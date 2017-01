Harald Stanghelle om karikaturtegner Thomas Knarvik: En brutalitetens pioner

Først er det nødvendig med en personlig varedeklarasjon:

Jeg mener IKKE at Thomas Knarviks tegninger skal forbys, straffeforfølges eller at han bør kastes ut fra Facebook. Jeg mener heller ikke at feminister, muslimer, fargede, imamer eller biskoper skal være fritatt fra å bli karikert på det mest perfide.

Derfor blir jeg oppgitt over at så mange oppfører seg som om enhver kritikk av ytringer er identisk med et ønske om sensur. Ofte er det motsatt: Kritikk er å ta ytringen på alvor.

Som med tegner og billedkunstner Thomas Knarvik.

I en ufri tradisjon

I de sosiale mediers tidsalder har det lyktes ham å bli et ganske kjent navn. Nå er et stort utvalg av hans tegninger kommet i bokform: In your Face på Trolltekst forlag.

Fra boken

Samlingen viser hvilken tegnetradisjon Knarvik står i: Den ensporede og propagandistiske. Eller «aksjonskunst», som hans egen forlegger foretrekker å kalle det. Det er den som skiller seg fra den frie og uavhengige tegneren ved kun å gripe til pennen når budskapet passer egne meninger.

Eller når den som skal karikeres tilhører fiendens flokk. Og nesten alltid med tegninger som har samme meningsinnhold.

Egentlig er denne tegnetradisjonen dessverre mye mer omfattende enn den frie utgaven vi ofte hyller. I den dansk-norske bokutgivelsen Billedet som politisk våben fra 1988 problematiserte Judith Vogt hvordan tegnere ofte har meldt seg til propagandaens tjeneste. Bokens grunntema er karikaturenes bilder av Israel og jødene i både sovjetiske og arabiske medier. Men hennes sørgelig aktualitet er å vise frem den manipulasjon det moderne mennesket utsettes for fra tegnere i den hensikt å nå bestemte mål.

Slik beskriver dette også Thomas Knarviks agenda.

Les også:

Politisk tvangstrøye

For selv i all provoserende kreativitet er det ingen ekte frihet å spore i hans tegninger, bare den tankemessige tvangstrøye han selv har iført seg. Hans egen ytringslinje er ikke fri. Den er bundet til et prosjekt som oser av forakt overfor alle som er uenig med kunstneren selv.

Fra boken

Tydeligst viser Knarvik dette når han bruker tegningen som våpen mot dem som kritiserer ham. Her nøyer han seg på ingen måte med klassiske satiriske virkemidler som overdrivelser og humor. Han bruker ekte fotografiske portretter av sine ofre, men monterer dem på tegnede kropper. Slik inviteres en leser til å forvirres i gråsonen mellom fantasi og en slags virkelighet. Også om kroppene ofte er tegnet i mildt sagt utfordrende seksuelle situasjoner.

Her sprøytes sperm over Lars Gule. Snorre Valen og Mímir Kristjánsson driver sengekos med hverandre. Marie Simonsen forfører en «ekkokammergutt». Ingebrigt Steen Jensen føder, mens Basim Ghozlan og Usman Rana har SM-sex med hverandre. Og slik fortsetter det.

Fra boken

Morsom voldtekt?

Det eneste alle disse – og mange flere – har til felles er deltagelse i samfunnsdebatten med meninger Knarvik misliker. Slik blir disse tegningene et brutalt maktspråk til skrekk og advarsel for andre som kan tenke seg å delta i debatten.

En slik tolkning er selvsagt helt fremmed for tegneren selv. I boken sier da også Knarvik i en slags forsonende tone at det seksuelle ikke har noe voldelig over seg, hvis man da ser bort fra at det er voldtekt som tegnes. «... og den slags straffes hardt i Norge ...», som han legger til.

Et paradoks midt i alt dette er at et raust bidrag fra Fritt Ords store pengebinge har gjort det mulig helt ukritisk å løfte frem et budskap som i sin praksis dyrker en kneblende funksjon. Slikt påkaller selvsagt ingen stor forargelse. Det er bare ganske så meningsløst hvis det er den frie ytring som er målet.

Søt rasisme?

Tegningen av den svenske politikeren Ali Esbati som ape satte igang en av fjorårets store debatter. Den handlet raskt om bruken av rasistiske virkemidler. Det gjorde også debatten rundt tegningen av en naken Trond Giske som holder en apebaby i armene, mens en like naken Haddy Njie turner i hans lem. En tegning der det ikke er som maktglad Ap-politiker Giske karikeres, men rollen som sårbar spebarnsfar.

«Den er jo ganske søt,» kommenterer forlegger Nils Horvei i den nokså servile, men likevel interessante samtalen med Knarvik som trykkes i boken. «Jeg ville skape sympati ...», repliserer tegneren.

Slik gjøres hvitt til sort og sort til hvitt. Og alt blir relativt. Vi inviteres til å tolke oss bort fra det vi ser.

For i denne tegningen tas de mest motbydelige rasistiske virkemidler i bruk for å karikere familiefellesskapet mellom en hvit mann og en farget kvinne. Assosiasjonen til Sør-Afrikas lojale apartheid-tegnere er ikke langt unna. Slike som tegnet «advarsler» mot «blandingsekteskapets følger».

Men dette skjer altså i Norge anno 2016 og er signert en tegner som møter kritikk med brutale visuelle uttrykk, men milde ord: «Jeg er ute etter dialog.»

Fra boken

Talentfull manipulasjon

Den danske satireforskeren Dennis Meynhoff Brink bruker ordet «fornyende» for å beskrive karikaturer som disse. Han kaller Knarviks kritikere moralske idealister som er overbevist om sin egen moralske overlegenhet. Hans forlegger Nils Horvei mener også at «Knarviks strek og uttrykk representerer noe nytt».

Det er både innlysende riktig og fundamentalt feil.

Riktig, fordi på denne siden av verdenskrigen har ingen norsk tegner brukt slik rå makt overfor sine meningsmotstandere. Slik er Knarvik en slags brutalitetens pioner her i kongeriket.

Galt, fordi vi her ser en meget talentfull og dedikert oppvisning i propagandaens manipulerende kunst. Den har vi dessverre sett før.

Derfor er det en røff form for maktutøvelse Thomas Knarvik representerer.

Den nye maktens utroper

Han er selv en maktens lydige utroper.

Ikke den klassiske statsmaktens, selvsagt, men den nye makten som nå er på fremmarsj. Den som forakter fakta og hånler av oppfordring til saklighet. En makt som i løpet av oppsiktsvekkende kort tid har erobret store deler av både det norske og internasjonale samfunnsrommet. Med sine skjellsord, sin stigmatisering og sitt raseri over dem som ser verden i et annet lys enn de selv gjør.

Brutal propaganda er en viktig del av denne definisjonsmakten. Derfor er folk som Thomas Knarvik blitt viktigere enn de burde være. Og derfor er det viktig at vi tolker ham i den tradisjon han hører hjemme i.

Historien har jo lært oss at den like utholdende som insisterende propagandaen er overraskende lett å falle for. Den smyger seg sakte, men sikkert inn som en del av vår måte å tenke og føle på. Dens knep kan forvandle «et menneske til en forblindet robot», for å låne Judith Vogts ord.

(Et lite PS: I boken er det gjengitt to karikaturer av meg. Begge er helt harmløse på grensen til det hyggelige. Jeg har derfor ingenting personlig å beklage meg over.)

harald.stanghelle@aftenposten.no