Gro Dahles dikt er som familieforskning

Forfatter: Gro Dahle

Tittel: Søster

Forlag: Cappelen Damm

Gro Dahle har skrevet rundt seksti bøker, de fleste barnebøker. På kolofonsiden av årets utgivelse har forlaget listet opp hennes "Voksenbøker", og da blir Søster nummer atten i rekken. Men samtidig gir det ofte liten mening i å skille mellom voksenbøker og barnebøker hos Dahle, hun skriver en type all-alderlitteratur som appellerer bredt.

Tom Kolstad

For eksempel kunne dette diktet like gjerne ha vært med i en antologi for barn og ungdom:

Hunder er de mest tålmodige søstre

som finnes.

Sitte ved døra.

Ligge under bordet.

Hodet på kneet, labben.

Den som har en hund

som søster,

er heldig.

Humor og undring

Den naivistiske stilen har Dahle til felles med Erlend Loe, som også leses på kryss og tvers av skillet barne- og ungdomslitteratur og voksenlitteratur. Ingen vanskelige bilder, ikke noe abstrakt språk, men korte setninger og bruk av humor, med undringen som en tilgang til verden.

Gro Dahle er en undersøkende poet, det så man allerede i debuten, Audiens (1987), som handlet om paven i Roma. Det var ikke her maktkritikk, som man ville funnet i en diktsamling fra det politiske 1970-tallet, men et forsøk på å se paven uten hans gevanter, som sårbar privatperson når det er kveld og natt i Vatikanet.

– Et forskningsprosjekt

I Søster undersøker hun hvordan det ville ha vært å ha en søster. I et intervju med Aftenposten 7. oktober forteller Gro Dahle at hun vokste opp som enebarn, men at hun har to døtre selv og kjenner søsterskapet fra en mors side. Som psykologistudent skrev hun en oppgave om søstre, og nå omtaler hun diktsamlingen som et forskningsprosjekt.

Ikke minst trengs en søster for å avlaste byrden en mor kan være, får vi høre: "Jeg vil ikke være noen byrde, / sier moren min. / Hun henger over skuldrene mine, / hendene hennes rundt halsen min." I god Gro Dahle-stil utforskes spenningsfeltet familien kan være, samtidig som bildene rett som det er bringer oss ut i naturen og lager gåtefulle sammenligninger:

Tause sommerfugl-søstre

som klemmer seg helt inntil stammen,

holder seg inn mot veggene,

usynlige bak gardinene,

rører ikke engang på vingene sine,

det er derfor de er så vanskelige

å få øye på.

Ingen idyll

Det er nettopp slike passasjer som løfter diktsamlingen, der poeten går rundt i verden og leter etter en søster ("Det er ingenting i veien / med en brukt søster") mens hun reflekterer over hvordan det motsatte av et enebarn-liv måtte kunne være. Likevel idylliseres søskenskapet ikke, noen søstre blir til knuter som knyter seg strammere for hver dag, heter det et sted. Og i en passasje der søstrene plutselig slåss på livet løs, skriver poeten søsteren ut av historien sin igjen. "For det er aldri så enkelt", heter det.

Nei, det er ikke det. Det særegne fellesskapet mellom søstre er rammende og lengselsfullt beskrevet av enebarnet i diktene. Søster er en svært gjenkjennelig Gro Dahle-bok. Men hun har en signatur som man ikke blir lei av, og et krav om fornyelse i formspråket virker urimelig.