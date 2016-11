Givere føler seg lurt av Joners Facebook-stunt – vil ha pengene igjen fra NOAS

SMS-Kampanjen for å samle inn penger til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) som skuespiller Kristoffer Joner startet på Facebook mandag kveld, har så langt generert 2,6 millioner kroner.

På Facebook-siden til NOAS er det en rekke givere som tirsdag morgen gir uttrykk for at de føler seg lurt:

«At jeg ga 100 kroner til NOAS er OK, men jeg liker ikke å bli lurt».

«Dette er svindel – jeg vil ha pengene igjen!»

«Jeg vil at dere skal gi hundrelappen min til Leger uten grenser. Synd at dere må lure folk til å bidra».

Også innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) reagerer på at et reklamebyrå står bak kampanjen. Tirsdag morgen skriver hun på sin Facebook-side at hun forstår hvis folk nå føler seg lurt. Hun skriver blant annet:

Hvis penger skal gå i mitt navn, slik det gjorde, hadde jeg heller håpet vi kunne gitt til noen som hjelper flyktninger i nærområdene der de fleste faktisk er. Der er det mange som trenger helsehjelp, skolegang og andre nødvendigheter.

Første gang på Facebook

Slik startet innlegget fra Joner, som også er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Stavanger:

Jeg heter Kristoffer, og i dag ble jeg medlem av Facebook. Dette er min første, og ganske sikkert siste, Facebook-post. Jeg vil at du skal LIKE og DELE den, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor, skriver Joner på Facebook.

Endret forklaring

Mandag kveld sa generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå til Aftenposten at det er Joner selv som har tatt initiativ til kampanjen.

– Jeg synes det er et snedig grep Joner har tatt. Han gjør som Listhaug og oppfordrer leserne til å dele og like. Samtidig snur han 180 grader rundt og gjør dette til et positivt grep ved at han oppfordrer alle til å donere penger til oss, sier Austenå.

Men det viste seg ikke å være sant. I NRK Kulturnytt tirsdag morgen kom det frem at det er reklamebyrået Anorak som står bak. Saken er også omtalt av Medier24.com.

Mandag kveld spurte Aftenposten flere ganger Austenå om hvilken relasjon NOAS har til Kristoffer Joner, og hun sa da at de ikke hadde noen relasjon over hodet. Austenå fremholdt at Joner kun hadde fått hjelp til å opprette en profil fordi han tidligere ikke hadde vært på Facebook, og at hun hadde snakket med ham for å sjekke at det ikke var en falsk Facebook-profil.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Avviser kritikk

Til TV2 sier imidlertid Austenå at NOAS hele tiden har vært åpne om at Joners Facebook-innlegg var en del av en reklamekampanje for dem.

– Dette er det Joner mener, og han har fått hjelp til å formidle det. Vi har jo ikke vært lukket om det heller, sier hun.

– Jeg synes det er underlig å mistenkeliggjøre at Kristoffer Joner ikke mener det han sier og skriver, legger hun til.

Austenå sier også at NOAS vil gi pengene tilbake hvis noen ber om det.

– Ja altså, hvis det kommer noen sånne henvendelser, men det ville overraske meg veldig. Vi har ikke noe ønske om å lure noen som helst, og jeg kan egentlig ikke forstå at det skal være noe lureri i dette, sier Austenå.

– Joner ville gjøre noe gratis for NOAS

– Hvilken rolle har NOAS spilt i dette stuntet fra Kristoffer Joner, lurte programlederen i NRK Kulturnytt tirsdag morgen.

– Utgangspunktet var at vi kontaktet Anorak som sa de kunne tenke seg å gjøre noe gratis for oss, hjelpe oss med noe. Det er en i Anorak som er venn med Joner, og de hadde snakket om Listhaug og asylbarn. Joner hadde sagt at han kunne tenke seg å melde noe ut, og så ble vi spurt om vi kunne tenke oss å være formål for en slik melding, svarte Austenå.

Joner trengte Facebook-hjelp

Programlederen fulgte opp:

– Hvor mange av dem som har donert penger tror du føler seg lurt når det kommer frem at det var et reklamebyrå som står bak?

– Jeg tror ikke det er noen grunn til å føle seg lurt. Det er to venner som har snakket om noe som engasjerer i hvert fall en av dem veldig, og ut ifra det har de samarbeidet om løsningen. Hele poenget til Kristoffer Joner er å snu 180 grader den måten Sylvi Listhaug kommuniserer i sosiale medier, og da måtte han selv på Facebook. Det trengte han hjelp til, svarer Austenå.

Aftenposten har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Ann-Magrit Austenå i NOAS tirsdag morgen, uten å lykkes.

– Reklameregler gjelder ikke innsamlingsaksjon

Flere av de som sier de føler seg lurt i sosiale medier, stiller spørsmål ved om Joners Facebook-innlegg burde vært merket som annonsørinnhold.

Forbrukerombudet sier til Dagens Næringsliv at de har fått henvendelser om saken.

– Siden dette er en innsamlingsaksjon for en veldedig organisasjon hvor man ikke skal selge noe, så gjelder ikke reglene for reklame i markedsføringsloven. Dermed faller det utenfor vårt tilsyn. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli til DN.