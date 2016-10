Gjør klar for smarttelefon-krig: Derfor prøver Google å spise Apple

Var det ikke sånn at Google levde av å selge oss reklame, og Apple levde av å selge oss dingser? Nei, det var i forrige uke, det. Tirsdag kveld holdt Google en lansering der selskapet for alvor kom ut av skapet som en fullverdig dingseprodusent. Nå skal de konkurrere mot Samsung, Apple, Sony og alle andre som lever av å produsere maskinvare.

Alt dette kom: En egen VR-brille kalt Daydream View, høyttalere som skjønner deg (Google Home), oppdaterte strømmedingser (Chromecast Ultra), og til og med en hjemmeruter med navnet Google WiFi. Til sammen gjør de det tydelig at Google plutselig satser på å både automatisere hjemmene våre og formidle helt ny digital underholdning.

Eric Risberg / TT / NTB Scanpix

Mobilen er viktigst

Men størst av alt er mobilen, som det vel heter nå til dags. Googles toppsjef Sundar Pichai mente å vite at smarttelefonen er den viktigste gjenstanden folk eier. Han har tydeligvis også innsett at vi også er villige til å betale en høy pris for det viktigste i livet.

Google Pixel er navnet på Googles første telefon som utelukkende er utstyrt med selskapets eget navn. Den er slående lik Iphone i design, ja så til de grader at selv den høye prisen er helt identisk. Her skal det konkurreres om de som bare må ha det beste, koste hva det koste vil. De som vil ha valuta for pengene får gå et annet sted.

For å si det litt enkelt, har Samsung i det siste laget den beste maskinvaren til mobiltelefonen, Google har laget den mest populære programvaren, mens Apple har laget den beste sammensmeltingen av maskinvare og programvare. Nå vil også Google levere den beste totalpakken.

Har hodetelefonutgang, men tåler ikke vann

Allerede på startblokken snubler nybegynneren litt, siden de ikke har klart å designe seg frem til en vanntett telefon. Den har også hjemknappen midt på bak, noe mange vil synes er uvant.

Men Pixel har flere unike plusspunkter. Mest overraskende er det at Google vil tilby inkludert hjelp fra levende supportmennesker døgnet rundt. I tillegg vil telefonen aldri gå full, fordi du får fri skylagring av så mye 4K-video du bare gidder å ta opp på kjøpet. En hurtiglader gir 7 timers lading på 15 minutter. Rosinen øverst på telefonen er likevel et kamera som har fått beste testresultat noensinne hos anerkjente DxOMark (89 poeng mot 86 for Iphone 7).

På sikt er det nok viktigere at Google med sin egen mobil kan unngå det største problemet på Android, nemlig at produsentene ikke følger opp kjøperne godt nok med oppdateringer etter salget. Pixel vil faktisk oppdateres uten at du i det hele tatt merker det.

Krevende målgruppe

Slik håper Google å nå også dem som er mindre opptatt av pris og mer opptatt av at det «bare virker». De som til nå har foretrukket Iphone, altså.

Det som egentlig ligger bak, er likevel neppe ønsket om å utkonkurrere Apple som mobilprodusent. Det Google i stedet er ute etter, er å forsikre seg om at vi alle daglig bruker deres nyeste kunstige intelligens (AI). Sundar Pichai gikk så langt som til å si at vi nå går fra en verden der «mobil først» var mantraet, til en fremtid der «AI først» dominerer tankegangen.

Eric Risberg / TT / NTB Scanpix

Google Assistant er navnet på selskapets ulike fremstøt for å skape et eget Google for hver og en av oss. Denne assistenten skal kjenne oss godt personlig, og selv langt på vei snakke slik vi selv gjør. Den skal være tilgjengelig for oss overalt, enten vi har mobilen i hånden, sitter på kjøkkenbenken eller ligger i sofaen uten mobilen i nærheten.

Språkforståelse i verdensklasse

Du vil kunne snakke til den som du snakker til et menneske, og få hjelp til alt fra å skru på TV-en eller bestille en taxi til å planlegge livet. Opplysningene skal selvsagt brukes til å fange enda mer data om deg og gi deg enda mer appellerende reklame, som så kan selges for en enda høyere pris. Men selvsagt er målet også å gi deg så mye hjelp at du ikke kan unnvære den.

Problemet for Google i dag, er at mange av oss benytter Apples Siri i stedet for Googles navnløse assistent. Apple klarer enkelt å blokkere Googles mer intelligente alternativ. Det er nemlig bare Apples egen assistent som starter når brukerne holder inn hjemknappen på sin Iphone og vil ha hjelp. Som kjent er det når vi trenger bistand at vi er på vårt mest sårbare. Derfor må Google lage sin egen telefon, og denrfor må den være så mye bedre enn de andre at også Iphone-fansen gir etter for presset.

Det Google har forstått, er at forståelse kan komme til å bli det viktigste salgsargumentet fremover. Kan du få kjøpt en telefon som ikke bare gjør omtrent det samme som alle andre, men attpåtil forstår deg mye bedre, kan det hende du gir blaffen i at den hverken er vanntett eller har en skinnende eplelogo bakpå.