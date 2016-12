Her er årets julefilmer på kino

25. desember har en rekke nye filmer premiere på kino. I tillegg går Rogue One: A Star Wars Story fortsatt sin seiersgang blant også det norske publikumet. Så langt har over 160 000 funnet veien til en kinosal for å leve seg inn i eventyret i en galakse langt unna.

Før var det 2. juledag som var den store premièredagen, men de siste årene har Oslos kinosaler hatt åpne dører også 1. juledag.

Julens filmslipp byr på alt fra komedier til alvorlige drama. Fra tyske prisvinnere til norsk animasjon for hele familien. Fra drama i verdensrommet til komedie om mobiltelefonens makt.

Her er våre anmeldelser av julens filmer på kino: