverkene det skjer noe interessant.

Se på bildet av Zacharia Collett, som tjente i den amerikanske hæren fra 2002 til 2010. Mannen er velfrisert og smilende, men ansiktet ser samtidig ut som en todimensjonal flate kunstig vridd til venstre. Det er som det ytre er en maske som skyves ut av posisjon på grunn av et stort, indre, trykk.

Det han har opplevd presser seg frem og blir mer virkelige enn både smil og hyllest.

Indre trykk

Det samme gjelder korporal Timothy John Lang. Også han smiler, men ansiktsfargen er ikke samarbeidsvillig. Den naturlige hudfargen dyttes sammen av et tykt lag av hvitt som øver press på ansiktet fra sitt sammenknepne tilholdssted i panneområdet – som om all elendigheten han opplevde i Irak har slått seg til her og forhindrer ansiktet fra å falle til ro.

Eller Leslie Zimmermann, en rødhåret sersjant (en av de få kvinnene å se i boken), som tenksomt skuer innover, mens det ene øyet – kan det virke som – er i ferd med å vokse i takt med et ekspanderende kinn.

Et indre trykk som gjør det vanskelig å holde masken?

Noe personlig, skjevt og rart bryter gjennom den offisielle fasaden hos dem alle: Ansiktene gir uttrykk for en erfaring som ikke korresponderer med den heltemodige retorikken boken og utstillingen pakker dem inn i.

Bush, som vil bli stående som den presidenten som satte i gang «krig mot terror», anerkjenner enkeltmennesket gjennom malerier. Dette forandrer ikke på hans presidentgjerning eller retter opp feil som er gjort. Men det at han ser dem som noe mer enn veteraner, skaper uansett en usedvanlig serie portretter det er verdt å bruke tid på.

Hva har han tenkt? Er det et forsøk på å tenke om det han gjorde som president?

Detaljenes kraft

Maleriene minner oss dessuten på hvor viktig det er å se på forskjellen på presentasjon og reelt innhold. Det noen sier at kunst betyr og det du, som tilskuer, faktisk ser. Ofte forteller detaljene en helt annen historie enn den vi i utgangspunktet blir presentert for.

Men sjelden er spriket så stort som her, noe som gjør Portraits of Courage ekstra effektfullt. Prosjektet handler om hvor viktig det er å se kunstverket på dets egne betingelser, anerkjenne hva det forteller oss. Men, mer enn noe annet, er det mennesket vi får øye på gjennom kunsten vi må opprettholde blikk-kontakt med.

