Heisann, Spektrum – for en rørende maktdemonstrasjon!

Karpe Diem

Konsert, Oslo Spektrum. Publikum: Utsolgt. Karakter: 6

Det skulle vel bare mangle at Heisann, Montebello-prosjektet som startet med trippelslipp kulminerer i en trippelkonsert i Oslo Spektrum. Hvem andre enn Karpe Diem tør begi seg ut på et slikt vågestykke?

Basert på denne kvelden er det kun Chirag Patel og Magdi Abdelmaguid som kan det. For sjelden har Oslo spektrum kokt som i kveld. Ståplassene er delt inn to to seksjoner, “grisebingen” for de innvidde av publikummerne – maskert foran ansiktet i svart og rosa - omringet av en firkantet scene. Til full ekstase fra salen kommer hovedpersonene, fulgt av maskert politi før de bryter ut i “Attitudeproblemer”.

Det er noe herlig forløsende ved at to av de mest omfavnede poprapartistene – forlengst stuerene – spytter ut ubehagelige sannheter de ser i det delte samfunnet de er i – den ulmende hverdagsrasismen, muslimfrykt, de åpenbare problemene ved at verden styres av «Hvite menn som pusher 50». De stiller politikere til veggs i låter som «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» i et av encorenumrene, ironisere over egen posisjon i «Den islamske elefanten» - i kveld sto nummeret som for det mest absurde innslaget – her kommer dansende politi i grisemasker og rosa skytevåpen.

De setter ord på frykten vi følte på da vi ble rammet av terror i «Her» - en rørende fremført hyllest til Oslo, og den sterkeste 22. juli-låten som er laget. Fremtredende i tekstene er en underliggende kjærlighet til denne byen, like ambivalent som den er urokkelig for oss som er vokst opp her, og gjør at de kanskje resonnerer desto mer med spektrums unge publikum. Om de deler Karpe Diems syn på samtiden eller ikke – gjennom hele kvelden er det en elektrisk stemning, og allsang fra et publikum som kjenner sin Karpe-historie.

Og Karpe virker å ha et personlig forhold til hver eneste i salen. Selv om konserten er regissert til perfeksjonistnivå, føles den like mye organisk drevet frem av delvis av artister, delvis av publikums reaksjon som Chirag og Magdi tar inn og spiller videre på. Publikum er rørt. Karpe Diem er rørt. De kan skape intimkonsert, for eksempel med Chirag og en heldig publikummer på scenen, men for det meste blir låtene spilt opp til å tilpasses den gigantiske produksjonen. Det er en varmende gjensidig kjærlighet som gjør at det ikke virker så ambisiøst likevel. At Karpe Diem skal fylle spektrum tre kvelder på rad. Klart de skal det. Dette er så profesjonelt og ekte som det kan bli.

Kveldens vakreste øyeblikk kommer med Magdis arabiske synging til introen til «Tusen tegninger», for som han sier – han kan ikke huske sist han hørte arabisk i en positiv setting. Det mest spektakulære øyeblikket var kanskje da scenen lettet med de to på, og et boblebad åpenbarte seg under, der dansere i rosa badedrakt kunne hoppe oppi. Effektene er endeløse, pyroteknikk og et lysshow spektrum ikke har sett på lenge. Det går ikke an å forlate spektrum uten å bøye seg I støvet for Karpe Diem i kveld.