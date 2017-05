Gulltrekning for Norge i Eurovision-finalen

Etter at Norge ble klar for finalen natt til fredag, var det offisiell pressekonferanse i pressesenteret for alle ti nasjoner som gikk videre. Her fikk deltagerne trukket hvilken del av finalen de skulle starte i. De norske gutta, Joakim With Steen og Aleksander Walmann trakk del to.

Artig for de overtroiske

I løpet av natten har den Europeiske kringkastingsunionen EBU satt sammen startrekkefølgen. Først ut er Israel, mens Frankrike avslutter festen. Norge endte opp som nummer 17.

Tall Aftenposten har fått fra eschome.net viser at det kan vise seg å være gull verdt. Statistikken viser nemlig at nettopp startnummer 17 har vunnet finalen hele syv ganger.

Les også: 31 ting du ikke visste om Eurovision

Arve Henriksen

Ikke noe annet startnummer har vunnet flere ganger enn nr. 17.

– Dette er jo morsomme funfacts for dem som er overtroiske. Men slik statistikk sjeler aldri vi til, humrer Jon Ola Sand, sjefen for Eurovision Song Contest i EBU.

Tidligere fikk samtlige finaleland trekke startrekkefølgen. Etter at Jon Ola Sand overtok som sjef ble det endret til å trekke hvilken del av showet de skulle tilhøre. Resten ordner EBU.

Må skille seg ut

– Det er en dårlig måte å produsere TV på. Vi er nødt til å tenke flyt i programmet, vi ser på sjanger, tempo, mann, kvinne, alene eller band, hele grafikkpakken. Vi kan ikke ha syv nummer etter hverandre med blått lys og røyk på gulvet. Vi må også se på hvor det er store scenerigg som skal inn og ut, om vi rekker å bytte, sier Sand.

EBU

Hvis tilfeldighetene vil ha det til at fire nummer etter hverandre har en artist kledd i hvit kjole, vil ingen av dem heller få muligheten til skille seg ut.

– Vi trenger å bryte opp, derfor er vi nødt til å tenke på hva som er best for seerne. Det er selvsagt hyggelig for Norge at de endte på nummer 17, men vi er opptatt av å tenke best mulig sending, sier Sand.

Ideelt sett hadde han ønsket seg at landene heller ikke fikk trekke hvilken del av finalen de skal være med i.

Sjanseløs

Bulgaria ligger helt i teten når det tippes hvem som kommer til å vinne lørdagens finale. Skal vi tro statistikken fra eschome.net er bulgarerne sjanseløse.

Anders Putting

Ingen har nemlig vunnet finalen i Eurovision fra startnummer 25. Litt bedre er det for svenskene, de starter som nummer 24 i morgen kveld. Dette startnummeret har historisk sett gitt to førsteplasser.

Nest etter startnummer 17, altså Norges nummer, er startnumrene 8 og 14 gode tall. Disse har begge vunnet fire ganger. I morgen er det Ungarn og Australia som er blitt tildelt disse startnumrene.

– Rent historisk er startnummer to ofte forbundet med mye negativt. Ingen har ikke vunnet etter å ha startet som nummer to, heller, sier Sand. Polen er tildelt startnummer to i år.

Først ut i finalen lørdag er Israel. Tre ganger har startnummer én vunnet Eurovision Song Contest.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra JOWST i formiddag.