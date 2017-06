Hva skal til for å lage en bra festival?

Martin Nielsen, Live Nation/Findings festival: Det er visse ting som må være på plass: En visjon om den optimale opplevelsen, planlegging, lokal tilknytning og profesjonell hjelp og gjennomføring.

Svein Bjørge, Norwegian Wood, Steinkjerfestivalen, Tons of Rock: Jeg har arrangert flere festivaler utenfor Oslo, Norwegian Wood er den første her i byen. Det viktigste for meg er at alt må være godt planlagt og på plass slik at publikum får en bra totalopplevelse.

Jonas Prangerød, Øya: Et annet poeng er man lager en festival som man selv har lyst til å dra på, ellers risikerer man å miste engasjementet.

Lars Petter Fosdahl, OverOslo: Lidenskap er viktig! De som arrangerer festivaler må ha en dyp entusiasme for det produktet som skal leveres publikum. Det holder ikke bare å si at vi skal selvsagt ikke ha kø, man må også sørge for at det ikke blir det. Og det koster tid, energi og penger.

Maria Carmona, Piknik i Parken: Det er også viktig at festivalen har særpreg. Det mener vi at Piknik i Parken har klart.

Nielsen: Fordelen med en festival som Piknik i Parken er at man umiddelbart skjønner konseptet – at det er snakk om en festival med lave skuldre der publikum kan slappe av og kose seg mens Findings er en fest med en helt annen musikalisk profil.

Tatt av været

Nordli, Katrine

Hva er det verste som kan skje – bortsett fra terror og dødsfall?

Prangerød: Øya har hatt alt fra haglbyger og tordenbyger med sterk vind på Øya, men jeg tror det verste som kan skje er hvis man får et strømbrudd som varer over flere timer slik at det hverken blir musikk eller at andre fasiliteter opphører å fungere.

Nielsen: Naturkreftene er verst: Hvis en artist ikke kan komme, fortsetter festivalen, mens hvis det blir et kraftig uvær er man maktesløs og må avlyse alt sammen.

Fosdahl: OverOslo ble utsatt for tropestormen Geir i 2013. 30 mm regn på tre timer. Kaizers Orchestra spilte da regnskyllet slo inn som verst. Men det ble en helt magisk opplevelse der bandet spilte «Tusen dråper regn» mens det bøttet ned. Alle som var der husker det likevel som en utrolig sterk opplevelse.

Mer enn øl og rock

Ingar Storfjell

Det virker som om rammen rundt festivalene er blitt stadig viktigere: I det senere år er det blitt etterspørsel etter andre tilbud ved siden av musikk, som mat, andre aktiviteter og tilbud for barn. Hva gjør dere for å dekke den type etterspørsel? Må man ha øko-mat der man er på fornavn med grisen som blir servert – eller bør det holde med bra artister?

Carmona: Piknik i Parken har utvidet området i år, og vi tilbyr blant annet morgenyoga til alle med billett i tillegg til litteratur og barneaktiviteter.

Fosdahl: OverOslo har utvidet tilbudet år for år, med blant annet nye områder der dem som ikke er interessert i et spesielt band kan slappe av mellom konsertene.

Bjørge: Siden vi tok over Norwegian Wood i januar i år, blir det ikke de store endringer i denne omgang, men neste år, når jeg står på samme startstreken som de andre, skal vi nok gjøre en del forbedringer, men samtidig skal folk kjenne igjen kjernen i Norwegian Wood.

Prangerød: Fordelen med å ha flyttet Øya til Tøyenparken, er at vi har mye mer plass å boltre oss på. Ved siden av scenene og matområdet har vi også andre aktiviteter, blant annet debatter, intervjuer og minikonserter.

Er det andre ting publikum etterspør? Hva er det rareste folk har etterspurt?

Bjørge: Det vanligste er at folk ønsker seg artister som er umulige å få tak i, enten på grunn av at de ikke er på turné i Europa, er altfor dyre, eller rett og slett ikke eksisterer lengre.

Prangerød: Det er også dem som spør om de ikke kan betale for bare én artist, men det er en logistisk umulighet å følge vedkommende inn og ut av området for den ene konserten.

Fosdahl: De første årene fikk vi noen lignende forespørsler, men det ser ut til at publikum har skjønt hvordan ting fungerer oppe hos oss.

Kan det bli for mye fest?

Monica Strømdahl

Hvorfor er det blitt en så voldsom vekst i festivalmarkedet de siste årene? Er det fare for at festivalmarkedet er i ferd med å bli mettet? Hva kan man gjøre for å holde på publikum?

Nielsen: Jeg har hørt at Norge skal ha det høyeste antall festivaler i Europa, og hvis det er sant, så lever vi på grensen. Når det er sagt så tror jeg at det er to elementer som skal til for å lykkes: At festivalen har et særpreg, at det skillers seg ut, eller at det foregår på et sted det ikke finnes noe annet som skjer.

Fosdahl: En sunn festival som lever av bl.a. dugnadsarbeid, kan overleve år etter år. Man kan også ha en festival i Arendal, Tønsberg og Stavern samme sommer, for det blir jo den store byfesten. Men mer relevant er Oslo, der flere festivaler har omtrent samme musikkprofil og arrangeres på samme tid. OverOslo og Piknik i Parken har mye likere profil enn Piknik tror, så spørsmålet er: Når blir det for mange festivaler i Oslo som skal treffe det samme publikumet hver helg igjennom en hel sommer? Samtidig er det vanskelig å spå hvilke artister som kan treffe publikum: OverOslo snakket om å booke Vazelina Bilopphøggers, men vi lurte på om det var for far out for vårt publikum. Men så tar Øya dem, og det virker helt naturlig …

Prangerød: En festival kan godt overleve hvis ambisjonsnivået stemmer overens med den faktiske interessen. Da kan du arrangere en festival for 500 på en campingplass gang på gang.

Nielsen: En annen ting er et dedikert publikum. Hvis vi har fått negative tilbakemeldinger etter en festival, er det veldig hyggelig å merke at andre publikummere forsvarer festivalen. Da føler vi at vi likevel har gjort noe bra på tross av at enkelte har hatt en negativ opplevelse.

Ute i Norge klager lokale arrangører på at festivalene kveler helårstilbudet? Hva mener dere om en slik påstand? Hva kan man gjøre for å sikre at mindre steder/klubber har et tilbud for hele året og ikke bare en eller to store eventer på sommeren?

Nielsen: Det er gjort en undersøkelse om hvorfor folk dra på festival, og der ble musikken rangert etter festivalopplevelsen, det sosiale – at man er der med venner – og et pustehull, at man unnslipper hverdagen under festivalen. Så kommer musikken, koblet til følelser.

Carmona: En festival er noe helt annet enn en klubbkonsert. Man debutere ikke på Øya, men på en klubb. På en festival får du sett mange ganger så mange band på en dag som du ville gjort over flere måneder. Jeg tror det er en fordel for bandene, som får vist seg frem for et større publikum.

Fosdahl: Det finnes jo festivaler i Oslo som ikke har klart det: Kollen er et eksempel, og minifestivalen Under Festningen.

Carmona: Det kulturelle og kommersielle må være i balanse. En festival som ikke klarer balansegangen, vil slite.

Prangerød: Øya er takknemlige for at det eksisterer et godt klubbmiljø i Oslo, og vi arrangerer konserter i samarbeid med dem under festivalen og ellers i året.

Bjørge: Det er synd om festivalene skal gjøres til syndebukker for at klubber sliter. Da er konsepter som VG-lista mye mer skadelig. Det har kommet en ny type publikum de siste årene, som ikke er interessert i artister, men låter. Når VG-lista kommer til byen, får de høre kun hitlåtene – og opplevelsen er gratis. Det lærer opp en ny generasjon at alt handler om én låt, og det skal ikke koste noe. Det tror jeg er mye farligere!

Forbud mot prating?

Monica Strømdahl

På vegne av sinte musikkelskere: Hva kan man gjøre for å få skravlete folk til å holde kjeft og ikke ødelegge for de andre som er der for musikken?

Nielsen: Jeg tror det handler om å ha pauser – man er på festival med venner og vil jo gjerne prate med dem.

Fosdahl: Jeg tror også at det bør finnes frisoner for dem som ikke er interessert i et band.

Bjørge: Folk har jo betalt billetten, så det er vanskelig å nekte noen å prate. Man får heller anbefale dem å legge praten til et annet sted enn rett foran scenen. Men det er lettere å få til et forbud mot selfiestenger, de er både irriterende og potensielt farlige for andre.

Prangerød: Nå er det ikke bare i Norge det plapres på konserter, og jeg er usikker på om det hjelper med en pekefinger.

Nielsen: Artister kan godt ta ansvar for sitt publikum og be dem holde kjeft. Jeg er sikker på at Ryan Adams ikke ville tatt to øre for å hysje på folk som forstyrrer konserten. Jeg tror at publikum respektere det, og det vil også bli mer aksept for at andre publikummere kan hysje på dem som bråker.

Fosdahl: Jeg tror det også er et strukturelt problem: Man kjøper festivalpass før artister slippes, og da er ikke alle artistene like interessante. Derfor har vi valgt å kjøre kun dagsbilletter.

Carmona: Piknik i Parken har flere stillesoner, blant annet Borggården inne på Vigeland-museet der vi også har intimkonserter. Der har det ofte vært så stille under konsertene at man kan høre en knappenål falle.

Ingar Storfjell

Har festivalpublikumet endret seg de siste årene?

Prangerød: Jeg tror de er blitt litt mer bortskjemte, også med tanke på fasiliteter. Man krever noe mer av moderne festivaler enn man gjorde på 80- og 90-tallet.

Carmona: Det e mye som har endret seg, som sikkerhet og fasiliteter. Før var det aldri nok toaletter, og en lokal motorsykkelklubb som vakter. Nå forventer publikum ingen kø ved innslipp, ingen kø i baren, nok toaletter med dopapir og mulighet til å vaske seg…

Fosdahl: Med årene har det blitt et bredere festivalpublikum aldersmessig, blant annet fordi alt er tilrettelagt.

Nielsen: Findings er en festival som kan minne mer om en nattklubb, der man har flere soner der fokus er på fest i like stor grad som musikken.

Prangerød: Øya har gjesteområder for både bransje, presse og samarbeidspartnere. Men vi ser at selve Tøyenparken er så attraktiv at mange velger å bevege seg ut i den fremfor å henge i gjesteområdet.

Fosdahl: Kjernepublikumet er fremdeles han som står med billettene i hånden fremfor sponsorer.

Carmona: Vi har heller ikke gjesteområde i Piknik i Parken, arrangementet er åpent for alle – og barn under 12 kommer inn gratis.

Til sist: hva er drømmebookingen?

Fosdahl: Hvis jeg kan få drømme helt fritt, ville det vært å ha fått Tom Waits opp på Grefsenkollen. Han er jo en mann som liker skog og natur, så han ville trivdes hos oss. By og land, hånd i hånd …

Bjørge: Historisk sett er det bare ett eneste av de store norske som ikke har spilt på Norwegian Wood: a-Ha. Så hvis vi hadde fått dem, hadde vi hatt alt av de viktigste norske artistene.

Nielsen: Jeg så nettopp Bruno Mars, men kunne godt hatt ham igjen. Eller Swedish House Mafia, Rihanna – men det ville blitt en del diskusjon hvem som skal spille helt til slutt …

Carmona: Radiohead på Piknik i Parken. Det ville vært perfekt.

Prangerød: Jeg er jo de små og mellomstore bandenes forkjemper, så jeg ville tatt bandet Algiers, som nettopp er ute på turné med et nytt album

Nielsen: Hvis du fikk velge hvilket som helst band på hele planeten!!???

Prangerød: Jeg gidder ikke ønske meg oppløste band, la dem hvile i fred. Jeg vil heller se et mellomstort band – og det behøver ikke være på hovedscenen engang.

Ingar Storfjell

Fakta: Norwegian Wood Foregår i Frognerbadet 15.–17. juni Kapasitet: 5000 publikummere pr. dag Artister: Lillebjørn Nilsen, Kari Bremnes, Klovner i Kamp, Susanne Sundfør

Ingar Storfjell

Fakta: OverOslo Foregår på Grefsenkollen 21.–24. juni Kapasitet: 5000 publikummere pr. dag Artister: Röyksopp, Åge Aleksandersen, Sivert Høyem, Highasakite

Ingar Storfjell

Fakta: Piknik i Parken Foregår ved Vigeland-museet og deler av Frognerparken 22.–24. juni Kapasitet: 5000 publikummere pr. dag Artister: Father John Misty, Solange, First Aid Kit, Ane Brun

Ingar Storfjell

Fakta: Øyafestivalen Foregår i Tøyenparken 8.–12. august Kapasitet: Ca. 15 000 pr. dag, nærmere 18 500 inkludert artister, frivillige og akkrediterte Artister: Pixies, Lana Del Rey, The XX, Lars Vaular

Ingar Storfjell