Gir JOWST 62 prosent sjanse til finaleplass

Norge må finne seg i å leve i skyggen av land som Italia, Portugal og Bulgaria i diskusjonen om hvem som vinner årets Eurovision Song Contest.

Les om låtene her: Fra dette feltet bør JOWST lett gå til finalen

Skal vi tro de som lever av å sette odds, skal Norge ha mer enn nok med å komme seg til finalen. Det klarte vi som kjent ikke i fjor.

– Våre oddssettere regner de norske finalesjansene til 62 prosent, så det blir en spennende semifinale, sier Betssons PR-manager, Mikael Mellqvist til Aftenposten.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Usikkerhet

I går ettermiddag gjennomførte Jowst sin første av i alt tre generalprøver foran torsdagens semifinale. Oddsselskapens lunkne tro på Jowst tar Joacim With Steen med knusende ro.

– Nei, dette er ikke til bry seg om, vi kommer til å vinne uansett. De som jobber på Betsson har dessuten ikke peiling på musikk. De stiller ikke oddsen etter hva de liker best, men hva folk tipper på, sier With Steen.

Etter at Finland og Island røk ut tirsdag, økte oddsen hos Betsson på at Norge heller ikke ville klare å komme seg til finalen.

– Det er 50/50 hittil blant dem som spiller på Eurovision. Faktisk har oddsen på at Norge går videre til finalen økt fra 1,45 til 1,50 ettersom flere og flere fristes av nei-alternativet til 2.40, sier PR-manager Mikael Mellqvist i Betsson.com. Han forventer flere nei-spill etter at Island og Finland røk ut i semifinale 1.

Under generalprøven i går virket ikke lyset i masken til Joacim With Steen.

– Du blir liksom ikke mindre nervøs når slike ting skjer, men det var bra det skjedde nå. Denne masken er en viktig del av sceneshowet. Nå handler alt om å komme seg til finalen, sier NRKs MGP-general, Jan Fredrik Karlsen, som vanlig høyt opp og klokkertro på norsk avansement.

– Tidligere i uken har Sverige og Italia hatt dobbelt så mange strømminger i døgnet som «Grab the moment». Nå har dette utjevnet seg etterhvert som folk har hørt låten flere ganger. Derfor er det så viktig at vi kommer til finalen, da kan alt skje, sier Karlsen.

Men ikke alle er like superoptimist som Karlsen.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Svakere heat

– Jeg var egentlig sikker på Norge, men etter at Finland og Island gikk ut tirsdag, er jeg litt redd for at de ryker, sier Guri Idsø Viken i nettstedet Good Evening Europa.

Norges fattige trøst er at kveldens semifinale regnes som langt svakere enn på tirsdag.

– Skal vi dømme ut ifra innsatsen på generalprøven, syns jeg Aleksander var bedre enn de fleste, så jeg velger fortsatt å ha troen, sier Idsø Viken.

200 i odds

Hos Oddschecker, som sammenligner odds fra en rekke av de største bettingselskapene, er Norge så vidt innenfor de ti som tippes til en finale. Norsk seier i finalen gir imidlertid 200 i odds.