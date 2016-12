Stig Sæterbakken:

Ikke noe av dette handler om meg (notater)

Hverken familie eller venner har lagt skjul på at Stig Sæterbakken tok sitt eget liv. Han døde i 2012, 46 år gammel. Forfatteren ville altså fylt 50 i år, og forlaget hans har benyttet anledningen til å utgi to nye Sæterbakken-titler: Hans egne selvbiografiske notater og en antologi om forfatterskapet.

Notatene er skrevet i en periode på 20 år (1992-2012). De handler om alt fra katter og dataspill til sex, litteratur og familieliv. Den harde kjernen er likevel dødsdriften og selvmordet. Sæterbakken formulerer seg med glassklar presisjon når han skildrer den mørke livsfølelsen som preger ham allerede fra ungdomstiden:

Det er som om det finnes et selvmord et sted jeg alltid har vært på vei mot, og som jeg bare ennå ikke har hatt mot nok – eller det motsatte: motløshet nok – til å begå. Jeg innbiller meg at det fortsatt venter på meg. Jada, det venter på meg. Javisst gjør det det. Det er det tålmodige punktet i mitt liv. Med jevne mellomrom, og på vidt forskjellige vis, gir det selv til kjenne, liksom med en forsiktig påminnelse, et diskré hint, i fall jeg skulle ha glemt det.

Slike partier brenner seg fast. Det gjør også inntrykk når bokens redaktører – John Erik Riley og Herdis Eggen – i etterordet kan fortelle at Sæterbakken sendte manuskriptet på mail samme natt som han døde.

Gjennombrudd med siste roman

Ikke alle Aftenpostens lesere kjenner dette forfatterskapet. I grunnen var det bare forfatterens aller siste roman som nådde langt ut. Gjennom natten (2011) ble tildelt P2-lytternes romanpris og nominert til Ungdommens kritikerpris. Sæterbakkens øvrige romaner, dikt og essays er mest lest av en dedikert krets.

Desto bedre at de etterlatte notatene ledsages av den rikholdige antologien Alt menneskelig, redigert av Audun Lindholm. Den inneholder vennskapelige minneord, intervjuer med Sæterbakken, tolkninger av hans tekster, artikler om musikk og kunst.

Og her er det gleden som rår. Gleden ved et rått og kompromissløst forfatterskap, kjærligheten til en god venn, respekten for hans virke som skrivelærer ved Nansenskolen og kunstnerisk leder av Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Gir Andrej Nebb fiskepudding

Ungdomsvenner forteller om litterære stunt i tenårene, inspirert av surrealisme og dadaisme. Sæterbakken skrev bråmodne sangtekster og opptrådte i diverse obskure band i Lillehammer-regionen på 1980-tallet. Ryktene om bandmedlemmene svirret, forteller vennen Kjetil Korslund: «Røyket de hasj? Var de homo? Nazister? Muligens alt sammen?!»

En lokal avis laget en kostelig billedserie som dokumenterer hvordan den femten år gamle Stig Sæterbakken serverer fiskepudding til sitt idol, Andrej Nebb.

«Han ble et slags fyrtårn der borte på Lillehammer,» skriver Johan Harstad i et nydelig essay om Sæterbakken som lærer og formidler. Som elev satt man «midt i solen og stormen på samme tid».

Mest begeistring

I det lange løp er det likevel hans egne tekster som vil definere Sæterbakkens betydning. Og kanskje er det for tidlig å begynne med siling og røkting i et litteraturhistorisk perspektiv.

I hvert fall er det helst begeistring som preger de mange, ofte korte, bidragene i Alt menneskelig. De lengre tekstanalysene er empatiske og personlige. Med unntak av enkelte bidragsytere (som Carl-Michael Edenborg og Jan Arnold), er antologien preget av et reaksjonsmønster som ofte gjør seg gjeldende etter selvmord: Man har behov for å løfte frem alt mulig annet enn den tragiske avslutningen.

Innsiktsfullt om selvmord

I Sæterbakkens tilfelle tror jeg det er hans ærlige tekster om destruksjonslyst og dødsdrift som særlig vil bli stående. Norsk litteratur har ikke mange forfattere som skriver like klart, innsiktsfullt og rystende om selvmord.

Faktisk er det kun romanen Hav av tid av Merete Morken Andersen som er kommet med i en fersk fagbok med tittelen Skjønnlitterære selvmord (Pax forlag). For øvrig går psykologen Eivind Normann-Eide utenlands for å finne gode eksempler.

Gjennom natten burde opplagt vært med. Sæterbakkens siste roman er en studie i selvmordets gåtefulle drivkrefter og ødeleggende virkning på etterlatte. Romanen handler om en far som opplever at tenåringssønnen tar livet sitt.

Svartsyn med overskudd

Gjennom natten er svart, men har det litterære overskuddet som også preger de etterlatte notatene. Sæterbakken kan skildre ulykker og katastrofer med en skakkjørt munterhet. Er det ikke slik, spør han i notatene, at det «bor en ukuelig optimistisk endetidsprofet i oss alle». At vi i det skjulte «jubler og holder fest hver eneste gang kloden i hvert fall midlertidig viser tegn til å gå under».

Paradoksalt nok er det ofte oppløftende å lese Stig Sæterbakken, som når han serverer one-linere av riktig fin kvalitet: «Hvor er de livstruende sykdommene når man trenger dem?»