Halvparten av Dagsrevyen-seerne er over 65 år

Seertall Dagbladet har fått tilgang til fra NRKs analyseavdeling viser at Dagsrevyen i snitt hadde 647.000 seere i perioden etter lanseringen av «Nye Dagsrevyen» i juni i fjor og fram til slutten av september. Tallene viser at 49 prosent av seerne er over 65 år. Kun 9,5 prosent, rundt 61.000 personer, er under 40 år.

NRKs nyhetssjef Stein Bjøntegård kommenterer den lave ungdomsandelen slik:

– Det er ikke en utvikling jeg liker, men er man realistisk, vet man hvordan sine egne barn har det. Vi kan være så relevante vi vil, men de styrer tilbudet etter sin egen tid. Hadde vi derimot bare hatt tv og radio å lene oss på, hadde jeg vært veldig bekymret, sier Bjøntegård og sikter til NRKs store satsing på digitalt innhold. (NTB)