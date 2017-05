Han kan allerede ha avgjort Eurovisionfinalen

– Å ja, vi har elsket det italienske bidraget helt fra første gang vi hørte det. Derfor har vi har pushet den låten veldig, innrømmer William Lee Adams, grunnlegger og redaktør av Wiwibloggs.com.

Du har rimelig stor påvirkningskraft når du driver et nettsted for eurovisionfans med 2,8 millioner følgere, med over 17,8 millioner sidevisninger og egen youtubekanal med 15,3 millioner avspillinger.

Når du da plukker ut et par favoritter som nettstedet mener kan vinne årets konkurranse, så følger både fans, tradisjonell presse og bookmakere etter.

– Mange store medier følger med på det vi skriver, hvem vi har som favoritter. Så blir dette en snakkis blant fansen. Så siterer andre medier oss og noen rapper også stoffet vårt. Dette påvirker igjen oddssetterne. Så ja, vi har litt makt, innrømmer Lee Adams.

Visste ingenting

Da den amerikansk-vietnamesiske 35-åringen flyttet fra USA til Europa i 2006 ante han ingenting om Eurovision Song Contest. I dag vet han det meste.

– En venn av mente at jeg som elsker skjønnhetskonkurranser, isdans og American Idol, måtte være som skapt for Eurovision. Og han fikk jo rett, ler redaktøren.

Wiwibloggs har over 70 nasjonale og ubetalte skribenter fordelt på over 30 land, inkludert Iran, Kina, USA og Australia. Disse dekker det meste innenfor slagersirkuset, både nasjonalt og internasjonalt. I Norge falt valget på Helle Lund Olsen.

– Helle er en veldig god formidler, hun var litt nervøs i starten, men nå leverer hun virkelig bra, sier han entusiastisk.

I tillegg til å basere seg på de nasjonale skribentene, reiser han selv også rundt på mange av de nasjonale finalene.

Egen TV-kanal

– Det vi gjør, som tradisjonelle medier og ofte andre fansteder heller ikke gjør, er at vi skriver om samtlige deltagere. De andre skriver ofte bare om sine egne nasjoners artister, sier Lee Adams.

Etter at de startet sin egen youtubekanal, tok det helt av. I tillegg har de etablert seg som en attraktiv partyarrangør, ikke minst under den internasjonale finalen. Under årets Wiwibloggs-party i Kiev var det stinn brakke og mange av årets finaleartister stilte på scenen bare få dager før selve finalen.

– En annen viktig forskjell på oss og andre fansteder, er at vi er ikke videreformidler av pressemeldinger. Vi skal gå bak fasadene, komme under huden på deltagerne, og alt skal ha substans, sier redaktøren.

I 2015 ble Wiwibloggs kåret til årets «Arts & Culture Blog of the Year» i den nasjonale bloggkåringen i Storbritannia, UK Blog Awards. Nettstedet har forlengst passert Eurovision.tv, de offisielle nettsidene til den Europeiske Kringkastingsunionen EBU.

Sa opp i Time

William Lee Adams er opprinnelig utdannet ved Harward University innen psykologi, men endte opp som journalist. Til mange ambisiøse pressefolks store overraskelse, valgte han å si opp en fast stilling i det anerkjente Time Magazine for å etablere Wiwibloggs i 2009.

Hvor lenge han selv vil drifte nettsteder er usikkert.

– Det er en altoppslukende jobb, og det er kun i april og mai at jeg tjener penger på dette. Resten av året jobber jeg som journalist for andre internasjonale magasiner, sier han.

Hjemme i London sitter, ifølge Lee Adams selv, hans erkekonservative ektemann som er langt mer opptatt av koralsang fra renessansen enn Eurovision.

– Det er generelt en ganske negativ stemning til Eurovision i hele Storbritannia, sier Lee Adams.

Besøkte Halden fengsel

I Norge har han vært flere ganger, både på de norske MGP-finalene, men også for å skrive om nye Halden fengsel.

– Norge er en viktig slagernasjon, selv om dere ikke når opp til svenskene, sier han.

Og nettopp Sverige er, ved siden av USA, Spania, Tyskland, Polen, Nederland, Malta, Litauen og Armenia, inne på topp 10-listen over hvor wiwibloggs.com har flest lesere. I forkant av fjorårets internasjonale finale i Stockholm ble Lee Adams og hans kolleger hentet inn av Sveriges Television til å lede oppkjøringsprogrammene på SVT før finalen.

– Sverige og Eurovision henger tett sammen, og de lykkes alltid. Det skyldes den svenske musikkindustrien. OK, dere har a-ha og Stargate, men det er liksom ikke ABBA. Hadde der ikke hatt all denne oljen, så hadde dere kanskje sunget enda mer dere også, humrer han.