1 2 3 4 5 6 Get out

Du kan se Get out som en advarsel om å stole på pene forstadsfruer som serverer deg te i lekkert porselensservise. Du kan også se den som en smart og intelligent grøsser om stereotypier og rasisme i USA.

Ved siden av å by på bisarre scenarioer inspirert av The Stepford Wives (1975) og Gjett hvem som kommer til middag (1967), forteller Jordan Peele om hvor utilpass en afroamerikansk mann kan føle seg i selskap med en småborgerlig og privilegert hvit familie.

Justin Lubin

Det hele starter med at Chris (Daniel Kaluuya) blir med sin hvite kjæreste Rose (Allison Williams) til familiens landlige gods. At ikke alt er helt som det skal i familien, aner man kjapt. Godsets afroamerikanske tjenerskap vandrer rundt som bisarre zombier. Familiens venner er en gjeng snålinger som kun vil snakke med Chris om hans rases fortreffeligheter.

Men er det bare fordi Chris føler at han ikke hører hjemme her, eller er det fordi det er noe mystisk som foregår under den perfekte overflaten?

Grøssende uhyggelig

Regissøren leker med stereotypier – både om hvite overklassemennesker i Trump-klassen og afroamerikanere – og ikke minst om dine forventninger til hva som skal skje. Peel fremstiller begge sidene i rasismedebatten med ironisk snert som får deg som publikum til å tenke i tillegg til å bli skremt. Vi kjenner vel alle noen som sier «jeg er ikke rasist, men ...».

På tross av at filmen strengt tatt befinner seg trygt i skrekksjangeren, er den likevel veldig morsom. Ikke fordi den spiller på vold og humor, men fordi den er intelligent.

Justin Lubin

Get out er overraskende, og i likhet med den stakkars hovedpersonen har du ingen aning om hva som egentlig foregår under den perfekte overflaten. Hvem kan Chris egentlig stole på?

Du holdes på pinebenken til siste slutt, og du får et par reale hoppe-høyt-i-stolen-øyeblikk på veien. De klassiske grøsserelementene er effektive, men det er den nifse stemningen og de zombieaktige afroamerikanske tjenerne som er mest skremmende.

Get Out har vært vinterens store overraskelse i USA. Nå får den en bredere kinolansering, og det er bra. Filmen er spennende, original, morsom og grøssende uhyggelig.