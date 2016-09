Aftenposten er bedt av Facebook om å slette bilde at napalmpiken - fotograf Nick Uts ikoniske bilde av ni år gamle Kim Phúc som har revet av seg sine brennende klær etter å ha blitt rammet av en napalmbombe under Vietnam-krigen.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen svarer Facebook i et åpent brev, der han konkluderer med at avisen aldri vil etterkomme nettgigantens ønske.

Store deler av norsk medie- og kulturliv diskuterer nå temaet intenst. Mange reagerer kraftig:

Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord:

– Deres sensurpraksiser er ekstremt problematiske og klare overgrep mot ytringsfriheten. Det de gjør er forankret i at de er en privat, kommersiell aktør med egne «globale» retningslinjer. Slike regler vil skape store prinsipielle problemer hver eneste dag, så multikulturell, multipolitisk og multireligiøs som verden er, sier Åmås.

– Facebook bør endre sine praksiser, og bør også slutte med å oppføre seg så kafka-aktig hver gang de skaper offentlig debatt – de er jo knapt mulig å få i tale, og kommer da bare med formaliteter. Slik kan ikke en mektig offentlig aktør oppføre seg, selv om de formelt er en plattform og ikke en redaksjon, sier Fritt Ord-direktøren, som er sterk opprørt over saken. Han har ikke vurdert å bryte med Facebook. – Nei, ikke hittil. Det er viktigere å forsøke å påvirke Facebook til å skjerpe seg og endre seg, sier Knut Olav Åmås.

Anine Kierulf, advokat, forsker, ytringsfrihetsekspert:

– Facebook er vel ikke mektigere nå enn før, men det er flere som er oppmerksom på hvilken makt de har – og hvor villige de er til å (mis)bruke den, sier Anine Kierulf.

På spørsmål om hun etterlyser klarere retningslinjer for ytringsfrihet på Facebook, sier hun:

– Det er ikke så lett å stille krav til en dominant markedsaktør som selv dikterer sine avtalevilkår. Men forbrukermakten er sterk, og Facebook er sårbare for vedvarende dårlig pr. Vi kommer i alle fall ingen vei ved ikke å forsøke å stille krav. Mediebedriftene både nasjonalt og internasjonalt bør også ta et ansvar her – dere overlater etter hvert betydelige deler av deres egen redaksjonelle frihet – og vår offentlighet – til denne aktøren gjennom samarbeidsavtaler.

– Påvirker det ditt forhold til FB at plattformen sensurerer bilder på denne måten?

– Ja, det gjør det, på en utelukkende negativ måte. Jeg er blitt mer oppmerksom både på deres manglende forståelse av ytringsfriheten på egen plattform, men også i offentligheten for øvrig – de gidder jo ikke delta i denne viktige debatten om sin rolle.

Hun har vurdert å bryte med FB.

– Ja, det har jeg, men uten å gjøre det ennå. Det er et paradoks at sentrale deler av debatten om Facebook foregår nettopp på Facebook – i mangel av alternative alle-inkluderende ytringskanaler, sier Anine Kierulf.

Tom Egeland, forfatter:

Egeland utestengt fra Facebook i 24 timer etter å ha publisert krigsbildet av Kim Phúc og deretter lenken til Dagsavisens intervju med Phúc.

– På mange måter blir Mark Zuckerberg oversjefredaktør for alle medier som velger å bruke Facebook som plattform for spredning av egne nyheter og kommentarer. Facebook vil være et globalt nettsted for alle land og alle kulturer. Ved å legge listen der de nå gjør, lar de jo verdens strengeste regimer som Saudi-Arabia, Jemen og Usbekistan legge grunnlaget for våre felles normer. Hva skjer den dag Nord-Korea slipper til på Facebook?

– Jeg mener at Facebook bør dele verden inn i regioner eller soner sånn at holdningene i for eksempel strenge muslimske land ikke setter standarden også for europeiske brukere.

– For meg føles dette som å kjempe mot vindmøller, en Davids kamp mot Goliat, jeg aner ikke om det nytter. Jeg håper at noen i Facebook leser kritikken og kanskje tar den til følge.

Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen:

Gunnar Stavrum ble utestengt fra Facebook i 24 timer etter å ha publisert en lederartikkel om Facebooks håndtering av det ikoniske krigsbildet.

– Når vi ser at Facebook driver med sensur som minner om historieforfalskning, er det alvorlig. Det er alvorlig fordi ytringsfrihet og en åpen debatt er grunnlaget for et demokratisk samfunn.

– Facebook er blitt en svært viktig redaktør uten å ha forutsetning og dømmekraft til å være redaktør. Det virker som om de ikke er seg selv bevisst hvilket ansvar som følger av å være redaktør.

– Ingen norske medier kan velge å tro at Facebook vil publisere alt det som de deler på Facebook, vi må erkjenne at norske redaktører har fått en overredaktør.

Stavrum vil ikke slette sin Facebook-konto, men:

– Jeg det jeg definitivt vil gjøre, er å redusere mitt engasjement på Facebook betydelig.

Anders Heger, seniorredaktør i Cappelen Damm og styremedlem i den internasjonale ytringsfrihetsorganisasjonen PEN:

Anders Heger mener Facebook-sensur truer både ytringsfriheten og pressefriheten:

– Det er en feighet i det internasjonale samfunnet paret med at Facebook har fått masse makt. Det er skummelt. Det er ytterligere alvorlig når aviser outsourcer debattfunksjonen til Facebook. Dermed gir de kontrollen av store deler av norsk offentlig debatt til en amerikansk mediegigant som forholder seg til skjulte og antagelig helt vilkårlige regler.

– Det uheldige samarbeidet mellom norske aviser og Facebook bør opphøre. Man bør gjøre hva man kan for å finne andre arenaer for den offentlige, modererte samtale.

– Er Facebook-brukere servile?

– Vi er ikke bevisste. Jeg vet ikke om et eneste menneske som har lest alle Facebooks regler, hva de får oss til å gå med på. De er ikke lommetyver, nei, de får oss til helt frivillig å gi fra oss lommeboken og private opplysninger for at vi skal kunne dele kattevideoer med hverandre. Det er egentlig en tragedie.

