Håkon Borud blir seniorrådgiver i First House

Borud starter i jobben førstkommende mandag, melder Dagens Næringsliv. Han sluttet i rollen som Aftenpostens nyhetsredaktør i juni.

Partner og administrerende direktør Per Høiby i First House sier Borud har en erfaring og bakgrunn som gjør ham spennende for First House.

– Han har en profil som er ligner mange av dem som er her, og samtidig tilfører han noe nytt. Han har stor kunnskap og erfaring fra mediebransjen, og har vært i sentrale verv. I tillegg har han stor kunnskap om digitalisering, noe som treffer flere og flere bransjer. Denne erfaringen vil være nyttig for mange av våre kunder, sier Høiby.

Borud svarer slik på DNs spørsmål om hva han skal jobbe med i rådgivningsselskapet.

– Min kjernekompetanse er fra mediebransjen, og digitaliseringen av den. Digitalisering slår inn i bransje etter bransje, og jeg tror jeg har innsikt i hvilke utfordringer og muligheter digitaliseringen gir, som andre kan få nytte av. I tillegg har jeg stått midt i omstilling og nedbemanning, og jeg har sittet i Pressens faglige utvalg – og kan presseetikk, sier Borud.