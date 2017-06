Grov humor, glitter og overjordisk fjas i Miskimmons nye Semele

Britene kan sin sommeropera.

Glyndebourne, en times tid sør for London er kanskje den mest kjente, med forestillinger gjennom hele sommeren på en ekte britisk estate på landet. Men også Garsington Opera, nærmere Oxford, trekker et velkedd publikum.

En utflukt til Garsington inkluderer gjerne promenering på eiendommen Wormsley Estate, treretters middag med utsikt over cricket-banen, og selvfølgelig opera i et midlertidig – men høyst luksuriøst – scenebygg satt opp for sesongen. Vår egen Oscarsborgopera er bygget på samme modellen, men stiller i en ganske annen klasse om man måler etter generell fjonghet.

I sommer er det vår påtroppende operasjef, Annilese Miskimmon som står bak sesongåpningen på Garsington. Georg Friedrich Händels Semele er et av få oratorier fra Händels hånd som ikke har religiøst innhold, men mytologisk – det er historien om mennesket Semele som innleder et forhold til guden Jupiter, men som går under av et farlig begjær etter udødelighet.

Fakta: Semele Oratorium i tre deler av Georg Friedrich Händel.

Urfremført i Covent Garden Theatre i 1744.

Fremføres i dag vanligvis som iscenesatt opera. Med Jonathan Cohen (dirigent), Annilese Miskimmon (regi), Nicky Shaw (design), Mark Jonathan (lysdesign), Sarah Fahie (bevegelsesdesign). Medvirkende: Semele: Heidi Stober Jupiter: Robert Murray Juno: Christine Rice Cadmus & Somnus: David Soar Athamas: Christopher Ainslie Iris: Llio Evans Ino: Jurgita Adamonytė Apollo: Mikael Onelius High Priest: Christian Valle Premiere ved Garsington Opera 1. juni 2017. Spilles frem til 4. juli 2017.

Historien åpner for humor mange steder. Men i Miskimmons nye regi kommer humoren på kant med det musikalske innholdet, og bikker for ofte over i det plumpe.

Hva er poenget?

Med moderne klær er åpningsscenen satt til vår egen tid. Heidi Stober som Semele er på vei opp altergangen i sitt eget bryllup, men vil helst ikke gifte seg med denne menneskelige brudgommen – hun vil jo heller være sammen med Jupiter (Rob Murray). Samtidig er Semeles søster Ino fortvilet over det hele – hun er nemlig forelsket i Semeles tilkommende.

Som så mange andre operaplot kan det høres tøysete og farseaktig ut. Og det blir verre, med den sjalu Juno som kler seg ut som Ino for å lure Semele, og en selvopptatt Semele som ikke kan få nok av sitt eget speilbilde.

Men i stedet for å prøve å se forbi disse tilsynelatende overfladiske elementene og si noe vesentlig, dyttes de frem som bærende humorelementer: Juno er en sliten småbarnsmor, Jupiter en klassisk tiltaksløs ekteskapsbryter, og Ino en grinete lillesøster. Selv Semele har lite rom for å gå ut av rollen som kravstor, selvsentrert og naiv.

Pumpende fødselshyl

Johan Persson

Slikt kan noen ganger reddes av gode utøvere, og det gjøres i stor grad av sangerne ved Garsington. Det ligger mye i Händels musikk – mye mer enn det visuelle på denne scenen forteller. Noen ganger presser det seg frem, som hos Rob Murray når Jupiter fortvilet forstår at han kommer til å ta livet av Semele, eller Stobers nydelige tolkning av Semeles «Oh Sleep, Why Dost Thou Leave Me».

Johan Persson

Men ofte legges det store hindre for musikken. Junos kjente arie, den nærmest aggressive «Iris, Hence Away» er egentlig full av hevngjerrighet, sjalusi, kjærlighet og viljestyrke. Men her reduseres Händels koloraturer – partier der han bruker veldig mange toner pr. ord – til pesende rier. Juno synger mens hun føder Jupiters åttende barn, og Händels melodi er blitt til pumpende fødselshyl.

Det fnises i salen, for det er jo latterlig. Om det er morsomt, er en helt annen sak.

Glitter og glamour

Likevel er det en del ting å glede seg over. Nicky Shaws vakre scenebilder går fra et relativt sobert, menneskelig bryllupslokale til et glødende himmelrike av lysende stjerner og planeter.

Johan Persson

Heidi Stobers Semele er virkelig et flott stemmevalg – hun er full av skinnende toner i mellomregisteret og kraftig fylde i toppene.

Også koret er en fryd – stort og intenst, med stålkontroll over Händels tidvis kompliserte korsatser.

Miskimmon har gått etter det drømmende og utenomjordiske – et sympatisk valg om man føler at virkeligheten er dyster nok som den er om dagen.

Forestillingen renner nærmest over av glitter og gull, av drømmer om skjønnhet, begjær og sterke følelser. Denne intensiteten kommer også fram i ensemblet – selv i det moderne orkesteret som låter underlig ullent for alle som har vent seg til å høre historiske barokkinstrumenter spille barokkmusikk.

Men det kan virke som en del av Händels musikalske åpenhet har gått tapt i denne higenen etter glitter og glamour.

Miskimmon virker å ville gjøre Semele til en romantisk komedie om farlig begjær. Dessverre ender hun med å kjøre over både dramatiske og musikalske nyanser på veien.

Regissør og operasjef

Semele er en av flere operaer Miskimmons har regissert i året som er gått. I august i fjor regisserte hun Bellinis I Puritani ved Den Jyske Opera i Aarhus, i september Puccinis Madama Butterfly ved Glyndebourne og i mars Janáčeks Jenůfa ved Kungliga Operan i Stockholm – ofte til bedre kritikker enn denne.

Det er likevel en utfordring å kombinere regi med operasjef-rolle. Tidligere operasjef Paul Curran gjorde det – til blandet mottagelse – mens avtroppende Per Boye Hansen har latt det helt være. Foreløpig står en reprise av Jenůfa i Stockholm på Miskimmons plan for høsten, men det er uklart om hun vil fortsette regivirksomheten når hun tiltrer som sjef ved Den Norske Opera & Ballett til høsten.

Man kan uansett håpe at fremtidens produksjoner blir noe mer innholdsrike enn denne.