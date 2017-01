Han blir ny sjef i VG

For halvannet år siden kom 41 år gamle Gard Steiro flyttende over fjellet fra Bergen for å bli nyhetsredaktør i VG. Da hadde han vært sjefredaktør i Bergens Tidende i tre. Nå overtar han som sjefredaktør etter Torry Pedersen i VG.

- I Gard får VG en usedvanlig sterk publisist og dyktig leder. Han har de siste årene demonstrert en unik evne både til å lede redaksjoner i omstilling og løfte journalistikken. Gard er utvilsomt den rette kandidaten til å ta over som toppsjef i vårt største mediehus, sier Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge i en pressemeldng.

De ansatte i VG ble orientert onsdag formiddag om at de får ny sjefredaktør. Steiro har tidligere jobbet som journalist i Askøyværingen og Bergensavisen før han begynte i Bergens Tidende. I sistnevnte avis har han jobbet som journalist, magasinansvarlig, nyhetsleder og nyhetsredaktør.

– Jeg er ydmyk over ansvaret. Det er store sko som skal fylles. Torry Pedersen er en legende i norsk presse. Jeg har lært mye av ham det siste året og har ingen planer om å endre kursen for VG. Mine målsettinger er de samme som da jeg begynte i jobben som nyhetsredaktør: Styrke journalistikken og sørge for at VG også i fremtiden er det ledende digitale mediehuset i Norge. Jeg ser frem til å lede en særdeles kompetent organisasjon, sier Steiro i samme pressemelding.

Utfordring

Steiro får en tøff jobb med å få snudd den stadige nedgangen i papiropplaget. I tillegg har VG det siste året vært gjennom nye runder med nedskjæringer. I fjor måtte avisen kvitte seg med 40 årsverk, i tillegg til at tre lokalkontorer ble lagt ned. Bakgrunnen var stadig fallende papirinntekter, samt at digitalinntektene i 2015 også stagnerte.

Roald, Berit / SCANPIX

Torry Pedersen har vært sjefredaktør i VG siden 2011, da overtok han stafettpinnen etter Bernt Olufsen. Han hadde da vært sjefredaktør i VG siden 1994. Pedersen kom fra stillingen som administrerende direktør i samme avis. Før dette var han ansvarlig redaktør i mediehuset VG og sjef for VG-nett. Pedersen får nå det overordnede ansvaret for Schibsteds norske mediehus. I kraft av sin nye stilling blir han styreleder i VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

En avgjørende leder

– Jeg har hatt 28 fantastiske år i VG. Mediebransjen står overfor fundamentale endringer, og jeg ser frem til å jobbe med alle Schibsteds mediehus i Norge, som alle har sterke posisjoner i sine markeder, sier Torry Pedersen.

Selve redaktørskiftet finner sted fra 9. januar 2017. I følge Didrik Munch i Schibsted har Torry Pedersen vært avgjørende for at VG i dag har en ledende posisjon i det digitale medielandskapet.

– Resultatene hans har ikke uten grunn fått internasjonal oppmerksomhet. Jeg er svært glad for at han tar på seg et nytt oppdrag for Schibsted. Torry har en erfaring, gjennomføringskraft og strategisk forståelse som nå kommer alle våre mediehus til gode. Han er definitivt riktig mann til å lede Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge inn i fremtiden, sier Didrik Munch.