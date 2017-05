Det var to svært lykkelige artister som møtte pressen i natt etter at Norge ble finaleklare.

– Vi er veldig lettet, sier Joackim With Steen og Aleksander Walmann nærmest i kor.

– Dette er det sykeste vi noensinne har gjort. Nå har vi gjennomført en semifinale i en landskamp for Norge. Nå skal vi til finalen, hvor sykt er ikke det, sier Walmann.

Norge var tredje sist av nasjonene som ble ropt opp under semifinalen. Det gjorde ikke spenningen mindre for den norske delegasjonen. I tillegg var det fortsatt en viss usikkerhet knyttet til om den mye omtalte masken til Joakim With Steen ville lyse. Noe den ikke gjorde under de to første generalprøvene.

– Da jeg så at den lyste da vi startet låten, var det bare å kjøre på for Norge. Det er en så sinnssykt landslagsstemning nå. Kunne virkelig ikke vært stoltere, sier Walmann.

Ga en energiboost

Efrem Lukatsky / TT / NTB Scanpix

Norge er fortsatt ikke tippet som noen favoritt, likevel følte duoen i JOWST at stemningen i salen var elektrisk.

– Det var helt vilt, og det ga oss veldig energi. Det er tok helt av, det var så utrolig spennende! Det var så utrolig artig å stå på scenen og alle de andre leverte så det suste. Jeg følte at jeg leverte akkurat som jeg skulle, dette ble akkurat som vi hadde jobbet mot, sier With Steen.

Jan Fredrik Karlsen er en mannen som stort sett alltid smiler. Smilet om mulig enda brede enn normalt etter semifinalen.

Alle var nervøse

– Var ikke dette deilig, du jeg må bare få gi deg en klem. Dette er så rått. Jeg var sikkert på do femten ganger under sendingen, sier han, før han kaster seg rundt halsen på Aftenpostens reporter.

Hvis Norge hadde røket ut for andre året på rad, ville det blitt noen tøffe uker for mannen som tross alt er ansvarlig for hvilke låter som plukkes ut til den norske Melodi Grand Prix.

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen var vel så fornøyd.

– Vi hadde virkelig tro på låten, men når du ikke blir lest opp før helt mot slutten, da kommer jo selvsagt nervene. Alle var veldig nervøse, jeg må innrømme det. Eurovision er en vanskelig øvelse, med mange nasjoner med forskjellig musikksmak. Så det er alltid spennende, sier Karlsen.

– Fullt fortjent

Aftenpostens musikkommentator ga «Grab the Moment» en sterk femmer.

– Selvfølgelig er det viktig at JOWST og Norge gikk til finalen. Med NRKs uttalte mål om å igjen vinne hele Eurovision Song Contest innen få år, må man være med der det skjer, i «the grand final» lørdag. At JOWST og «Grab the Moment» klarte det, var fullt fortjent. Med maskelyset på plass leverte herrene en god opptreden med sin sterke, moderne poplåt, sier Robert Hoftun Gjestad.

Lørdag skal JOWST ut i et felt med mange tøffe konkurrenter.

– Med enda mer energi og innlevelse på scenen lørdag, så bør en plassering topp ti være innen rekkevidde. Å vinne blir nok umulig, til det er motstanderne fra spesielt Italia og Bulgaria altfor sterke. Det virker å stå mellom de to landene nå, sier Gjestad.

Jodler på

Morten Thomassen, leder i den norske MGP, klubben, følte seg trygg på norsk finaleplass, da han så ansiktet til nordmannen Jon Ola Sand, toppsjefen i Eurovision Song Contest.

– Han er veldg lett å lese, så da jeg så det smilet hans skjønte jeg at dette skulle gå, sier Thomassen.

Kveldens store overraskelse er at Estland, en av de store favorittene, gikk ut.

– De sitter skuffet igjen, samtidig er vi litt overrasket over at Danmark gikk til finalen. Kroatia har heller ikke vært noen favoritt, men de gikk videre, sier han.

Spørsmålet er hvor langt jodlelåten til Romania vil nå i finalen.

– Det er en typisk partylåt, som får mange telefonstemmer, men vinner gjør den ikke. Det er ingen jurylåt, sier han.