Etter at hun fikk beskjed om at det ikke lenger er plass til henne i kanalen, går den tidligere sportsprofilen til sak mot arbeidsgiveren.

– Jeg mener oppsigelsen er usaklig, og ser frem til å prøve saken for retten. Utover det henviser jeg til min advokat Trond Erik Solheim, sier hun til VG.

Husvik var programleder for «FotballXtra» da TV 2 hadde rettighetene til Eliteserien.

Sportsjournalisten er en av mange ansatte som har fått beskjed om at de må gå, etter at kanalen i fjor høst annonserte at de skal kutte 177 stillinger.

Kanalen har slitt med store utgifter, og har varslet en økt satsing på strømmetjenesten TV 2 Sumo, på bekostning av midler til det lineære tv-tilbudet. Nedbemanningene er en del av planen om å spare 350 millioner kroner frem til 2020.

Sarah Willand, som er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier til VG at de nå står igjen med fem uløste personalsaker.

– De har vi ikke klart å løse gjennom forhandlinger. Av disse fem har vi mottatt to stevninger. Vi er forberedt på at vi i takt med søksmålsfristene fremover, vil motta ytterligere tre, sier hun.