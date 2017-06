Harald Stanghelle: – Vi må ta selvkritikk på at vi ikke tok Frp-velgernes bekymring på alvor

Aftenposten i samarbeid med medier24.no. Les mer om samarbeidet her.

«Slik skaper DU hatet: om tillit, fakta og valgkamp» var overskriften for det som kan ha vært årets debatt nummer hundre om fake news og tillit til mediene.

Debatten fant sted på vårmøtet Medieleder2017 i Trondheim tirsdag.

Både fra kritikere og pressen selv kom kritikk og selvkritikk – og tanker om hvordan man kan styrke pressens tillit. Det er så «enkelt» og handler kort og godt om å gjøre en bedre jobb, syntes alle å være enige om.

En av refleksjonene i debatten kom fra Harald Stanghelle, redaktør og kommentator i Aftenposten.

Han kom med en sjeldent altomfattende erkjennelse på vegne av norsk presse:

– En viktig selvkritikk vi må ta, er at vi ikke tok «Frp-velgernes» bekymring på alvor. Den største unnlatelsessynden for norsk presse er at vi på 80- og 90-tallet var så redd for rasisme at vi unnlot å ta opp det problematiske.

– For ti år siden ville vi for eksempel aldri ha gitt ut et bilag som i går, om skam, ære og sosial kontroll, erkjente Stanghelle, med henvisning til mandagens dedikerte bilag til dette temaet.

– Den andre unnlatelsessynden er Senterpartiet, og forståelsen for deres fremvekst. Det er jo ingen journalister eller redaktører som liker dem, da dummer du deg nærmest ut, mente han.

Men da fikk Akersgata-nestoren et kjapt stikk fra ordstyrer og avtroppende Adressa-redaktør Tor Olav Mørseth:

– Jeg kjenner flere redaktører som liker Senterpartiet. Men de holder til utenfor Oslo...

