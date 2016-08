Han var blant Hitlers favoritter og står bak EUs «nasjonalsang». Her er fire grunner til at Beethoven aldri dør.

Det er noe med Ludwig van Beethoven som gjør at han ikke slipper taket, selv om det snart er 200 år siden han døde. Oslo-Filharmonien åpner sesongen 2016-2017 med en minifestival til ære for ham, og samtidsmusikkfestivalen Ultima har gjort Beethoven til omdreiningspunkt for årets festival.

Hva er det som gjør at Ludwig van Beethoven fortsatt greier å gjøre seg til høydepunkt både i orkesterprogrammering og samtidsmusikkfestivaler i 2016?

Her er fire grunner til at Beethoven aldri dør.

Fakta: Beethoven-festival Oslo-Filharmonien innleder konsertsesongen med Beethoven-festival i Oslo konserthus. De spiller alle Beethovens ni symfonier under ledelse av sjefdirigent Vasily Petrenko mellom 31. august og 11. september.

1. Allmenngyldigheten

«Alle» elsker Beethoven og har alltid gjort det. Titusener av mennesker fulgte ham til graven i Wien 1827, og siden har han vært på topplisten til en lang rekke prominente personer.

Da Aldof Hitler feiret bursdagen sin i 1942 ble det gjort med Beethovens niende symfoni spilt av Berlin-Filharmonien og dirigenten Wilhelm Furtwängler. Noen år senere ble hovedtemaet fra den samme symfonien gjort til EUs offisielle hymne og et symbol på europeisk fellesskap. Hvordan kan den samme musikken representere så forskjellige ideologier?

Stanley Kubrick-filmen A Clockwork Orange (1971) tar det på kornet. Filmen tar for seg individuell frihet satt opp mot fellesskapets beste, og bruker Beethovens niende symfoni til å illustrere poenget: det er musikk som uttrykker fellesskap, men som åpenbart ikke kunne oppstått uten komponistens absolutte frihet.

Beethovens musikk handler om balansen mellom individ og fellesskap, mellom kaos og orden, men gir ikke noe klart svar. Dermed kan musikken hans brukes og misbrukes fritt, og Beethoven kan både være et idol for det totalitære og et symbol på det velfungerende fellesskapet.

2. Kunstnermyten

Beethoven presenteres ofte som selve inkarnasjonen av den romantiske kunstnermyten: egenrådig, plaget og ensom – men et kunstnerisk geni.

Det passer til dels. Han var blant de første komponistene som brøt med adelen, og lot seg ikke ansette som noens huskomponist slik forgjengerne Haydn og Mozart hadde gjort. For å kunne komponere som han ville, levde ham som fri kunstner, og hentet inn honorarer fra utgivere, klaverelever og noen generøse meséner.

Den tiltagende døvheten gjorde nok den evige ungkaren Beethoven mer og mer irritabel og innesluttet – men i et av hans mest kjente brev antyder et annet lynne: «Å, dere mennesker som anser meg som eller erklærer meg fiendtlig, sta og misantropisk – hvilken urett dere gjør meg!»

Mytene rundt Beethoven lever likevel i beste velgående, og det glorifiserte bildet av det ensomme kunstnergeniet – sant eller ikke – er fortsatt et meget salgbart image.

3. Machomannen

Beethoven og hans musikk blir ofte ansett som toppen av musikalsk maskulinitet – på godt og vondt. Det har flere knagger: Musikk og komposisjon var ikke klassiske maskuline aktiviteter i Beethovens samtid, men hans politiske engasjement og til dels revolusjonære ideer plasserer ham likevel godt over i det samtiden anså som den maskuline sfæren.

Mye av musikken hans tolkes ofte med et slags «helte-narrativ», der motivene kjemper seg gjennom den musikalske utviklingen og ender i en slags seier. Moderne musikkforskere er med på å stille spørsmålstegn ved ideen om slik musikalsk maskulinitet, men Beethoven har fortsatt et skinn av «barsk tøffing» som fascinerer i dag.

Det kommer også til syne i maraton-fremførelser av Beethovens musikk. Å spille alt av Beethoven innen et visst format er blitt en slags styrkeprøve for mange musikere og dirigenter.

Oslo Strykekvartett gjorde det med kvartettene i serien Beethoven-koden for noen år siden, Leif Ove Andsnes har turnert med klaverkonsertene i flere år, og nå er det Filharmoniens og Vasily Petrenkos tur til å kjempe seg gjennom symfoniene. Det er tøft og krevende, og regnes som noe av det største man kan gjøre – som en musikkverdens Iron Man.

4. Den revolusjonære

Beethoven brøt med en bråte store og små musikalske konvensjoner gjennom hele sin levetid. Sonate-formen ble knust med den enorme, siste klaversonaten (op. 111), strykekvartetten ble aldri den samme igjen etter Beethovens «gale» kvartetter, og rekken av symfonier bryter langsomt med all symfonisk kutyme før den kulminerer i den niende som står igjen som et symbol på nærmest full musikalsk frihet.

Men det er ikke bare Beethovens musikk som var revolusjonær. Han levde gjennom Napoleonskrigene og fulgte den franske revolusjonens ideer om frihet og brorskap tett.

Som nittenåring skrev han en kantate til ære for den reformvennlige keiser Joseph II, og den tredje symfonien (Eroica) er kjent for å først ha blitt tilegnet Napoleon – før Beethoven rev tittelsiden i filler da han fikk høre at Napoleon hadde kronet seg selv til keiser.

Beethoven hadde en oppriktig tro på at musikk kunne gjøre menneskene bedre. I et brev til en venn i 1800 skrev han: «Når velstanden i vårt fedreland er bedre, da må min kunst bare rettes til det beste for de fattige. Å lykksalige øyeblikk, så heldig jeg føler meg som kan bidra til dette, at jeg selv kan gjøre det.»

Det er denne gjennomgående endringsviljen – både politisk og musikalsk, på det store og det lille plan – som gjør at Beethoven kan ha en naturlig plass også dagens samtidsmusikk.

Han er symbolet på det nye, og på troen på at musikken kan ha en betydning langt utover det estetiske og underholdningsmessige.