Hamsun ga oppskriften på det enkle liv

Det er i år 100 år siden Knut Hamsun publiserte romanen Markens grøde, om nybyggeren Isak Sellanraa som går inn ødemarken for å finne et sted å slå seg ned. "Mannen kommer gående mot nord. Han bærer en sekk, den første sekk, den inneholder niste og noen redskaper," heter det på første side.

I 1920 fikk Hamsun nobelprisen for romanen. Det er et epos om arbeid, skrev nobelkomiteen, et arbeid som ikke splitter sinnet eller splitter menneskene, men som tvert imot samler. Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.

Nazistene omfavnet romanen

Dan P Neegaard

Det var tydeligvis en roman tiden trengte, etter første verdenskrig (1914-1918). Men Markens grøde ble kritisert av den tyske sosiologen Leo Löwenthal allerede i 1937. Han anså naturlengsel som en type fantasidrøm som førte til individets økende passivitet i samfunnet. At nazistene deretter omfavnet romanen, gjorde den heller ikke mer populær i ettertid blant kritikere.

Den slovenske litteraturforskeren Monika Zagar hevder i boken Knut Hamsun. The Dark Side of Literary Brilliance (2009) at nazismen nettopp trengte slike personer som Isak Sellanraa, en perfekt følger, et tannhjul i maskineriet, en som jobbet hardt og tålmodig uten å stille spørsmål.

Men hvem følger Isak etter? Er han ikke heller mann som er i kontakt og balanse med sine naturgitte omgivelser, vil andre innvende. Innenfor engelskspråklig økokritikk trekkes ordet "dwelling" ofte frem som en positiv holdning, det å bebo et sted på en oppmerksom og ansvarlig måte. Ordet "dwell" kommer fra det norrøne dvelja, i dagens norsk dvele – bie, eller gi seg i ro, som det står i ordboken.

Isaks natursensibilitet

Isak legger mye omtanke i utvelgelsen av sted. "Også denne dag går med til hans vandring, for han må undersøke så mange vennlige steder i skogen", heter det i starten av romanen. "Han sover om nettene på et barleie, han er blitt så hjemme her, han har alt et barleie under en berghammer." Etter hvert begynner han å gjøre seg kjent med stedet gjennom arbeid.

Fortsatt er det i lyttende oppmerksomhet til alt rundt ham, og også om hvor han setter ned foten: "Han vandrer i blåbærlyng og tyttebærlyng, i den syvtakkede skogstjerne og i småbregner".

Knut Faldbakkens «Uår»

Tor Jarild

Isak vandrer inn i nye verk i norsk litteratur. I Knut Faldbakkens Uår. Aftenlandet (1974) heter han Allan: "Allan Ung og Lisa flyttet ut på Fyllingen en ettermiddag i begynnelsen av mars", åpner Faldbakkens roman med. Det er en fremtidsvisjon av et samfunn der biltrafikken har forstoppet byene og økosystemene har brutt sammen, samtidig som den totalitære overvåkingen er massiv. Det fører til apati. Allan sier en dag opp jobben på arkitektkontoret og legger byen bak seg.

Noen natur finnes det ikke lenger å dra ut i, derfor blir den enorme søppelfyllingen redningen, "Fyllingens vidstrakte ødemark", som det heter. Her bosetter de fortapte seg. Det viser seg likevel at det er hos de fortapte håpet om noe nytt ligger. Søppelfyllingen representerer paradoksalt nok sansenes oppvåkning, stillhet og samarbeid. Uår. Aftenlandet er en dystopi helt annerledes enn Hamsuns landlige idyll, men ødemarken i begge romanene fungerer som motbilder til rådende tankesett.

Erlend Loes «Doppler»

Ruud, Vidar / NTB scanpix

I 2015 fikk norsk litteratur nok en gjenskaping av Markens grøde. Da avsluttet Erlend Loe sin Doppler-trilogi med Slutten på verden slik vi kjenner den. Andreas Doppler har levd et strømlinjeformet liv og klart seg bra i utdanning, yrke og familieliv. Men ikke uten omkostning: "Midt i denne flinkheten har jeg vandret rundt i årevis. Jeg har våknet i den, sovnet i den. Jeg har pustet flinkhet og gradvis mistet livet", heter det i første bok, Doppler (2004).

En dag bryter han over tvert og vandrer inn i skogen. Den lyriske naturfromhet som man gjerne finner i slike tilbake til naturen-bøker, er fraværende hos Loe, hovedpersonen er lettere krakilsk i alt han foretar seg, og slapstickhumor og absurdistiske innslag gjør at Andreas Doppler kan knapt tjene som forbilde for noen, der han stikker av fra familien og lever av å bytte og stjele så vidt innenfor skogkanten i Nordmarka, med en elg som venn. Dopplers lede over sivilisasjonen er likevel alvorlig ment fra forfatterens side.

I Volvo. Lastvagnar (2005) er Doppler i de svenske skogene. "Jeg vet ikke hvor jeg er på vei. Jeg vet ikke hva jeg leter etter." Sverige gir heller ikke noe svar.

Trilogien munner ut i en parafrase over Hamsuns Markens grøde:

Mannen og elgen kom gående mot nord. [ ...] Fra tid til annen undersøkte mannen terrenget, fantes det vann, ly? [ ...] Ennå lå flekker av snø overalt, men mannen så at det var godt, det ville bli bær i mengder, her kunne dyrkes poteter, kanskje fantes fisk i vannet, det var endog spor av storfugl på sine steder i snøen. [ ...] Dagene ble fylt med arbeid. Han bar stein og bygde veggene opp, isolerte med mose. [ ...] Han følte seg så underlig hjemme.

Det er Markens grøde det gripes til i Doppler-trilogien når alle veier synes stengt for hovedpersonen.

Thure Erik Lund og Tomas Espedal

Aftenposten

Små vink til Hamsun finnes det også i andre norske romaner, som når hovedpersonen i Thure Erik Lunds Grøftetildragelsesmysteriet (1999) i sin beske kulturkritikk hevder at "det fantes knapt tretti tusen ekte nordmenn igjen i dette landet". En som har lest Markens grøde vil her huske lensmanns Geisslers ord om Isak, i en samtale med sønnen Sivert: ”Det skal være 32 tusen slike karer i landet som din far! sier jeg.”

I Tomas Espedals vandrerbok Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv (2006) heter det i en passasje: ”Jeg spiser på toppen, hviler ryggen mot en stein, den varmer, en omfavnelse.”

Slik lyder det i Markens grøde: Nu begynder høsten, det tier overalt i skogen omkring, fjældende står der, solen står der, i kveld vil måne og stjerner komme, alt er faste forhold, det er fullt av venlighet, en favn."

Nye doktoravhandlinger

Mens Hamsuns sivilisasjonskritikk spesielt på 1970-tallet av mange ble regnet som tilbakeskuende og politisk reaksjonær, har nye lesninger i forfatterskapet, blant annet den svenske Anna Jörngårdens doktoravhandling Tidens tröskel (2012), argumentert for at nostalgisk lengting både er en menneskelig erfaring verdt å ta på alvor

og at den kan fungere subversivt som en drivkraft til fornyelse og endring. Susanne Bär leser i sin doktoravhandling fra München 2015 Hamsun fra en økologisk innfallsvinkel, der hun studerer omverden og natur i nordlandsromanene.

Så gjenstår det å se hvordan 100 års jubileet for nobelprisromanen blir feiret, ved Hamsun-senteret på Hamarøy, Litteraturhuset i Oslo, dikterdager i Lom, i Grimstad, forskningsdager i Bodø og på Árran lulesamisk senter – og andre steder som vil mene noe om Markens grøde.

Hva skal vi i dag med Isak Sellanraa?

Romanen har flere problematiske sider: Den negative innstillingen til samene, lovprisningen av kvinnen kun som mor og kone, det ensidig negative bildet av det urbane. Romanen skal kritiseres. Men også mediteres over. Ideologikritikerne hadde som underliggende premiss at den industrielle utvikling og menneskets seier over naturen var menneskehetens adelsmerke.

Det er en slik tankegang Hamsun kritiserer. Romanen skaper en verden, men er også en respons til verden. Isak lager en rydning i skogen, en lysning. Kanskje er romanen selv en slags lysning, en artikulering av forholdet mellom menneske og miljø, person og sted. Stedet er verdt å lyttes til. Selv blir jeg aldri ferdig med å forundre meg over Sellanraa og Markens grøde.

Her jubileres det for Markens grøde: