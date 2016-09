Hans Erik Næss

Forbedringsindustrien

Et oppgjør med prestasjonskulturen

Cappelen Damm

Krigen har tydelige fronter, med skeptikere og vitenskapsfanatikere på den ene siden, og folk som bare er guidet av et par englefjær og lyset fra astrallegemet sitt på den andre.

Sistnevnte søkende sjeler vil besvare all vitenskapelig kritikk med floskler av typen «alle har sin sannhet» eller «det som fungerer for noen, fungerer ikke for andre».

Men hvorfor kjøper folk egentlig selvhjelpsbøker? Det er jo så utrolig mange! Alt fra barndom til ledelse kan få et lett dryss mindfulness, og plutselig er det en bokidé. Og á propos barndom: Nå må da folk snart bli lei av å fargelegge seg til fred i sjelen?

Mcdonaldifisering av selvet

Sosiolog Hans Erik Næss vil hjelpe oss til å gjennomskue selvhjelpsindustrien i en ny bok. Forbedringsindustrien går bak fenomenet og finner ut at det er drevet frem av en overraskende kommersiell forståelse av selvet, en slags mcdonaldifisering av identiteten: Vi mennesker er feilbarlige, men dette er ikke noe vi skal tåle. Vi må hente ut vårt egentlige potensial, være vårt beste jeg til enhver tid, finne indre ro – og det straks! Mennesker som kanskje ikke en gang hadde tenkt over at deres mangler var et problem, blir tilbudt absurde løsninger.

Næss viser at Generasjon Y (født på 80-tallet - etter Generasjon X), befinner seg i et tomrom etter ironigenerasjonen. De er preget av prestasjonsangst, overdrevne forventninger til fremtiden, perfeksjonisme. De er de lagelige ofrene for den nye trenden.

Alle kan ikke være enere

Det forbedringsindustrien, med sine rop om «du kan bli alt du vil, bare du vil det nok» ikke tar høyde for, er at verden ikke har plass til syv milliarder enere. Noen må bli nummer to. Og noen er født i slummen i India eller Brasil og vil aldri kunne bli «sitt beste jeg», uansett hvor mye de vil det.

Ekstremvarianten i selvhjelpsjaget er megabestselgeren The Secret som i fullt alvor hevder at du kan tenke deg rik, frisk og lykkelig. Fortell det til foreldrene til et døende barn på et nedslitt sykehus i den tredje verden, og du bør med rette få deg en skikkelig kilevink.

Kopping suger ikke stress ut av kroppen. Det suger kritisk sans ut av hodet.

Hans Erik Næss analyserer velformulert og detaljert en bølge som har slått innover oss for fullt, og viser noen interessante tendenser, tett belagt med eksempler. «Samfunnet er blitt slik at det er lett for industrien å utnytte forestillingen om at du kan bli bedre (ditt nåværende selv er altså ikke godt nok) og deretter følge opp med at bare du kan endre dette. (…) Forutsetningen er fjerning av faktorer som sosioøkonomisk bakgrunn og det som kalles kulturell kapital.»

Ubehaget i kulturen

Stadig flere søker seg mot yoga og meditasjon, og det de i sin beste form tilbyr er ikke-løsninger, kun aksept av egen smerte og feilbarlighet, kanskje det motsatte av selvhjelpsbransjens enkle løsninger og gladkommersielle budskap.

For det er selvfølgelig noe mer enn markedskrefter som trekker folk til mindfulness og reikihealing: noe i denne oppjagede kulturen vår som gir følelsen av fremmedgjorthet og behov for ro, og dette syns jeg ikke Næss tar nok høyde for. I hans framstilling er selvhjelpskulturen først og fremst rasjonelt drevet av kommersielle krefter, og han bekymrer seg (med rette) for ungdom som suges inn i et maskineri av selvutvikling. Men jeg tror det er større.

- Nesten halve befolkningen tror «Snåsamannen» bryter naturlovene. Det mener jeg er et sykdomstegn.

Er det kommersialismens åndløse jag som gjør oss sårbare for all verdens coacher (tittelen coach er ikke beskyttet, det er nå ifølge Næss 11.000 av dem i Norge, nesten 4000 flere enn det er sertifiserte psykologer)? Er det skolemedisinen som har sviktet på noen avgjørende områder – ved i altfor liten grad å forholde seg til smerter, kosthold og det Finn Skårderud adresserer med sitt begrep uro? Det er jo noe som gjør at folk som Erling Kagge i høst kan utgi en bok om… stillhet!

Å snakke til menigheten

Som med alle som kritiserer aktørene i forbedringsindustrien, snakker Næss kun for menigheten, for oss som er enige med ham. Det er mulig han skulle forkledd bokprosjektet sitt som en selvhjelpsbok? For hvilken elev på Märthas engleskole kommer til å lese denne sosiologiske undersøkelsen og bli overbevist om å legge healingen på hylla? Hvordan når man fram til en vaksinemotstander? Hva skal til for at sunn fornuft får overtaket, når vitenskapelighet er selve fienden for forbrukerne av selvhjelpen?

Og et poeng som Næss ikke utforsker i mer enn et par setninger: Et samfunn hvor vi alle sentrerer om vår egen navle er vel strengt tatt ikke et samfunn, men et sted for iscenesatt ensomhet. Å være del av sosiale felleskap er ikke en løsning i forbedringsindustrien, men er ofte noe som gjør mennesker lykkeligere.

I denne krigen om våre sinn er det mange riddere som kjemper for vitenskapelig sannhet: Andreas Wahl, Kristian Bjørkdahl, Kristian Gundersen, Gunnar Tjomlid, og ikke minst Aftenpostens kommentator Ingeborg Senneset, og de kjemper mot en hærskare av selverklærte profeter. Men hvem ser på Folkeopplysningen på NRK, annet enn de som faktisk er opplyste?

