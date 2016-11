Vi har hatt Apples assistent Siri i noen år nå. Det er ikke mer enn et år siden mange her i Norge lot seg imponere over at hun kan sjekke kalenderen, lage avtaler for deg og sende tekstmeldinger på vegne av deg – bare ved at du prater til henne. Sist uke sa jeg for første gang «Hei Siri, skru på lysene!», og lysene rundt om i stua tente i vintermørket – uten at jeg en gang hadde løftet mobilen.

Men en samtale der «dere» snakker sammen på en måte som gjør at du kan oppnå noe annet enn å få utført klart definerte kommandoer har stort sett vært umulig. Siri kan ta imot beskjeder, men klarer simpelthen ikke forstå hva du snakker om. I stedet fyrer hun av handlinger når hun identifiserer ord. Greit nok. Men ikke det vi virkelig trenger.

Fakta: Dette er Google Assistant Google Assistant er i første omgang bare tilgjengelig på engelsk og på Googles egne telefoner, kalt Pixel. Den gjøres også tilgjengelig via Google Home, en høyttaler som skal stå i hjemmet i lytte til ting du sier. Det er ventet at Google Assistant blir tilgjengelig på Android-telefoner fra andre produsenter etter hvert. Google Assistant vil bli smartere etter hvert som folk bruker den, og jo mer data den har om deg.

Så hvorfor satser likevel samtlige teknogiganter, inkludert Microsoft, Amazon, Samsung og Facebook nå for fullt på digitale assistenter som Siri? Jeg har testet Pixel, Googles aller første smarttelefon, i en uke. Og nå skjønner jeg hvorfor. Pixel er nemlig den første telefonen som har innebygget Google Assistant, Googles svar på Siri.

Ta dette eksempelet:

Jeg: Hvem er president i USA?

Google: Barack Obama

Jeg: Hvor bor han?

Google: Det hvite hus i Washington DC

Jeg: Hvor ble han født?

Google: 4. august 1961 på Kapiolani Medical Center.

Jeg: Når er presidentperioden hans over?

Google: La meg tenke ... Her er det jeg fant. (Viser kort avsnitt der det står at den neste presidenten overtar 20. januar 2017, samt en sak som heter «Obama´s Last day in office as president».)

Du: Hvem er neste president?

Google: Donald J Trump er valgt til å overta.

Du: Når var første dag i den sittende presidentens presidentperiode?

Google: Her er et resultat fra Wikipedia: Obama med ble innsatt 20. januar 2009.

Jeg brukte aldri navnet

Denne samtalen virker sånn ved første øyekast kanskje ikke så imponerende, siden ethvert menneske med litt detaljkunnskaper ville svart like bra. Poenget her er at denne samtalen er gjennomført på et tilfeldig valgt tema, med en kunstig intelligens som faktisk skjønner hva jeg snakker om. Legg merke til at jeg ikke sier navnet Barack Obama noe sted. Assistenten bare forstår meg.

Prøv det samme med Siri, og hun vil falle av allerede på andre spørsmål. Siri kan av og til klare ett oppfølgingsspørsmål, men så går sammenhengen tapt og hun blir helt ubrukelig. Som menneske skjønner du kjapt at hun er ubrukelig til det meste som teller.

Men hvis en datamaskin faktisk kan forstå hva du vil – hvor nyttig kan ikke det bli? La meg først helle litt vann på bålet: Testen over er utført på engelsk. Google Pixel forstår foreløpig ikke norsk, og det er ikke kjent om eller når assistenten og telefonen blir lansert her.

Vær likevel klar over at det fortsatt er langt igjen til du føler du kan stole på assistenten, også på engelsk. Den fungerer helt slående bra som et slags «levende leksikon». Men når det gjelder å få den til å utføre ordentlige oppgaver, er den foreløpig veldig begrenset.

Samsung melder seg på med kraftig konkurrent

Samsungs kommende assistent Viv tar mål av seg til å klare nettopp dette. Denne banebrytende assistenten er bare så vidt demonstrert offentlig, men er verdt å merke seg fordi den kommer fra skaperen av Siri, Dag Kittlaus. Kittlaus forlot Apple etter at Siri ble lansert på Iphone, og siden har Siri utviklet seg overraskende langsomt.

Viv er utviklet for at assistenten skal kunne utføre tusenvis av forskjellige oppgaver, i stedet for bare en håndfull, som Siri kan i dag. Lesing av Wikipedia-artikler er tross bare en liten del av det vi ønsker oss hjelp til.

Viv (aner vi hans norske aner også i dette navnet?) kan nemlig programmere seg selv. Hun skal gjøre det mulig å si «Send Robert 200 kroner for drinkene i går kveld». Viv vet da hvor du har pengene dine, vet hvilken Robert du tenker på denne gangen (fordi hun kan lese avtaleboken din og sms-ene dine), og hun vet også hvordan pengene kan overføres til ham.

Assistenten som blir din personlige «sjefssekretær»

Viv skriver til og med ferdig en melding til Robert for å minne ham på hva beløpet gjelder. Ikke rart Kittlaus ser på dette som «verdens neste steg etter appene». Til nå har slike oppgaver måttet programmeres manuelt av et menneske i hvert enkelt tilfelle, men Viv kan altså programmere seg selv for å utføre oppgaven.

Hvis det Kittlaus hevder holder stikk, har Viv en forståelse som langt overgår det Googles assistent er i stand til i dag. Hun kan svare på spørsmål som er så komplekse at de neppe noen gang vil bli stilt av mennesker, som for eksempel: «Vil det være varmere enn 21 grader nær Golden Gate-broen etter klokken 17 dagen etter i morgen?»

Se her hvordan Viv svarer på spørsmålene fra sin egen skaper:

Ikke så rart at Samsung denne uken meldte at Viv blir et viktig trekkplaster for deres neste flaggskipstelefon S8, som kommer over nyttår en gang. Målet er ikke mindre enn å skape en helt ny, intelligent inngangsport til den digitale verden for oss forbrukere. Planen til Kittlaus er at Viv ikke bare skal være et verktøy for Samsung-brukere, men gjøres tilgjengelig for alle.

Det blir kamp om hjem-knappen din

Det spørs likevel om Viv slipper til hos konkurrentene. Det finnes nemlig bare én hjem-knapp på telefonene våre. Google og Apple er nok ikke umiddelbart villig til å gi fra seg den eksklusive plassen de selv har tenkt seg i lommene våre.

Det Kittlaus ikke snakket om i sin fascinerende presentasjon, var hvordan Viv skal velge ut hvilke leverandører som får lov til å levere oss alle de varene vi kommer til å kjøpe gjennom assistenter. Det blir det selvsagt en heftig kamp om. Den som klarer å utvikle assistenten som vinner, vil få en nesten skremmende makt.

Assistentene vil simpelthen begynne å ta noen av valgene vi nå selv tar for oss. Men vil vi være klar over hvilken makt vi gir fra oss, når vi får andre til å velge en leverandør for oss? Vil vi gå med på å gi fra oss den enorme mengden med personlige informasjon som assistenten trenger for å forstå oss?

Hvem klarer å aktivisere utviklerne først?

Viv ble bygget for å være navet i et nytt økosystem, der eksterne utviklere enkelt skal kunne koble inn sine nye tjenester. Bare slik blir det mulig å gjøre AI-assistentene til den nye App Store, og skape eksplosiv vekst. Men koreanerne må få opp farten, om de vil ta ledelsen. Allerede i desember har Google varslet at de vil slippe sitt eget verktøy for eksterne utviklere, som skal gjøre det mulig å koble seg inn i deres assistent. Selskapet ser i øyeblikket ut til å ha høyest hastighet av alle som nå jobber med AI.

For oss forbrukere blir det spennende å se hvilken gigant som lager den beste assistenten. Selskapene som skal forsøke å selge oss varer og tjenester via slik AI får det også spennende. Plutselig vil leverandørene dine være helt avhengig av å stå på godfot med assistenten din. Ja, for leverandørene våre blir det kanskje feil å kalle disse nye kunstige intelligente systemer for assistenter. Det blir vel riktigere å kalle dem for næringslivets nye keisere.